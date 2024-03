Hiába rejtik ide a magyarok a pénzüket: behajtáskor ezekről a számlákról is leemelik a milliókat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Jóllehet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már korábban is tévhitnek nevezte, időről időre mégis lehet találkozni azzal az elképzeléssel, mely szerint a külföldön vezetett számlákra nem lát rá a hivatal, illetve azokról nem is képes köztartozást behajtani. Nos – mint utaltunk rá - ennek valóságalapját a NAV már korábban is cáfolta, most azonban mi is megkerestük őket azzal kapcsolatban, árulják el, pontosan milyen mértékben hajtottak be köztartozást a külföldön vezetett számlákról a tavalyi évben.

Időről időre találkozhatunk azzal a meggyőződéssel, hogy a külföldön vezetett számlákra, például a Revolut számláira nem lát rá a NAV, illetve köztartozás fennállása esetén azokat inkasszózni sem tudja a hivatal. Nos, ha valaki azt gondolta, hogy egy egyszerű Revolut-számlával túl lehet járni az adóhatóság eszén, annak rossz hírünk van – nem lehet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Erről egyébként nem is olyan régen, tavaly augusztusban adott ki közleményt a NAV: A Magyarországon egyre népszerűbb, virtuális pénztárcát kínáló Revolut bankszámlára elhelyezett vagyonról is van információja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Sőt, előfordult már az is, hogy a NAV inkasszót kért, egy magyar állampolgár jelentős köztartozása miatt, annak Revolut bankszámlájára a litván adóhatóságnál. A magyar költségvetést megillető összeg szinte teljes egészében meg is térült. Adóvégrehajtási szempontból ugyanis átjárhatók az országhatárok. Nemzetközi egyezmények és uniós direktíva keretében a magyar illetőségű adózók pénzügyi számláiról automatikusan érkezik információ a NAV-hoz, amit az adóhatóság végrehajtási célokra is felhasználhat. […] EZ IS ÉRDEKELHET Erről ennyit: rászállhat a NAV a revolutosokra, erről jobb, ha tudsz A Magyarországon egyre népszerűbb, virtuális pénztárcát kínáló Revolut bankszámlára elhelyezett vagyonról is van információja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Kikértük a friss adatokat A NAV-nak tehát nagyon is van információja a külföldön vezetett számlákról, és azokat képes is elérni. Kérdésünkre a hivatal azt is elárulta, hogy 2023-ban több száz ilyen megkeresést indítottak: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023-ban 436 behajtás iránti megkeresést indított külföldi számlára utaló vagyonelem alapján. Ez nem jelenti azt, hogy a NAV megkeresésére a megkeresett hatóság kizárólag bankszámlára vezetett végrehajtással intézkedik a követelés behajtásáról. A NAV azt is elárulta számunkra, hogy 2023-ban mekkora összeg térült meg a fentihez hasonló megkeresések nyomán: Az előzetes statisztikai adatok szerint 2023-ban a – 2023-ban vagy korábban – megkeresett hatóságoktól 51 ügyben érkezett végrehajtási bevétel azokban az ügyekben, ahol a hivatal tudomására jutott külföldi számlára utaló vagyonelem alapján indult a behajtás eljárás. Ez összesen 78 524 euró összeg megtérülését jelentette. Ez a mostani, 395 forint körüli árfolyammal számolva bő 31 millió forintot jelent. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Esetleg felmerülhet valakiben, hogy a Revolut-számlák elérése azért lehetséges, mert az litván bank, Litvánia pedig az Európai Unió tagállama, ám nem erről van szó – a NAV az EU-n kívüli országokban vezetett számlákra is ráláthat. Amíg az Európai Unióban a behajtási irányelv (2010/24/EU tanácsi irányelv) és az unió nevében harmadik országokkal kötött megállapodások határozzák meg az adókkal, vámokkal és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos követelések behajtására vonatkozó kölcsönös segítségnyújtás szabályait és lehetőségeit, addig nemzetközi szinten egy multilaterális egyezmény a meghatározó: az Európa Tanács és az OECD adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezménye. Ennek jelenleg 147 joghatóság a részese. A behajtási segítségnyújtás mind az uniós tagállamokban, mind a behajtásban együttműködő harmadik országokban bankszámlára vezetett végrehajtást is jelenthet – tudtuk meg a hivataltól. 2023-ban sem csak az uniós tagállamokból érkezett adat a NAV felé – a hivatal elmondása szerint tavaly 91 joghatóságtól mintegy 700 ezer számlára vonatkozóan érkezett hozzájuk információ. A NAV végezetül azt is elárulta számunkra, hogy Az előzetes statisztikai adatok szerint 2023-ban összesen 768 megkeresést kezdeményezett a NAV, ebből 241 megkeresés irányult Litvániába, többnyire, de nem kizárólag Revolut-számlákra vonatkozó vagyoni adatok alapján. 2023-ban a külföldi behajtási megkeresésekből befolyt költségvetési bevétel (szintén előzetes adatok alapján) mintegy 549 000 euró (~217 millió forint) volt, melyből a litván társhatóság intézkedéseihez 6 800 euró (~2,7 millió forint) köthető.

Címlapkép: Getty Images

