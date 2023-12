Robban a karácsonyi bírság-bomba: ezért 300 ezres büntetést kaphatnak a figyelmetlen háztulajok

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Karácsonykor rengeteg szemét keletkezik a háztartásokban: csomagolóanyagok, ajándékszatyrok, zacskók. Kézenfekvő lehet ezektől a kályhában, kazánban megszabadulni, azonban ez nagyon nem ajánlott. Magyarországon szeméttel fűteni tilos, akár 300 ezer forintos bírság is járhat érte, és a szabály alól a színes csomagolópapírok, ajándékzacskók sem kivételek! Sőt, a katasztrófavédelem szerint ezzel megnő a kéménytüzek kockázata is! Mukics Dániel szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a kiszolgált karácsonyfa sem a kazánba, kályhába való - legalábbis idén biztosan.

Indul az ünnepi időszak, rengeteg ajándék fog gazdát cserélni a napokban, és bizony amellett sem szabad elmenni, hogy karácsonykor rengeteg szemét keletkezik a háztartásokban - csomagolóanyagok, ajándékszatyrok, zacskók. Ezekkel valamit kezdeni kell, akinek pedig van valamilyen fatüzelésű fűtőberendezése, annak kecsegtető lehet ott megszabadulni a sok papírtól, csomagolástól, de ez, mint kiderült korántsem jó ötlet, sőt, büntetés is járhat érte! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője ugyanis a Pénzcentrum megkeresésére közölte, hulladékot égetni tilos! Fűtés céljából sem lehet elégetni akármit. Kizárólag kezeletlen fahulladékkal szabad fűteni, a begyújtáshoz pedig fekete-fehér papírt lehet használni. A fényes csomagolópapír, festett kartondoboz és a többi, karácsonykor keletkező hulladék sem való a kályhába, kazánba! Ezek mérgező gázokat bocsátanak ki, amelyek lerakódnak az ember ruházatán, a bőrön, a tüdőben, komoly megbetegedésekhez vezethetnek. A légkörbe jutva nemcsak a saját magunkat és családunkat, hanem az egész lakókörnyezetünket veszélyeztetjük, sőt még a kazánt, kályhát, kandallót és a kéményt is tönkretesszük vele. Ha valaki csak két hétig szeméttel fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményében ezalatt, mintha fél évig száraz fával fűtött volna - húzta alá Mukics Dániel, aki szerint a kémény belső falára lerakódott, egyre vastagodó korom és kátrányréteg az egyik befűtés alkalmával meggyulladhat, ezt nevezik a tűzoltók kéménytűznek. Évente átlagosan nyolcszáz és ezer közé tehető a kéménytüzek száma, minden hetedik lakástűz a kéményben alakul ki. Idén december 18-ig 791 ilyen esethez vonultak ki a tűzoltók - tette hozzá, majd pedig még egyszer kiemelte: Ne a kazánban szabaduljunk meg a karácsonykor keletkező szeméttől! 300 ezres bírság is lehet a vége Ráadásul Magyarországon az érvényes jogszabályok szerint a hulladékégetés jogsértő tevékenység is, 300 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, sőt adott esetben bűncselekménynek is minősülhet. És hogy mi számít hulladéknak? Ennek kapcsán Bendik Gábor, a Levegő Munkacsoport munkatársa a HelloVidéknek nemrégiben azt mondta, jogi értelemben minden olyan dolog, aminek a birtoklásától meg akarunk válni, vagy kötelesek vagyunk megszabadulni, az hulladéknak számít. Korábbi felméréseik szerint a magyar lakosság egyharmada fűt rendszeresen, vagy "hébe-hóba" hulladékkal - a rezsiárak emelkedése miatt ez az arány vélhetően emelkedett. Annak kapcsán, hogy mit tehetünk, ha a szomszédban tüzelnek szeméttel, elmondta, jelen pillanatban a járási hivatalok azok, akik hatáskörrel rendelkeznek, jogosultak ellenőrzéseket, helyszíni szemlét végezni, és a megállapított jogsértés esetén bírságolni. Ugyanakkor megjegyezte, bizonyítás egy nehéz dolog, mivel a hatóságok a gyakorlatban leginkább a tetten érés lapján szoktak eljárni. (x) Aggodalomra ad okot, hogy nagyon kevés hatósági szakember jut nagyon nagy területre, ahol ellenőrizni kellene. Ezért ez nagyon nehézkes, különösen akkor, hogyha minden esetben a tettenérést várják, mint egyetlen lehetőséget - fogalmazott. Mukics Dániel ennek kapcsán azt javasolta, ha azt tapasztaljuk, hogy a szomszéd kéményéből sűrű, fekete füst áramlik és érezni lehet, hogy hulladékkal fűt, első lépésként érdemes személyesen megbeszélni a problémát. Ha ez nem jár sikerrel, bejelentést lehet tenni az önkormányzatnál, vagy az illetékes kormányhivatal járási hivatalában, ahol a panaszt a környezetvédelmi hatóság kivizsgálja - mondta a katasztrófavédelmi szóvivő. Az idei karácsonyfa sem a kályhába való! Sokan gondolhatják azt, hogy a kiszolgált karácsonyfától is praktikus megszabadulni úgy, ha fűtünk vele, viszont a szakember ezt sem javasolja. A karácsonyfának szánt fenyőket november közepén vágták ki. A fenyő a fűtött lakásban ahhoz már eléggé kiszáradt, hogy egy csillagszórótól, vagy egy nagyon felmelegedő, régi fényfüzértől meggyulladjon és lakástüzet okozzon, de ahhoz még nem elég száraz, hogy jó tüzelő legyen belőle. Tüzelőnek majd felaprítva és teljesen kiszárítva, a legkorábban az őszi fűtési szezonban lesz alkalmas - hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, aki szerint nedves fával fűteni hasonlóan káros, mint szeméttel. Ha nedves fával gyújtunk be, a víz elpárologtatása nyeli el az energiát, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel. Ez a vízgőz, kátrány és korom lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét, gátolja a füstgáz távozását. És végső soron ugyanúgy kéménytűzhöz vezethet. Ezek megelőzésére mindenkinek azt ajánlotta, hogy éljen az ingyenes kéményseprés lehetőségével! Magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont a kéményseprő családi házakhoz nem megy ki magától. Időpontot kell egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre. A kéményseprésnél a hangsúly nem az ellenőrzés időpontján, hanem annak rendszerességén van. Nem csak ősszel, bármely évszakban lehet ellenőriztetni a kéményt. Aki gázzal fűt annak kétévente, aki fával annak pedig évente érdemes kéményseprőt hívnia - magyarázta. Időpontot egyeztetni telefonon a 1818-as számon lehet, a telefonos menüben pedig a 9-es majd 1-es gombot kell megnyomni. Interneten Neten is van erre lehetőség, ezen a weboldalon.

