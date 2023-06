Így lehet klíma nélkül jópár fokkal hidegebb a lakásban: a brutál hőség is olcsóbban túlélhető

Keveseknek jut eszébe, de egy jól megtervezett és beépített árnyékolástechnikai rendszer segítségével akár 25 százalékkal is le lehet csökkenteni a fűtésszámlát, sőt a nyári kánikulában is sokat tud segíteni a lakás hűvösen tartásában. Azonban, ha elhamarkodottan vágunk bele, akkor lehet, hogy csak a pénzt dobjuk ki az ablakon. Ezért érdemes már a tervezés megkezdésekor is felkeresni egy szakembert, hiszen korántsem mindegy, hogy milyen anyagból készül a redőny, hogyan építik be, illetve, hogy automatizálják-e azt. A Pénzcentrum most összeszedte, hogy mi mindenre kell figyelnie annak, aki ilyesmiben gondolkozik, illetve azt is, hogy mennyibe is kerül egy ilyen rendszer hozzávetőlegesen.

Bár a tavaly nyáron bejelentett rezsiemelés utáni felújítási roham csillapodni látszik, azonban annak, aki tavaly nem áldozott az otthona energetikai korszerűsítésére továbbra is érdemes elgondolkodnia rajta. Annak ellenére is, hogy idén szerencsére különösen enyhe telünk volt. A nyílászáró cserén, illetve a szigetelésen túl az ablakok árnyékolásával is rengeteg energiát, így pénzt tudunk megspórolni. Ráadásul ez közel sem akkora kiadás, mint a házunk újra tatarozása, így mindenképpen érdemes számításba venni.

Az pedig korántsem mindegy, hogy mennyi pénzt tudunk hosszútávon megtakarítani: a statisztikák szerint ugyanis a magyarok 70 százaléka él családi házban, míg az ingatlanok háromnegyede a ’80-as évek előtt épült, tehát energetikai szempontból kifejezetten korszerűtlenek. 2020-ban a magyar családi házak és a tíz lakásosnál nagyobb társasházak 63 százalékának nem volt egyáltalán hőszigetelése, míg a kis társasházaknak a 77 százalék volt ez az arány, a paneleknél valamivel jobb, 55 százalékos. Azaz annak ellenére is érdemes felújításban gondolkodni, hogy messze van még a tél.

Az árnyékolók segítségével ugyanis nemcsak télen, de nyáron is komoly összegeket tudunk megspórolni, ugyanis a szigetelés és a nyílászárócsere mellett a lakásunk árnyékolásvédelme is kritikus pont lehet. Arra pedig érdemes gondolni, hogy nyárról nyárra melegebb lesz.

Előfordulhat ezen a nyáron hőhullám tartósan, és akár több hétig is tarthat majd. Közöttük akár lehetnek hevesebb események, zivatarokra is mindig számítani kell, de hogy pontosan meddig tart majd nyáron a szélsőséges és helyenként elég csapadékos időjárás, egyelőre lehetetlen megmondani. Lesznek hűvösebb periódusok, átlag alatt is lehet a majd a hőmérsékleti csúcsérték. De összességében az átlag sajnos magasabb lesz, mint a korábbi években volt, a következő nyáron pedig még az ideinél is magasabb átlaggal kell számolnunk

- magyarázta a Pénzcentrumnak Berceli Balázs, az Időkép meteorológusa korábban.

Éppen ezért érdemes figyelembe venni, hogy a redőnyök nem csak télen, hanem nyáron is sokat segíthetnek abban, hogy az otthonunk konfortos legyen. A szakértők számításai szerint egy jó minőségű, jól felszerelt, jól beállított rendszer 5-6 fokkal is csökkentheti otthonunk hőmérsékletét a nyári hőségben. Télen pedig, felhúzott állapotban kihasználhatjuk a nap melegét, amikor sűt, ha pedig mondjuk fúj a szél, akkor leengedett árnyékolókkal tovább csökkenthetjük az ablakok hőveszteségét.

A megfelelő árnyékolástechnikával a tetőtér a nyári hónapokban is az otthonunk kellemes élettere lehet, miközben jelentősen csökkenthetjük a klíma használatát. Ez a növekvő energiaárak és a klímatudatosság miatt is kiemelten fontos szempont. Érdemes tudni, hogy valódi hővédelmet a külső árnyékolókkal lehet elérni, ezek ugyanis már azelőtt megállítják a napfényt, hogy az elérné és felmelegítené az ablaktáblákat. A tetőtér hőmérséklete természetesen függ a tetőfedő anyagtól, a tető szigetelésétől és más tényezőktől is, de egy hővédő fényzáró roló használatával akár 93%-kal is csökkenthető az ablakon keresztül bejutó hő. Azaz egy redőny használata mellett 6 fokkal is hűvösebb lehet a szobában

– mondta el a VELUX árnyékolástechnikai szakértője.

Ez pedig nem kis megtakarítás! A Pénzcentrumnak korábban nyilatkozó szakértő szerint a fűtési és hűtési energiaigény 15-25 százalékát is meg lehet takarítani egy jól működő rendszerrel. Persze ez függ az árnyékoló típusától és attól is, hogy automatizálva van-e a rendszer.

Persze ezt ne vegyük készpénznek, minden egyes ingatlan más és más, és a megtakarítás függ attól is, hogy az ügyfél mennyire használja optimálisan az árnyékolókat. Például, ha egy napsütötte téli napon amúgy fúj a szél, de ő inkább fényt engedne be a szobába, ezért nem engedi le az árnyékolót, akkor máris borul a matek, de ugyanez igaz arra is, ha valaki nem akar a nyári melegben sötétben ülni

- magyarázta a név nélkül nyilatkozó árnyékolástechnikai szakember, hozzátéve, hogy egy ilyen rendszer működése pofonegyszerű alapvetően, mégis kevesen gondolnak bele, hogy mennyit segíthet télen és nyáron egyaránt.

A leengedett berendezés és az ablak között lesz egy elzárt légréteg, ami gyakorlatilag az egyik legjobb hőszigetelő. Ha rendesen meg van csinálva a rendszer, ki vannak cserélve a nyílászárók, akkor a kinti farkasordító hideg előtt már két légkamra is lesz (az ablak, illetve a már említett, redőny által képzett), mielőtt a szobával érintkezne

– magyarázta el.

Azonban, ha a rendszer rosszul van felszerelve, például a tokszerkezet hézagosan kerül beépítésre és emiatt nem zár rendesen, kisebb-nagyobb hőhidak keletkezhetnek, ami nagyban ront a szigetelés hatékonyságán.

Na de hogyan is kéne kiválasztanunk laikusként a megfelelő árnyákolást? Melyikkel tudunk a legtöbbet spórolni, és egyáltalán mennyibe kerül ez a beruházás?

Milyen árnyékolástechnikát válasszunk?

Az árnyékoló kiválasztásakor figyelembe kell venni a szoba funkcióját és a benne lakók igényeit: a hővédő roló használata mellett például megőrizhetjük a kilátást és beengedhetjük a természetes fényt a konyhába és a nappaliba, míg a redőny ideális választás lehet a gyerekszobába, ahol néha nap közben is teljes sötétséget szeretnénk. Tetőablakainkból akkor tudjuk a legtöbbet kihozni, ha külső és belső árnyékolókat is használunk, így szabályozni tudjuk, hogy mikor van szükségünk hővédelemre, mikor szeretnénk csak csökkenteni a szobába jutó fényt, szeretnénk-e megőrizni a kilátást vagy éppen privát szférát biztosítanánk magunknak az árnyékolók használatával

– mesélte a VELUX szakembere.

Fontos, hogy az ablakméret pontos ismeretében válasszunk árnyékolóeszközt, érdemes 5-5 centimétert rászámolni mind a két oldalra, hogy a fény beszűrődését az üveg mentén megakadályozzuk. Tartsuk szem előtt, hogy milyen hatást szeretnénk elérni: teljes fénykizárást vagy fényszűrést szeretnénk az adott helyiségben, mert ez alapján kell kiválasztani az adott típust. A cégek kínálatában mindenki találhat a pénztárcájának megfelelő árnyékolástechnikai eszközt. Az alapfunkciót mindegyik termék betölti, a különbség az ezen felüli extrákban található

– fűzte hozzá a fentiekhez Farkas Mihály, az IKEA értékesítési vezetője.

A legtöbb redőny felszereléséhez nem szükséges persze szakember, azonban érdemes alaposan utánajárni a dolgoknak, vagy akár adott esetben szakemberhez is fordulni. Sokan például nem tudják, hogy bár a redőnyt, reluxát és a rolót a köznyelvben sokszor egymás szinonimájaként használjuk, mégis valójában három, teljesen különböző megoldásról beszélünk.

A redőny a legelterjedtebb megoldás hazánkban, ez a legalkalmasabb arra, hogy a sötétítés mellett a hőtől is szigetelje az ablakunkat. A reluxával főképp irodaházakban találkozhatunk, ezt az ablak belső részére szerelik fel, így csak a fény beáramlását tudja szabályozni, de semmilyen védelmet nem nyújt a külső hőmérséklet ellen. A roló pedig az a jellemzően drapériából készült lapfüggöny, amit egy mozdulattal lehúzhatunk az ablak elé: a redőnynél kevésbé hatékonyan árnyékol, és mivel ez is belül van, szintén semmit sem véd a külső körülményektől - ellenben a három közül ez a legolcsóbb megoldás.

Tehát, ha a rezsinkből szeretnénk lefaragni, a redőnyt kell választanunk. Azonban koránt sem mindegy, hogy milyen anyagból készültet választunk, illetve, hogy automatizált rendszert választunk-e.

Ez is minden ingatlannál más és más, ha az ügyfél automatizálni akarja a rendszert, akkor az alumíniumot szoktuk ajánlani. A műanyag olcsóbb, ámde könnyebb is, így jobban megviselik az időjárási körülmények, mondjuk az erős szél, az UV-sugárzás sem tesz neki jót, és el is vetemedhet a nagy melegben. Plusz műanyagot utcafrontra egyáltalán nem szoktunk ajánlani, mert akár kézzel is ki lehet őket fejteni a vezetősínből, ami nagy csábítás lehet az illetékteleneknek. Összességében, ha már úgyis 15-20 évre tervezünk, akkor érdemesebb kicsit többet rákölteni

– magyarázta még korábban név nélkül a szakértő, hozzátéve, hogy választáskor a garancia idejét is mindig vegyük figyelembe.

Az anyaghasználat esetében a szerkezet tengelye a leglényegesebb: a szakértők az acélkeretezést ajánlják, mégpedig azért, mert ez sokkal tartósabb, mint a műanyag. Vezetősínből pedig a gumibetétes a legjobb, hiszen ezt szinte hangtalanul tudjuk használni.

Persze ezek mind drágább megoldások, hiszen az automatizált rendszereket, illetve a jobb minőségű anyagot is mind meg kell fizetnünk.

De mégis mennyibe kerül mindez?

Bár egyértelmű, hogy tavaly óta is emelkedtek az árnyékolók árai, azonban a megkérdezett szakemberek erről nem tudtak a Pénzcentrumnak pontos adatot mondani.

Nem vagyunk immunisak azokra a makroökonómiai hatásokra, amelyekkel az üzleti vállalkozások, a kereskedők és a nagyközönség szembesül

– fogalmazott Bakos-Kiss Ernő, az IKEA kommunikációs koordinátora, hozzátéve, hogy az áremelkedés mértéke néhány százalékponttól az alacsonyabb, kétszámjegyű százalékig terjed átlagosan.

A Pénzcentrum gyűjtése alapján rolókat, amiket belülre akár mi is felszerelhetünk akár már 30 ezer forint alatt is találhatunk tetőablakra. Azonban, ha már hővédelmet és fényvédelmet is szeretnénk, akkor mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk: a kezdő árak ugyanis 80-100 ezer forintnál vannak ablakonként, amiben még nincsen benne az automatizálásnak és a szakértőnek az ára.

Azaz négyzetméterenként körülbelül 15-25 ezer forinttal kell számolnunk a műanyag redőnyök esetében, míg az alumínium vázasnál már ez az ár bőven meghaladja a 25 ezer forintot. Ehhez jön még hozzá az anyagköltség. Az pedig, hogy mennyit kérnek el a szakemberek a rendszer komplexitásától függ. Egy automata rendszernek a felszerelése és anyagköltségei esetében például a határ a csillagos ég.