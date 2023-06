Nagy átalakítást vezetnek be Budapesten: erre kevesen számítottak, rengeteg lakos érintett

Újabb közel 200 darab közterületi, nyitott hulladékgyűjtő edényre szerelnek fedelet a Budapesti Közművek szakemberei - a tavaly indított és hatékonynak bizonyuló kezdeményezés folytatásaként – a „kukákban guberáló” madarak megfékezésére.

Ismert jelenség, hogy számos nagyobb testű madár él Budapesten, annak köszönhetően, hogy a városokban is könnyen jutnak táplálékhoz. Mára egyes madárfajok már olyan számban vannak jelen, hogy komoly kihívások elé állítják a köztisztasági és parkfenntartási szakembereket. A dolmányos varjak, csókák és szarkák ugyanis gyakran a fedetlen hulladékgyűjtőkben kutatnak élelem után, ami sajnos azzal jár, hogy nem csak ételmaradékokat, hanem egyéb hulladékokat is kikotornak a régebbi kivitelű kosarakból, nem kis bosszúságot okozva ezzel a szakembereknek és a parklátogatóknak egyaránt.

A madarak ezen szokása mára már egy általános jelenségnek tekinthető, amelyre a parkokat üzemeltető, a Budapesti Közművek keretében önállóan működő FKF köztisztasági és FŐKERT Kertészeti Divízióknak a folyamatos takarításon felül hosszútávú megoldást kellett találnia.

A probléma kezelésére az FKF tavaly májusban teszt jelleggel a Népligetben, a Tabánban és a Horváth Kertben 20 rácsos hulladékgyűjtőre fedeleket szerelt. Már a tesztüzem ideje alatt jelentősen lecsökkent a madarak által széthordott hulladék mennyisége, ezért a tavalyi év során további több mint 500 edényre szereltek fedelet az FKF munkatársai a leglátogatottabb zöldterületeken. Ezek között volt a Gellért-hegy, a Margitsziget, a Népliget, a Tabán, a Feneketlen-tó környéke, a Horváth- és a Gesztenyés Kert. Az edények fedelei kétféle kivitelben készültek: teljesen zárt, illetve olyan fedelek, amelyek kisebb bedobónyílással rendelkeznek. Ez utóbbiak előnye, hogy a madarak számára kellően akadályozzák a szeméthez való hozzáférést, azonban a forgalmasabb területeken megkönnyítik a járókelőknek a hulladék elhelyezését a gyűjtőben.

Az intézkedés az eddigi tapasztalatok alapján beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ezért idén tavasszal további fővárosi területeken szereltek fel kukafedeleket: a Városmajorban, a Szilágyi Erzsébet fasoron, a Hajógyári szigeten és a Budai Várban összesen újabb mintegy 200 db, az FKF üzemeltetésében lévő edényt látnak el fedéllel.

A tavaszra tervezett kihelyezések nagy részével május végére már el is készültek az FKF szakemberei. A Budai Vár területén található edények különböznek a zöldterületek nagyrészén található nyitott kosaraktól, ezért az ezek védelmére alkalmas fedelek tervezése, gyártása jelenleg is zajlik, hogy várhatóan július végéig a vár területén található nyitott edények is megkapják fedelüket. A tartályfedelek gyártását és felszerelését - az érintett önkormányzatokkal is egyeztetett helyszíneken - a Budapesti Közművek munkatársai végzik, és jövőbeni karbantartásukról is ők gondoskodnak.

A FŐKERT a fentieken túl további 18, szintén „varjúbiztos” hulladékgyűjtőt szerelt fel nemrégiben a Vérmező megújításának részeként.

A fedelek felhelyezése és a tartályok üzemeltetése mellett a Budapesti Közművek a lakosság segítő együttműködését kéri abban, hogy a mindennapi, közterületen képződő kommunális hulladékot a már fedéllel ellátott hulladékgyűjtőkbe helyezzék. Továbbá fontos, hogy a kukák fedelét használat után mindig hajtsák le, hogy az a kukát lefedve elzárja a hulladékot a „szárnyas bajkeverők” elől. Kérjük továbbá, hogy a gyorséttermi és más vendéglátó egységekből származó hulladékokat az adott étterem saját hulladékgyűjtőibe helyezzék,