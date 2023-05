Elárulta az új hazai kukaóriás vezére: emelkedhetnek a szemétdíjak Magyarországon?

A tevékenység nyereségéből tarthatók a jelenlegi, rezsicsökkentett kukadíjak - mondta Pethő Zsolt, a Mohu Mol vezérigazgatója. Július elsejétől a vállalat végzi a hulladékszállítást az országban: a szakember azt ígérte, hogy ahol zsákos begyűjtés van, oda fix edényeket telepítenek, emellett több használt sütőolaj-gyűjtópont is lesz.

A koncessziós szerződés 53/B paragrafus 10. pontja "egyértelműen kötelez bennünket a hatósági díjak elfogadására. Mi ezt vállaltuk" - mondta a Népszavának Pethő Zsolt, a Mohu Mol vezérigazgatója a július elsejétől élő, új kukakoncesszióról, amely kereteiben a Mol leányvállalata felel a hulladékszállításért az országban. A szakember leszögezet: a tevékenység nyereségéből szerinte tarthatók a jelenlegi, rezsicsökkentett kukadíjak.

Mint mondta, a lakosság júliustól többek között azt fogja érzékelni a Mol megjelenéséből, hogy ahol nejlonzsákben kell kihelyezni a hulladékot, ott a lehető legrövidebb időn belül fix edényzetet telepítenek, és jóval több használttextil- és -sütőolaj-gyűjtőpontot létesítenének.

Január elsejétől jön a boltokban a legfeljebb 6 literes műanyag-, alumínium- és üveg-italcsomagolások 50 forintos visszaváltása. Ennek mintegy ötvenmilliárdos beruházási költségét szintén az EPR-ből kapjuk vissza. Akkortól vezethetjük be a konyhai hulladékok elkülönített begyűjtését is. Népszerűsítjük a hulladékudvarokat, illetve, nagyjából változatlan díjakkal, a papír- és fémátvevő telepek is megmaradnak. A hulladékgépjármű-piacon fő célunk a fehérítés

- mondta el többek közözz a szakember, ugyanis ma a roncsautókat javarészt nem hivatalos csatornákon keresztül kezeli a lakosság, de ott nem tudni, mi lesz az olyan veszélyes anyagokkal, mint az akkusav, vagy a többi kenőanyag. Pethő Zsolt az illegális szemétlerakás kapcsán azt monta, a halmok elszállítása nem része a koncessziónak, azt díj ellenében viszik csak el.