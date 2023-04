Fájni fog a tavasz a kertes házban élőknek: mélyen a zsebükbe nyúlhatnak, erre sokan nem készültek

A hideg idő ellenére a tavasz hivatalosan is beköszöntött, amivel a kerti munkálatok ideje is elérkezett. Ráadásul azoknak, akiknek nagy kertjük van különösen sok feladatot kell ellátniuk, de sokan vannak olyanok is, akik az erkélyüket, vagy a teakertjüket gondoznák tovább. A növények gondozása, a talaj előkészítése, a növények ültetése azonban egyre több pénzbe kerülnek.

A kertészkedés már régen nem tartozik a stresszmentes elfoglaltságok közé, hiszen bizony a drágulás sok kerttulajdonos életét keseríti meg. Annak ellenére is, hogy ez nem egy olyan állandó kiadás, mint a heti bevásárlás. Bár meg kell hagyni, hogy hasonló mértékben drágultak a növények, növényvédőszerek, a virágföld és a műtrágya is.

A kertészkedés pedig az elmúlt években – főleg a koronavírus hatására – sokak kedvenc hobbijává vált, még úgyis, hogy többéves lemaradásban vagyunk például a skandináv országokhoz képest. Azonban pár évvel ezelőtt, amikor a bezártság miatt az embereknek igénye lett arra, hogy díszítsék az otthonaikat.

Ez egy kulturális ív, amit bejárunk most, hiszen szerintem körülbelül 5-10 éves lemaradásban vagyunk ilyen téren más országokhoz képes. Azt nézve, hogy mit és mennyit vásárolunk a növényekből a koronavírus alatt felgyorsult, hiszen nagyobb lett az embereknek az igénye arra, hogy ilyesmivel foglalkozzanak, díszítsék az otthonaikat. Ez a változás azonban mostanra lelassult

– vélekedett Boross Dávod, az Oázis Kertészet felsővezetője, hozzátéve, hogy szerinte, akinek egyszer kellemes élménye volt a kertészkedéssel, az nem fog lemondani az új hobbijáról. A változás a szakértő szerint annyi, hogy az illető három évvel ezelőtt lehet 5 növényt ültetett, viszont most már csak hármat fog.

Azonban szerinte azt is látni kell, hogy azok, akik korábban is érzékenyek voltak a kertészkedésben leginkább a társadalom felső harmadából kerülnek ki. Őket pedig annyira nem vágja földhöz a drágulás, ami éves szinten igazából párezer forintot jelent alapvetően.

10-20 százalékos drágulás figyelhető meg a szektorban

Az egész piac a kertészkedés esetében rendkívül érzékeny az energiahordozók, a benzinár, az euró árfolyam és a csomagolóanyag változására. Alapvetően miután főleg szezonális piacról beszélünk, így az üzletek éves forgalmának körülbelül kétharmada a tavaszi időszakra koncentrálódik, ráadásul nagyon rövid idő alatt ez le is cseng az Auchan szerint. Az árak elszállása pedig természetesen ezt a szektort se kímélte.

A termékcsoportot eltérően érintette az áremelkedés: egyes termékeknél (például a növények, földek, tápoldatok esetében) közel 10 százalékos volt a drágulás, míg a fű- és vetőmagok, növényvédőszerek és virághagymák esetében mintegy 20 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető. A Praktiker törekszik rá, hogy a gyártói, beszállítói áremelkedésekből a vásárlók minél kevesebbet érezzenek meg – ezt a célt szolgálják a barkácsáruház kéthetente meghirdetett akciói is, amelyek elérhetők a praktiker.hu/ajanlatok oldalon

– árulta el a Pénzcentrumnak a Praktiker szakembere, hozzátéve, hogy a beszállítókat jellemzően a megnövekedett nyersanyag- és csomagolóanyagárak, a logisztikai és bérköltségek emelkedése, valamint a forint árfolyamváltozása késztette áremelésre.

A termékek árváltozását elsősorban a forintárfolyam, valamint az energiaárak alakulása befolyásolja, így ezektől a tényezőktől függ a további áremelkedés vagy -csökkenés. A magas energiaárak az előállítás költségén túl a kínálatot is befolyásolhatják, a dekorkérget például a téli időszakban fűtésre is használták, ami csökkentette a kertészeti célra szánt elérhetőségét is

– erősítette meg a fentieket a Praktiker.

Boross Dávid szerint viszont egyes esetekben a drágulás mértéke könnyedén elérheti a 20-30 százalékot is, attól függően, hogy milyen kategóriában válogatunk. Ugyanis az egyes növények fajtája és energiaigénye miatt könnyedén lehet, hogy bizonyos típusok a többszörösükbe kerülnek, míg mások, évelő fajtáknak alig ment fel az ára.

Ha a szektor drágulását nézzük, akkor a legfőbb szempont az, hogy mennyire drágult az adott termék előállítása. Az energiaintenzív növények esetében, mint több fűszer- és szobanövény például akár egy 20-30 százalékos drágulást is tapasztalhatunk, hiszen ők egész évben meleget igényelnek. Ezzel ellentétben a szabadföldben nevelt növények, az évelők és a fák esetében csak a szállítási költség és a munkaerő drágulása az, ami befolyásolta az árakat, ami ebben az esetben egy 8-10 százalékos áremelést jelent

– mondta Boross Dávid. A szakember kifejtette, hogy az inflációnak köszönhetően a kertészetek is elkezdtek átalakulni. Bizonyos termékek esetében, mint mondjuk a szezonális növények a mediterrán országokban termesztetteket tudjuk megvenni. Azaz a szezon elején import terméket tudunk vásárolni, majd ez szépen lassan megfordul.

Március elejétől a kertészetek beszereznek úgymond félkész, előnevelt palántákat mediterrán országokból, mint például Olaszország. Ezeknek sokkal kisebb az energiafelhasználása, így olcsóbban tudják őket beszerezni és mindössze az üzemanyagárak és a forint ingadozását kell belekalkulálni a végső árba

– mondta el az Oázis Kertészet vezetője, hozzátéve, hogy az egyéb termékek esetében is láthatunk áremelkedést, egyeses etekben még drasztikusabbat is, mint a fent látottak. Egy virágföld előállításánál nincsen nagy energiafelhasználás, azonban a műtrágya esetében ez már nem elmondható, így utóbbi termék ára közel megduplázódott tavaly óta. Azaz a korábbi 4-5 ezer forint helyett ma már 10 ezer forintba kerül 10 kiló műtrágya.

Fontos megjegyezni, hogy a kertészkedés nem úgy működik, mint például a heti nagybevásárlás. Nem kell minden héten megvenni 10 kiló műtrágyát, hiszen ennyi bőven elég egy nagyobb kertbe és elég évente egyszer megvenni. Ugyanez vonatkozik a fűszernövényekre, amiket jó esetben nem vásárolunk újra hetente. Így ezek egyszeri kiadások, nem érzi meg annyira a pénztárcánk

– tette hozzá Boross Dávid.

Ahogyan azt cikkünk elején is kifejtettük a kertészkedés továbbra is hatalmas népszerűségnek örvend. Az Praktiker szerint a mai napig slágerterméknek számítanak a balkonnövények, muskátlik és az évelők is, de tavalyhoz képest megháromszorozódott a kereslet a bogyós gyümölcsök iránt, és a tavalyi évhez képest háromszor annyi gyümölcsfát értékesítettek az üzletek, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor. A palánta szezon pedig még el sem kezdődött, holott egyre nagyobb az igény a zöldség, gyümölcs palántákra és sokan keresik a fűszernövényeket is.