Ez a 20 legolcsóbb utca az miskolci ingatlanpiacon: itt fillérekért vehetsz lakást

Korábban bemutattuk, hogy hova költözik az elit Miskolc városában, most pedig azt vettük górcső alá, melyek a legolcsóbb utcák Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb településén. Nincs nagy meglepetés, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyen is komoly a szórás a lakásárakban, Miskolc városának legolcsóbb utcáiban már 30 ezer forint alatt is hozzájuthatunk ingatlanhoz, sőt a legfrissebb adatok szerint a legolcsóbb lakásokat 250 ezer forint alatt vásárolhatjuk meg négyzetméterenként.

Nemrég, „Ez a 20 legdrágább utca a miskolci ingatlanpiacon: aranyáron mennek itt a lakások" címmel megjelent cikkünkben már bemutattuk a baranyai megyeszékhely gazdagabb területeit. Most pedig a másik véglet, azaz azok az utcák következnek, ahol a legolcsóbban lehet most lakóingatlant vásárolni. Mielőtt azonban előre szaladnánk, idézzük fel korábbi anyagunkból, hogy Miskolc városa milyen átlagos lakáspiaci mutatókkal bír. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nos, a KSH-nál elérhető, hivatalos tranzakciókból származó NAV-adatok alapján 2022 második negyedévében átlagosan 349 335 forintot kértek Miskolcon egy négyzetméternyi lakóingatlanért. Ugyanakkor az ingatlan típusa szerint komolyabb szórás is megfigyelhető a fajlagos árakban és természetesen a tranzakciószámokban is. Lapunk megkeresésére az ELTINGA összeállított egy részletesebb adatsort, amely alapján megállapítható, hogy 2022 második negyedévében a használt tégla lakások négyzetméterenként 357 041 forintért (377 tranzakció alapján), míg a panellakások 344 919 forintos fajlagos áron (505 tranzakció alapján) keltek el Miskolcon; a családi házakért pedig 341 658 forintot kértek (88 tranzakció alapján) a tulajdonosaik négyzetméterenként Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyén. Ez tehát a nagy átlag. Kérdés ugyanakkor, mit mutatnak a mélyebb statisztikák. A lakáspiaci elemzések ugyanis jellemzően megye, város, esetleg városrész (pl. kerület) bontásban vizsgálják a különböző statisztikai mutatókat, míg utca szerinti mélységben - bár rendelkezésre állnak ilyen adatok is - nem nagyon készül felmérés. Pedig egy erősebb nagyítóval vizsgált lokációelemzés kiválóan megmutatja, hogy a lakáspiaci mutatók egészen komoly kilengéseket is képesek produkálni. Hogy ezt igazoljuk, a Pénzcentrum ezúttal a KSH nemrég megjelent kiadványából, azaz az "Ingatlanadattár, Magyarországi lakásárak, 2005-2021" adatsorából mutatja, hogy melyek voltak 2021-ben Miskolc legolcsóbb utcái. Fontos leszögeznünk, hogy a 2021-es a legfrissebb adat az utcákra vonatkozóan, így Miskolc város egészére vonatkozó 2022-es átlagárakkal történő összehasonlítás csak hozzávetőleges lehet. Továbbá az alábbiakban közölt áradatok kapcsán fontos azt is kiemelni, hogy a komoly kilengéseket a tranzakciók darabszáma (összesítésünk valós lakáspiaci tranzakciók alapján készült) és egy-egy extrém tranzakció is komolyan torzíthatja. És akkor nézzük a Miskolc legolcsóbb utcáit. A 20 legolcsóbb utca az miskolci ingatlanpiacon: Vikend telep (27 ezer forint/nm)

Vár utca (44 ezer forint/nm)

Debreczeni Márton tár (87 ezer forint/nm)

Avasalja utca (150 ezer forint/nm)

Kapos utca (159 ezer forint/nm)

Lónyay Menyhért utca (162 ezer forint/nm)

Feszty Árpád utca (167 ezer forint/nm)

Papszer utca (184 ezer forint/nm)

Vasgyári út (202 ezer forint/nm)

Áfonyás utca (207 ezer forint/nm)

Kilencedik utca (208 ezer forint/nm)

Ládi telep (221 ezer forint/nm)

Berekalja utca (226 ezer forint/nm)

József utca (226 ezer forint/nm)

Ifjúság útja (228 ezer forint/nm)

Szilvás utca (229 ezer forint/nm)

Nyíri Dániel utca (231 ezer forint/nm)

Torontáli utca (233 ezer forint/nm)

József Attila utca (235 ezer forint/nm)

Blaskovics László utca (266 ezer forint/nm)

