Újabb rezsiszigorítást jelentettek be: kitiltják innen a nagy tévéket, hajszárítókat, vízforralókat

Korlátoznák a fogvatartottak által birtokolható elektronikus eszközöket a magyar börtönökben. Kitilthatják a nagy tévéket, vízforralókat, hajszárítókat.

A börtönöket is elérte a rezsiválság miatti spórolás – írta a hvg.hu egy friss belügyminiszteri rendelettervezetre hivatkozva. A kormány honlapjára felkerült dokumentum, ha ebben a formában életbe is lép, akkor két fontos újítást vezet majd be a büntetés-végrehajtás területén:

a létező „reintegrációs őrizetet” kiegészítve, bizonyos feltételekkel egyes fogvatartottak számára elrendelhető „otthonápolási őrizet” is, így csökkenthető a börtönök/börtönkórházak telítettsége, ami végső soron mérsékelheti a büntetés-végrehajtási intézmények földgázfelhasználását

az energiafelhasználás csökkentése érdekében korlátoznák a fogvatartottak által birtokolható elektronikus eszközöket: a lista szerint olyan, nagy teljesítményű és fogyasztású eszközöket tiltanának ki a cellákból, mint az 500 W feletti fogyasztással rendelkező vízforraló, hajsütővas, hajszárító (750 W teljesítmény felett) és a 61 cm-nél nagyobb képátlójú tévé. Ezeket letétbe kell majd tenni.

A miniszteri rendelet tervezete szerint a bv-intézeti elhelyezés helyett otthonápolási őrizetbe helyezhető az a krónikus beteg elítélt, akiről a bv. intézet orvosa – szükség esetén szakorvos bevonásával – megállapította, hogy „alapvető szükségleteinek kielégítésére” önállóan nagyrészt vagy teljesen képtelen ezért „mindennapi életvitelében folyamatos segítségre, ápolásra szorul".

Az otthonápolási őrizet elrendelésének további fontos feltétele, hogy legyen, aki „írásban tett nyilatkozatban vállalja a gondozást”. Ha a tiltás miatt „a zárkában vagy a lakóhelyiségben forró víz nem állítható elő, napjában két alkalommal meleg ital készítéséhez forró vizet kell biztosítani”, továbbá „részlegenként biztosítani kell a hajszárítás lehetőségét”.