Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell

Számos fontos változás élesedik 2023 első napján, a Pénzcentrum most összeszedte a legfontosabbakat: nő a minimálbér összege, emelkedik az orvosok bére, ahogy az útdíj összege is.

2022. december 15-én megszületett a megállapodás a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésén a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi összegéről. Ennek értelmében 2023. január elsejétől a minimálbér 16%-kal emelkedik és bruttó 232 ezer forint lesz. A garantált bérminimum eközben 14%-kal bruttó 296 400 forintra emelkedik.

A Pénzcentrum összegyűjtötte, mi mindenre lehet hatással az emelés, mivel több juttatás is a minimálbér összegéhez igazodik, így azok is nőnek majd januártól. A GYED a szülő korábbi jövedelmének 70 százaléka, de maximális összege a minimálbérhez igazodik: plafonja a minimálbér kétszeresének 70 százaléka: azaz 2023-tól ez 324 800 forintot jelent bruttóban. A gyed mellett bármilyen jogviszonyban, korlátlan időtartamban lehet munkát végezni. Testvér születése esetén más családtámogatási ellátásokkal (csecsemőgondozás díj - csed -, gyermekgondozási segély - gyes) együtt is igénybe vehető, tehát az ellátás nem szűnik meg újabb gyermek születése esetén. Az ellátásra a csecsemőgondozási díj után jogosult a szülő egészen addig, amíg a gyermek be nem tölti a második életévét, illetve ikrek esetén a hároméves kort. Gyermekgondozási díjat, azaz a diplomás gyedet a felsőoktatási intézmények hallgatói is igényelhetnek. Január elseje óta az az anya, aki diplomás gyedben részesül, és az ellátás folyósítása alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül gyermeket vállal, ismét jogosult lesz a diplomás gyedre. A diplomás GYED összege az alapképzésben résztvevő hallgatóknál bruttó 162 400 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében bruttó 207 480 forintra nő 2023-ban. A gyermekek otthongondozási díja (GYOD) bruttó 232 000 forintra emelkedik.

Útdíj

A 2023. január 1-jétől érvényes országos éves autópálya-matricáért személygépkocsik esetében 49 190 forintot kell fizetni, mintegy 5 százalékkal többet az idei 46 850 forintnál, a jövő évi éves megyei matricák ára pedig 5720 forint az idei 5450 forint után. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. oldalán közzétett díjtáblázat szerint jelentősebben nő a rövidebb időszakokra szóló jogosultságok ára. A személygépkocsik esetében (D1 díjkategória) a havi matrica ára 8900 forint lesz jövőre az eddigi 5210 forint után, a tíz napig érvényes matrica pedig 5500 forintra drágul az idei 3820 forintról. Az éves országos és megyei matricák a díjköteles gyorsforgalmi úthálózaton az év első napjától, illetve a tárgyévben a vásárlás időpontjától a következő év január 31-én éjfélig használhatók.

Jövőre nem csak a matricák, hanem a büntetések is drágulnak. A díjköteles utak matrica nélküli használata esetén a D1 kategóriában például 60 napon belüli fizetésnél 18 750, azon túl 74 970 forintra nő a büntetés összege. Ez ebben az évben 16 220, illetve 64 850 forint volt. A kiszabott pótdíjak a fizetési felszólítást követően kiválthatóak éves országos matrica utólagos megvásárlásával is.

Egészségügy

A parlament december 7-én elfogadta az egészségügyi átalakításról szóló törvénycsomagot, amit még Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be novemberben. A módosítás több helyen is hozzányúl a jelenlegi ellátórendszerhez, azon belül is leginkább a sürgősségi ellátáshoz. A csomag értelmében 2023. január 1-től átalakul az orvosi ügyeleti rendszer, központosítják azt. Ettől fogva Budapest kivételével este 10 óra után az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) látja majd el körzetenként a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletet, míg a fogorvosi ügyelet marad önkormányzati kézben. A főváros esetében a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyelet ugyanerre a sorsra jut. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy január 1-től a háziorvosokat délután 4 és este 10 között a járási szakrendelőkben fogják felváltva beosztani ügyelni, az ő munkájukat fogja segíteni az OMSZ és a kiterjesztett hatáskörű ápolók. Hétvégén és munkaszüneti napokon ezentúl szintén felváltva, reggel 8 és délután 2 között fognak ügyelni a háziorvosok.

Indul a pénzosztás

2023. január 1-től a diákhitellel rendelkező nőknek, amennyiben még a tanulmányaik alatt vagy annak befejezését követő két éven belül gyermeket szülnek, elengedik a teljes diákhitel-tartozásukat.

Egy másik új intézkedés szerint azok a nők, akik 30 éves koruk alatt szülnek vagy fogadnak örökbe gyereket - független attól, hogy házasságban élnek, hajadonok vagy elváltak - az átlagbér erejéig szja-mentességet kapnak, amely a magzat 12 hetes korától igényelhető annak az évnek a végéig, amíg az anya betölti a 30 éves kort.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek adott interjúban jelentette be, hogy a gyermekvédelemben dolgozók speciális pótlékát ötszörösére emelte a kormány, egy év végi döntésnek köszönhetően január 1-jétől pedig a nevelőszülők 25 százalékkal megemelt nevelési ellátmányt kapnak.

Csak elektronikusan

Január 1-jétől csak elektronikusan lehet benyújtani egyes kérelmeket az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál: a kérelmet regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, valamint állandó tartózkodási kártya kiadására január 1-jétől kizárólag elektronikusan lehet előterjeszteni. A letelepedési engedély kiadása vagy meghosszabbítása, valamint a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet - elektronikus regisztrálást követően - szintén kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Az oldalon a tudnivalók magyar, angol és ukrán nyelven érhetők el.

Január 1-jétől szintén csak elektronikusan lehet benyújtani a kérelmeket jogi alképviselő vagy jogi személy meghatalmazotti eljárása esetén, továbbá a harmadik országbeli állampolgárnak a szálláshelye megváltozását is elektronikus úton kell bejelentenie. Az összevont kérelmezési eljárásban - amennyiben az ügyfél írásbeli nyilatkozattal hozzájárul - a kiemelt foglalkoztató is előterjesztheti a kérelmet tartózkodási engedélyre, de ez is csak elektronikusan nyújtható be.

Szép zsebek

Év végén megjelent a Magyar Közlönyben a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetését szabályozó rendelet, mely szerint január 1-jétől összevonják a korábbi szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebeket. A módosítás mintegy 2,5 millió kártyafelhasználót és közel 50 ezer hazai turisztikai szolgáltatót érint pozitívan. Az intézkedés hatására várhatóan tovább nőhet a népszerűsége, hiszen mind a kártya tulajdonosok, mind az elfogadóhelyek, vállalkozások számára könnyítést és támogatást jelent a mostani válságban.

Állatbetegségek

Január 1-jétől, megújult tartalommal újra elérhető az egyes állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló, nemzeti költségvetésből finanszírozott és az állattartó ágazatokat segítő támogatási program - közölte az Agrárminisztérium. Ennek alapvető célja az állatbetegségek elleni védekezés segítése és a hazai állatállományok kedvező egészségügyi státuszának megőrzése - tették hozzák. Azt írták, hogy az újrainduló támogatási programban résztvevő állattartók a 2023. január 1-jét követően elvégzett szolgáltatásokról kiállított számlák után igényelhetnek támogatást.

Béremelés

Január 1-jével megtörténik a kormány és a Magyar Orvosi Kamara között - a járvány alatt - létrejött béremelési megállapodást utolsó lépése is. Az orvosoknak januártól további 11 százalékkal emelkedik a bére. Ezzel egy kezdő orvos bére 619 ezer forintról 687 ezer forintra nő. Egy pályája közepén járó, 21-25 év gyakorlattal rendelkező orvosnak a bére 1,5 millió forintról 1,65 millióra emelkedik. A legtapasztaltabb, 40 éve pályán lévő orvosnak 2,1 millióról 2,38 millió forintra fog nőni a bére.

Az orvosbéremelés stabilizálni tudta az orvosi létszámot a kórházakban, ugyanakkor a megfelelő szakápolói létszám érdekében további béremelésről döntött a kormány. Az újabb ápolói béremelésre két lépcsőben kerül sor: első ütemben 2023. július 1-jével, második ütemben 2024. március 1-jével. Az ápolói béremelés eredményeként a kormány tervei szerint 2024. március 1-jére az egészségügyi szakdolgozók átlagos alapbérének el kell érnie az orvosi átlag alapbér 37 százalékát.

Szabad a grund!

Szabadon felhasználhatóvá válnak Molnár Ferenc, Kempelen Béla, Szász Gyula, Paul Éluard, Knut Hamsun, Mariano Azuela, Waldemar Bonsels írásai, Kende Géza festményei, Szerémi Gusztáv zeneművei, valamint Borsos József és Vidor Emil önálló építészeti tervei is 2023. január 1-jétől Magyarországon - közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH). Amikor egy mű létrejön, automatikusan szerzői jogi védelem alá kerül, amely a szerző halálát követően még 70 évig él. Hazánkban 2023. január 1-jétől így közkinccsé válnak többek között az 1952-ben elhunyt Molnár Ferenc írásai, például A Pál utcai fiúk és Az éhes város című regényei vagy az Egy, kettő, három, a Liliom és Az üvegcipő című színpadi művei - olvasható a közleményben.

Osztatlan közös tulajdon

A gazdaságátadás folyamatát megkönnyítő új törvény mellett január elsejétől törvénymódosítás szab határt az osztatlan közös tulajdonban álló területek öröklés miatti további aprózódásának, és újabb változások akadályozzák a spekulatív célú ügyleteket a földszerzésben. a január 1-jén hatályba lépő gazdaságátadási törvény, az érintett gazdálkodók ugyanis ezentúl egyetlen szerződésben, számos adminisztrációs és adózási könnyítéssel tudják a gazdaság átadását végrehajtani. Az új törvény alapján megkötött szerződés alapvetően a föld és ingóságok átadását, a jogutódlás rendjét, az engedélyek, szerződések, támogatások átadását teszi lehetővé, emellett szabályozzák benne az együttműködés lehetőségét is, ami segíti az átadó és az átvevő közös munkáját.

Jön a horvát euró

Horvátország január 1-jén nagyobb ceremónia és ünnepség nélkül lép be a schengeni és euróövezetbe - írta a Jutarnji List című horvát napilap. A lap Andrej Plenkovic horvát kormányfőre hivatkozik, aki egy rádióinterjúban elmondta: mindkét, Horvátország számára fontos eseményt jelképesen tervezik megünnepelni. Eszerint az év utolsó napján, éjfélkor a Magyarországgal és Szlovéniával közös határátkelőhelyeken felemelik a sorompókat, jelezve, hogy Horvátország csatlakozott a belső határellenőrzés nélküli európai uniós schengeni övezethez. Davor Bozinovic belügyminiszter a szlovén, Gordan Grlic Radman külügyminiszter a magyar határon várja majd az újévet. Marko Primorac pénzügyminiszter és Boris Vujcic jegybankelnök egy zágrábi bankautomatából vesz fel ünnepélyesen euróbankjegyeket éjfélkor, jelezve, hogy január elsejétől Horvátországban az euró a hivatalos fizetőeszköz. A fő esemény január 1-jén délben következik be. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Andrej Plenkovic horvát kormányfő és Natasa Pirc Musar szlovén államfő a horvát-szlovén határon, a Bregana-Obrezje határátkelőhelyen találkoznak. Háromoldalú megbeszélést, majd közös sajtótájékoztatót tartanak.

Emelkedik a szakképzésben dolgozók bére

Jövőre tovább emelkedik a szakképzésben oktatók bére - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM). A tájékoztatás szerint a két lépcsőben megvalósuló bérfejlesztés összesen 15 százalékos emelést jelent. A kormány célja, hogy a két éve megújított szakképzési rendszert tovább erősítse, ennek egyik fontos feltétele az oktatók nagyobb megbecsülése. A kormány döntése értelmében januártól 10 százalékkal, majd májustól visszamenőleg további 5 százalékkal nő a szakképzésben oktatók bére. Az intézkedéssel tovább erősödhet a 2020-ban megújult szakképzés, amelynek eredményeként a munkaerőpiac kihívásaira rugalmasan reagáló és a fiatalok számára értékes tudást biztosító rendszer jött létre - írta a tárca. A közlemény szerint a szakképzésben dolgozók béremelése a szakképzés átalakításának egyik fontos eleme. Keresetük ennek megfelelően átlagosan 30 százalékkal emelkedett meg 2020 nyarán. Az intézkedéssel egy teljesítményalapú, versenyképes, motiváló bérezési rendszer jött létre. A mostani bérfejlesztés további 15 százalékos növekedést jelent a következő évre, ami az uniós források megérkezésével tovább emelkedhet.