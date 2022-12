42 éves korában elhunyt Móricz-Sabján Simon, fotóriporter, dokumentarista fotográfus. Számos más díja mellett 2021-ben a Mediaworks-fotópályázat nagydíjasa volt és 2022-ben elnyerte a Capa-nagydíjat is.

Móricz-Sabján Simon 1980-ban született Kiskunhalason. Pályafutását a Blikknél kezdte, majd 2003 és 2016 között a Népszabadságnak dolgozott. 2016-tól a Világgazdaságnál folytatta, illetve a Manager Magazin című magazin hivatalos fotósa volt. Többek között a Portfolio-nak és a Pénzcentrumnak is készített anyagokat.

Munkásságát számos díjjal ismerték el. Két alkalommal hozta el az első díjat a China International Press Photo Contest-en, elnyerte a Pictures of the Year International (POYi), NPPA Best of Photojournalism, Prix International de la Photographie, PDN, FCBarcelona Photo Award, Slovak Press Photo és ASPAward díjakat. A Magyar Sajtófotó pályázatokon 43 alkalommal nyert: háromszor kapta meg a MÚOSZ nagydíját, hatszor a legjobb kollekcióért járó Munkácsi Márton-díjat, háromszor volt díjazott 30 év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter kategóriában. A legjobb hírképért járó Escher Károly-díjat is háromszor nyerte el. 2013-ban Népszabadság-díjat, 2015-ben Hemző Károly-díjat kapott, és 2021-ben a Mediaworks-fotópályázat nagydíjasa volt.

2022-ben elnyerte a Capa-nagydíjat is.



Több ösztöndíjban is részesült pályája során, 2009-től 2012-ig Pécsi József-ösztöndíjas volt, és több alkalommal nyert NKA-ösztöndíjat is, valamint 2012-ben Budapest Fotográfiai Ösztöndíjat is. Alapító tagja a magyar fotóriporterekből álló Pictorial Collective csoportnak.

Hivatása mellett személyes projektjein is dolgozott, fotográfiái számos egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek. Három önálló kiállítása volt a Magyar Fotográfusok Házában, képei láthatók csoportos tárlatokon a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Műcsarnokban, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, a Várkert Bazárban, illetve a világ számos városában különféle kiállításokon.