Kettészakadt a piac: ma már tényleg csak ezek a magyarok költözhetnek nagy lakásba

A korábbinál bizonytalanabb gazdasági környezet csökkentette a vevők számát, de az állami támogatásokkal kalkuláló vásárlók még mindig nagyobb arányban érdeklődnek nagyobb ingatlanok iránt. A csokkal és babaváróval kalkuláló vásárlók majdnem kétharmada érdeklődik a nagyobb, több mint 3 szobás ingatlanok iránt. A lakástámogatásokkal nem kalkuláló vevők viszont kevesebb mint 40 százaléka keresi ezeket a több szobás lakásokat és házakat.

A lakáspiacon is egyre jobban tetten érhető a korábbinál bizonytalanabb gazdasági környezet, a vásárlóerő csökkenése, a hitelkamatok emelkedése miatt gyengülő kereslet. Jól látszik ez a hatás azon is, hogy az állami támogatásokkal rendelkező vevőjelöltek a lakásméretet tekintve kevésbé kényszerülnek kompromisszumra, mint azok, akik nem jogosultak azokra - derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amely a szobaszámok alapján vizsgálta a lakáspiaci kereslet alakulását.

A kiszemelt lakásméret alapján két jól elkülöníthető tábort lehet megkülönböztetni a hitelintézővel kalkuláló vevők körében. A lakásvásárláshoz csok és babaváró támogatást is felvenni tervező vevők közel kétharmada, 64,7 százaléka érdeklődött a nagyobb, legalább 3 szobával rendelkező lakóingatlanok iránt. Míg az extra támogatással nem számoló vevőjelöltek mindössze 37 százaléka keresett ilyen ingatlant. Az állami támogatás igénylését tervező lakásvásárlók arányaiban a nagyobb ingatlanok megvásárlását tűzik ki célul. Ez egyben azt is jelzi, hogy a csok és babaváró támogatás még az idei, nehezebb helyzetben is segítséget nyújt a lakáscélok megvalósításában.

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Fontos tényező az is a szakember szerint, hogy az állami támogatással nem kalkuláló vevőjelöltek 65 százaléka érdeklődött idén a kisebb, 1-2,5 szobás lakások iránt, szemben a tavalyi 58 százalékkal. Azaz a körükben többen kerestek kisebb méretű lakást. Balogh László hozzátette:

Ez egyben arra utal, hogy akik államilag támogatott konstrukciókkal kalkulálnak, azok kevésbé kényszerülnek kompromisszumra a lakáskeresés során az ingatlan mérete és szobáinak száma tekintetében, mint azok, akik nem számolnak a támogatásokkal.