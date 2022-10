Megrohanták a magyarok az IKEA áruházait: hiába a válság, dübörög a svéd bútoróriás

39,5 milliárd eurós IKEA kiskereskedelmi forgalomról adott hírt a 2022-es üzleti évre vonatkozóan az Ingka Csoport, ami 5,6%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. Mindezt a tragikus ukrajnai háború, az ellátási lánc zavarai és a világjárvány folyamatos hatásai okozta példátlan kihívások ellenére sikerült elérni. Magyarországon várhatóan 19%-os lesz a növekedés, míg az online értékesítés itthon 34%-os többlettel zárhatja az évet - írja a cég friss közleményében.

Az Inter IKEA Systems B.V. szervezet, az IKEA Koncepció tulajdonosa és az IKEA franchise átadója világszerte ma bejelentette, hogy az IKEA kiskereskedelmi forgalma 44,6 milliárd euró − mind a 12 franchise csoportot magában foglalva.

Sohasem voltam ennél büszkébb az IKEA közösségre! Az elmúlt év soha nem látott próbára tett minket vállalkozásként, vezetőkként és emberként egyaránt. És mi megfeleltünk a kihívásnak – kiváló teljesítményt értünk el egy kiszámíthatatlan környezetben, nehéz döntéseket hoztunk meg, miközben mindig szem előtt tartottuk az emberek többségének igényeit és álmait. A bizonytalanság a következő években is része lesz az életünknek, de optimista vagyok, és bízom az összetartozásunk és a közös céljaink erejében

– mondta Jesper Brodin, az Ingka Csoport vezérigazgatója.

Magyarországon várhatóan 19%-os növekedésről számolhatunk be, míg az online értékesítés terén 34%-os emelkedésről – megközelítőleg minden ötödik vásárlónk az online rendelést választotta. Annak is nagyon örülünk, hogy az előző évhez képest 1 millióval több látogatót üdvözölhettünk áruházainkban. Rengeteg nagyszerű lakberendezési megoldással vártuk őket, hogy nálunk inspirálódva szebbé tehessék az otthoni mindennapjaikat. Mindemellett további fejlesztéseket eszközöltünk áruházainkban és az online térben is, ahol bevezettük az új IKEA alkalmazást.

– tette hozzá David McCabe, az IKEA magyarországi, csehországi és szlovákiai régiójának ügyvezető igazgatója és fenntarthatósági vezetője.

Mint írják, a vállalat növekedést könyvelhetett el a legtöbb piacán, és összességében a termékek elérhetősége is javult. A vállalat a Milánói Dizájn Héten, a svédországi Helsingborgban megrendezett H22 IKEA Fesztiválon, valamint később számos más piacán is az otthoni és azon túlmutató élet felfedezését helyezte érdeklődése középpontjába, bemutatva az otthonok, a kiskereskedelem és a dizájn jövőjét, kifejezetten az emberekre és a bolygóra fókuszálva.

A megfizethetőség a vérünkben van, és üzletvitelünk középpontjában áll – soha nem volt olyan fontos, mint most, amikor a megélhetési költségek az egekbe szöktek. Elsődleges célunk továbbra is az, hogy az IKEA ajánlata mindig valamilyen hozzáadott értéket jelentsen a vásárlóinknak

– mondta Brodin.

A közleményben szó esik arról is, hogy a cégcsoport vállalta, hogy 2030-ra nagyobb mértékben csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, mint amennyit a teljes IKEA értéklánc kibocsát, miközben növeli az IKEA üzleti érdekeltségeit.