Megérkezett a téli jelentés: váratlan mínuszok jöhetnek, kemény lesz az idei rezsiemelés

Az idei fűtési szezon nem lesz egyszerű sem Európában, sem itthon: a brutális árak és az esetleg gázhiány miatt szó szerint a legrosszabbra kell készülnünk. Most viszont újabb rossz hír érkezett az idei téllel kapcsolatban: a szokottnál is hidegebbre számíthatunk a következő hónapokban – írja az RTL.hu.

A Középtávú Időjárás-előrejelzések Központja nemcsak az átlagosnál hidegebb telet prognosztizál, de kevesebb szél és csapadék is várható. Emiatt nemcsak a gáz, hanem az áram is tovább drágulhat, ráadásul azzal kell számolnunk, hogy Magyarországon is többet kell majd fűteni a télen. A helyzetet csak tovább rontja, hogy az utóbbi években hozzászoktunk a melegebb telekhez, például a tavalyi a 12. legenyhébb tél volt Magyarországon 1901 óta, 1,7 Celsius-fokkal magasabb középhőmérséklettel az átlagosnál.

Most viszont nagyon úgy néz ki, hogy idén télen nem lesz ilyen szerencsénk. "Nagyobb hidegbetöréseket átmeneti tavaszias periódusok követhetnek. A hidegbetörésekkor a -5, -10 fokos minimumok és a nulla fokos maximumok a jellemzők" – jellemezte a következő telet Allaga Tamás meteorológus. A hidegebb idő hatására a gáz, a kevesebb szél és csapadék miatt pedig az áram drágulhat. Egyelőre itthon mindenhol azt a célt tűztük ki, hogy spóroljunk az energiával, azonban nagyon úgy néz ki, hogy az idei fűtés szezonban ez még annál is nehezebb lesz, mint korábban gondoltuk.