Ezzel az egyszerű trükkel több tízezer forintot spórolhatsz a rezsin: legális, működik

Minél közelebb kerülünk az őszi-téli időszak egyre hűvösebb és sötétebb napjaihoz, annál nagyobb fejtörést okoz a háztartásoknak, hogy hogyan spóroljanak az energiával, és ezzel együtt hogyan csökkentsék rezsiköltségieket. Szakértők összegyűjtötték azokat a mindennapi gyakorlatokat, termékeket és megoldásokat, amelyekkel spórolni lehet az áramköltségeken.

Általánosan elmondható, hogy a modern eszközök használatával jelentős energiamegtakarítást lehet elérni, ugyanis az elmúlt évtizedben a legtöbb kategóriában elérhető eszköz áramfogyasztása jelentősen csökkent. „Egy modern hűtő, mosógép vagy fényforrás a töredékét fogyaszthatja egy idősebb társánál. A vásárlás során ajánlott ellenőrizni a termék energiacímkéjét, amivel kapcsolatban 2021-ben jelent meg az új, minden eddiginél szigorúbb szabályozás, amely 6 osztályba sorolja a készülékeket, vásárláskor célszerű a lehető legjobb energiacímkéjűt választani, hiszen ez hosszú távon nagyon előnyös befektetés lehet” – hívta fel a figyelmet Zabari István, a Lumenet alapító-tulajdonosa.

Az elavult „on-off” légkondicionálóknál akár 50%-kal kevesebbet fogyaszt egy modern, inverteres klíma, ahogyan egy 15 éves hűtő lecserélése 30%-os megtakarítást jelenthet. Illetve azt is fontos tudni, hogy öreg mosógép akár 25%-kal nagyobb energiafelhasználással üzemel – tette hozzá a szakértő.

Ha egy ma már nem kapható 60 Wattos izzót vennénk alapul egy mai csúcstechnológiás Osram vagy Philips ultrahatékony LED fényforrással szemben – melyek mindössze 4 Watt teljesítménnyel biztosítanak 806 Lumen fényáramot – óriási megtakarítást érhetnénk el. Napi 3 óra használat mellett egy fényforrás 61,32 kWh energiát takarít meg egy évben, ez a nem rezsicsökkentett 70,1 Forintos áramdíjjal számolva 4298 Forint. Ha egy hasonló teljesítményű – már energiatakarékosnak tekinthető – 14 Wattos kompakt fénycsővel hasonlítjuk össze a fenti ultrahatékony LED fényforrásokat, akkor is érezhető összeget spórolhatunk. Napi 3 órával számolva évente 10,95 KWh takarítható meg, mely a nem rezsicsökkentett áramdíjjal 767 Forint. Ez pedig csak egyetlen fényforrás. Gondoljunk csak bele, milyen megtakarítás érhető el egy lakás teljes világításának korszerűsítésével

– mondta Zabari István. Egyre több kategóriában lehet találkozni az úgynevezett okoseszközökkel. Ezekkel a termékekkel nem pusztán kényelmesebbé válnak a mindennapok, de napi rutin is kialakítható, így a készülékek csak akkor üzemelnek, amikor szükségük van rájuk.

Például az okosvilágítás esetén beállítható, hogy amennyiben elhagyjuk otthonunkat, a lámpánk lekapcsoljon, így biztosan nem fogyaszt feleslegesen áramot. Egy intelligens fűtési rendszerrel pedig akár az is megoldható, hogy kizárólag akkor induljon be, amikor elindulunk a munkahelyünkről – ezáltal garantáltan kellemes időre érünk haza, de biztosan nem fűtjük feleslegesen az épületet. Ezek a megoldások nem csupán a spórolás, hanem a fenntarthatóság szempontjából is nagyon fontosak

– hívta fel a figyelmet a szakértő. Jó választás lehet egy okostermosztát beszerzése, amely igazodik a napi rutinhoz, illetve távolról is vezérelhető, emellett pedig nem szabad megfeledkezni az elérhető okoskonnektorokról sem, ugyanis ezekkel távolról is megszakítható a felesleges, bekapcsolva hagyott készülék áramellátása.

Hosszú távon jól járhatunk a befektetésekkel

Világítás, hűtés, illetve fűtéskorszerűsítéssel, valamint megújuló energia felhasználásával valósítható meg a legnagyobb megtakarítás hosszú távon. Épp ezért célszerű már eleve úgy tervezni a lakásfelújítást, hogy ebbe beletartozzon az elavult kazán cseréje vagy akár a háztetőre napelemek telepítése.

A modern, kondenzációs gázkazánok vagy épp hőszivattyús rendszerek ugyan nagyobb kiadással járnak, mégis, néhány év alatt megtérülhet a vételáruk – különösen a mostani, jelentősen megemelkedett rezsiárak figyelembevételével. Kertes házak esetén érdemes elgondolkodni a napelemek telepítésén is, hiszen az így nyert megújuló energiával jelentősen csökkenthetők az elektromos költségek

– mutatott rá Zabari István.

Apró odafigyeléssel több tízezer forintot spórolhatunk évente

Kutatások és felmérések alapján elmondható, hogy egy átlagos háztartás áramfogyasztásának akár 30%-a is elmehet feleslegesen áram alatt lévő, vagy bekapcsolva hagyott eszközökre. Például egy átlagos LCD TV készenléti módban 2-4W között fogyaszt, egy kávéfőző pedig 1W energiát használ el standby módban. Mivel ezekből a legtöbb háztartásban vagy éppen irodában nem csupán egy van, így havonta már érezhető költséget jelenthetnek egy villanyszámlán.

Érdemes arra is figyelni, hogy azokat az eszközöket, amelyeknél nem létszükséglet az állandó internethozzáférés, olyan üzemmódra állítsuk, hogy kikapcsolás után teljesen leálljon. Például egy átlagos játékkonzol connected standby üzemmódban 13W-ot is elfogyaszthat, ez közel 8 ezer forintba kerülhet évente. Ennyit meg lehet azon spórolni, ha inkább teljesen kikapcsoljuk az eszközt

hangsúlyozta Zabari István.