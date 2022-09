Innen lehet pénz rengeteg magyar lakás szigetelésére: ez a kiút a rezsiválságból?

Új lehetősége nyílt Magyarországnak arra, hogy az uniós forrásokra támaszkodva indítson lakossági energiahatékonysági pályázatokat. Ugyanis az év végéig minden tagállamnak ki kell egészítenie a nemzeti helyreállítási tervét egy új, REPowerEU fejezettel arra vonatkozóan, hogy az oroszországi energiahordozóktól való függőséget miként csökkentené a helyreállítási forrásokból. A magyar kormány már jelezte, a Helyreállítási Alap támogatási és hitel részét is lehívnák, együttesen mintegy 5900 milliárd forint értékben. formájában.

Egy teljes évtizednyi lemaradást kellene behozni a hazai lakásállomány energetikai korszerűsítése terén ahhoz, hogy érdemi csökkenést lehessen elérni a lakóingatlanok energiafogyasztásában. Miközben eddig sajnos kevés uniós és állami forrást allokáltak erre, a rezsicsökkentés augusztus 1-én bevezetett reformja új, erőteljes ösztönzést adott a háztartásoknak arra, hogy az ingatlanjaik energiatakarékosságát növelő beruházásokat indítsanak.

Így roham indult meg épületszigetelésért és más építőanyagokért. Azonban az alapanyagok ára és a kivitelezői díjak markánsan emelkednek, az árukészletek fogynak, és hosszú a várólista, miközben kevés a szakember. Mindez még inkább nyilvánvalóvá tette, mennyire hiányzik egy átfogó, többéves, jól célzott, komplex és kiszámítható energetikai lakásfelújítás-támogató program – írja közleméynében a Magyar Természetvédők Szövetsége.

Alapos energetikai felújítással az energiaszámla és energiafüggőség lenullázásáért

Az Európai Unió 2022. május 18-án bemutatott REPowerEU elnevezésű terve is az energiahatékonyság fokozását nevezte meg az egyik elsődleges eszköznek, amely az oroszországi fosszilis energiahordozóktól való uniós függetlenedést is elősegíti. Ez egyedülálló lehetőséget nyitott meg arra is, hogy Magyarország uniós forrásokra alapozva adjon új lendületet a lakásállomány energetikai célú felújításának.

Ezt segítheti, hogy Magyarország kormánya már korábban nyilatkozott arról, hogy a 2511 milliárd forintnyi támogatás mellett lehívnák a Helyreállítási Alap nagyjából 3400 milliárd forintnyi hitel részét is. Így ennek a forrásnak akár nagyobb részét egy átfogó lakóépületek energiahatékonyságát növelő programra és intézkedéseire lehetne és kellene fordítani.

A Technológiai és Ipari Minisztérium részéről pedig az elmúlt hetekben több nyilatkozat is elhangzott arra vonatkozóan, hogy hamarosan új energetikai felújítási pályázatok indulhatnak lakóépületekre. Ezekről egyelőre annyit lehet tudni, hogy az otthonok komplex energetikai felújítására lehet majd pályázni, és a támogatás feltétele lesz, hogy minimum 30 százalékos energiamegtakarítást érjen el az ingatlan. A támogatás intenzitása és pontos formája, célcsoportja még nem ismert.

Nem csak a rezsit, hanem az energiaszegénységet is csökkentenék a természetvédők

A hazai lakóépületek energetikai felújítása egyszerre a leghatékonyabb és legtisztább módja az orosz eredetű energiaimport-függőség csökkentésének, valamint a tartós rezsicsökkentés elérésének a háztartásoknál. A lakóépületek energetikai felújításának sokéves keretű, széleskörű, mélyfelújításra ösztönző támogatását beépítsék a magyar uniósforrás-költési tervekbe, azaz a Helyreállítási Tervbe, illetve az operatív programokba.

„Örülünk, hogy a kormányzat a lakosság és szakértőink szavát meghallva a közeljövőben lakás energetikai felújítási pályázatot indít. Ez viszont csak akkor hozhat tartós rezsicsökkentést és energiabiztonságot, ha egy átfogó és sokéves, az alacsony és átlagos jövedelműeket differenciáltan elérő, mélyfelújításra ösztönző komplex energetikai otthonfelújítási pályázati program valósul meg. Ehhez most kell rendezni az állami forrásokat és az uniós források elköltésére vonatkozó terveket, kiemelten a helyreállítási terv REPowerEU fejezetét, és a jelenleg tervezettnél jóval több forrást kell rá allokálni” – mondta Botár Alexa, a szövetsége éghajlatvédelem és energia programigazgatója.

Az alábbi négy ajánlást fogalmazták meg az átfogó lakossági energetikai felújítási támogatási elindítása kapcsán a kormányzati döntéshozók részére:

1. A helyreállítási terv REPowerEU fejezetének zöme, valamint a helyreállítási alap Magyarországra jutható támogatás- és hitelkerete nagyobb része, illetve a KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program) Plusz jelentős része lakóépület energetikai felújításra szóljon. Fontos, hogy míg ezek az uniós források nagyban hozzájárulnak egy hosszú távú energetikai lakásfelújítási program kialakításához, a program elindítása ettől függetlenül is sürgető, régóta várt lehetőség, amelyet nem is egyedi alkalmi eszközként, hanem tartósan lenne érdemes működtetni.

2. A lakossági energetikai felújító pályázat legyen átfogó, többéves és széleskörű; a tervezett minimális 30% feletti felújítást jutalmazzák-ösztönözzék arányosan nagyobb támogatási intenzitással, mert a hőszigeteléssel egybekötött, mélyfelújító komplex lakásenergetikai beruházások biztosítják a tartós rezsicsökkentést, energiabiztonságot, és a fosszilis energiától függetlenedést.

3. Célzott támogatásokra van szükség. A közel 100%-os vissza nem térítendő támogatásra az alacsony jövedelmű háztartások vannak rászorulva; a (hitelképes, önerővel rendelkező) közepes vagy átlagos jövedelműeknek elegendő a 30-40%-os vissza nem térítendő támogatás visszatérülő alappal/hitellel kombinálva. Ez hozzájárulna az energiaszegénységben élők helyzetének segítéséhez és annak megelőzéséhez, hogy a rossz minőségű tüzelőanyagok elégetése következtében a fűtési szezonban drasztikusan romoljon a levegőminőség az alacsonyabb jövedelmű térségekben.

4. A visszatérítendő támogatást a megtérülés ütemében a háztartások vissza tudják fizetni az alapba, az újratöltődik, amelyet így további háztartások igényelhetnek energiahatékonysági lakásberuházásokra, széles körben és több éven át hozzáférhető marad.

Fenntartható megoldás az energiafüggőség mérséklésére

A hazai lakásállomány energetikai korszerűsítésében rejlő lehetőséget jelzi – a „Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig” számait alapul véve – egy széles körű felújítási program megvalósulása esetén néhány év alatt, de legkésőbb az évtized végéig a hazai földgázimportot legalább negyedével, a teljes éves magyarországi gázfelhasználást pedig legalább ötödével lehetne mérsékelni.