Kemény tél közeleg: Magyarországon is durván változhat még a rezsi, itt az EU válságterve

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Brüsszelben, hogy tovább csökkentenék az orosz gáztól való függőséget az Unióban. Ehhez, valamint az elszálló energiaárak megfékezésére ötpontos javaslatcsomagot készített a Bizottság– írja a HVG.

Ursula von der Leyen Bürsszelben arról számolt be, hogy az uniós gáztározók töltöttsége már elérte a 82 százalékot, valamint az EU növelte az LNG- vagy vezetékes gáz szállítását is, amivel szintén csökkent az orosz gázszállítástól való függőség. Az energiaárak viszont ettől függetlenül tovább emelkednek, ugyanis a gáz drágulása begyűrűzik a villamosenergia-piacra is. Ennek a problémának a megoldásként az EU ötpontos intézkedéscsomagot készít elő:

kötelező cél a csúcsidőben történő villamosenergia-fogyasztás csökkentése

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások váratlan bevételeket termelnek, amit felső határral korlátoznak. Az ebből befolyó összegeket a nehéz helyzetben levő háztartások és vállalkozások támogatására költik

ez vonatkozik a fosszilis energiát felhasználót energiacégek váratlan nyereségére is, esetükben szolidaritási hozzájárulás kivetését tervezik. Ez is a nehéz helyzetben levő háztartások támogatására, és az alternatív energiaforrásokba fektetik

az energiaszolgáltató társaságokat is támogatni fogják, hogy megbirkózzanak a piaci ingadozással

az orosz gázimport további korlátozását is javasolják annak érdekében, hogy csökkentsék Oroszország bevételeit

Az Európai Bizottság elnöke azt is elmondta, hogy a háború elején az orosz vezetékes gáz az importált földgáz 40 százalékát tette ki az EU-ban, azóta ez 9 százalékra csökkent.