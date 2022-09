Alig kezdődött el a tanév, máris döntöttek a 6 napos iskolahétről: megszólalt a Belügyminisztérium is

Ismét eltelt egy mozgalmas hét, elkezdődött az iskola és beköszöntött az ősz. Összeszedtük, melyek voltak a 35. hét legolvasottabb, legérdekesebb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon! Talán nem meglepő, hogy a top sztorik az iskolakezdéshez kapcsolódnak.

Úgy néz ki, az idősebb magyaroknak végig igazuk volt: ezért nincs rengeteg léha fiatalnak pénze

A friss statisztika szerint, száz, 15-29 év közötti magyar diákból mindössze 5 dolgozik tanulmányai mellett. Ezzel az adattal bőven az EU sereghajtói közé tartozunk. És hogy érezzük a kontrasztot, az éllovas Hollandiában, ugyanezen korosztály 100 tanulója közül 70-en vállalnak valamilyen részmunkát vagy diákmunkát a tanulás mellett.

Érik a nyugdíjkatasztrófa: csak így cselezhetik ki a magyarok az időskori mélyszegénységet

Az előregedő társadalom, a népességfogyás és a várható élettartam növekedése mind gyengítik a már most is gyenge lábakon álló állami nyugdíjrendszert. Éppen emiatt egyre több magyar ismeri fel az időskori öngondoskodás fontosságát. Ennek bizonyos módjait az állam is támogatja, bizonyos konstrukciók esetében nagy összegű, akár 280 000 forintos támogatással is. A Pénzcentrum cikkéből most megtudhatod, hogy élhetsz ezzel a lehetőséggel, és azt is eláruljuk, mik a pénzintézetek tapasztalatai nyugdíjcélú megtakarítások jelenlegi trendjeiről.

ATM limiteket élesítettek a bankok Magyarországon: meglepődhetsz a készpénzfelvételnél

Bár a koronavírus alaposan átrajzolta a fizetési szokásainkat, sok magyar még mindig szívesebben vesz fel és használ készpénzt, mint fizet elektronikusan. Megkérdeztük a bankokat az ATM-limitekről, és összefoglaltuk, melyik banknál mennyit vehetsz fel egyszerre.

Brutális feketeleves jöhet a kamatstop után: magyar családok tízezrei aggódhatnak

Nagy Márton nyilatkozata szerint december végi határidejének lejárta után jó eséllyel megszűnik a kamatstop. Mekkora segítséget jelentett a kamatok rögzítése? A sok ezer érintett magyar család aggódhat, vajon mi lesz velük a támogatás kivezetése után. Ennek jártunk utána.

Kész, vége! Jön a hiánygazdaság: ide menekítsd a pénzed, ha nem akarsz leégni

Egyre több nyersanyag esetében szembesül a világ a problémával, hogy sokkal többet fogyasztunk, mint amennyi rendelkezésre áll. Az utóbbi években gyakran tapasztalt jelenség várhatóan csak fokozódni fog, fontos nyersanyagok esetében látszik, hogy sokáig már nem fedezhető a jelenlegi fogyasztás. Így joggal merülhet fel a befektetőkben a kérdés, ha tényleg kinőttük a Földet, akkor hogyan lehet majd a globális hiánygazdaságban pénzt keresni.

Döntöttek a 9 órás iskolakezdésről: rengeteg magyar szülő rémálma válna valóra

A mai nappal elstartolt az iskola, rengeteg a kérdés az idei évvel kapcsolatban, kezdve a pedagógushiánytól egészen a rezsiemelésig. A Pénzcentrum nagymintás felmérésének eredményeit több cikkben dolgozzuk fel, az első részből többek között kiderült, miből fizetik a szülők az iskolakezdést, most pedig az oktatással való általános elégedettséget mutatjuk be. Kiderült, hogy a csaknem 9000 válaszadó szülő többsége elégedetlen az oktatás színvonalával, és érzi úgy, hogy bizony különóra nélkül a nyelvvizsga sem lenne meg a gyerekének.

Megszólalt a Belügyminisztérium a hatnapos iskolahétről: itt a pontos jogszabály

Készülnek az iskolák a télre, és a rezsiemelésre, és sok intézményben kérdéses: hogyan fogják kifizetni a téli fűtési költségeket. Egy győrszentiváni, egyházi fenntartású iskolában szombaton is lesz tanítás ősszel, hogy a téli szünet hosszabb lehessen, ne akkor kelljen fűteni az intézményt. Megkérdeztük a Belügyminisztériumtól, hogy mi a véleményük a hatnapos iskolahétről, illetve azt, hogy van-e központi iránymutatásuk a magyar iskoláknak ebben a tekintetben.

Őrült felhalmozási hullám indulhat meg: ezek a termékek aranyat érhetnek hamarosan

Napról napra drágulnak az alapvető élelmiszerek és egy hónap múlva már az árstop sem segít az egyre laposodó magyar pénztárcákon. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint az infláció még nem tetőzött, az élelmiszerárstopot viszont nem lehet fenntartani. Jelen állás szerint október 1-ig marad érvényben korlátozás a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertés- és csirkehús árait tekintve, viszont az árstop közelgő megszűnése és az élelmiszerek rohamos drágulása felhalmozási hullámot indíthat el a boltokban. Valóban sokat spórolhatunk, ha bizonyos termékeket előre megveszünk, azonban csak tervezetten, ésszel érdemes bármit is felhalmozni. Mutatjuk a legalapvetőbb tanácsokat az éléskamrák feltöltéséhez.

Eldőlt az akciós újságok sorsa Magyarországon: színt vallott a Lidl, Spar, Auchan

Miközben az Obi egyetlen huszárvágással kivezette nyomtatott katalógusát, a legtöbb hazai áruházlánc egyelőre nem tervezi a papír alapú akciós újságok bedarálását. Az okokról beszéltünk nekik a Lidl, az Aldi, a Spar, az Auchan és a Tesco is. Mindezeken felül azonban vannak arra mutató jelek, hogy a kiadott példányszámok csökkenek, és az üzletek egyre inkább próbálják az online katalógusok felé is terelni vásárlóikat.

A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, mégse járnak ide a magyarok

A belföldi turizmus kapcsán rengeteg szó esett az utóbbi 1,5-2 évben Budapestről, a fővárosba érkező magyarok, külföldiek arányáról, ám a vidéki régiókról ritkábban hallunk, holott a 11 hazai turisztikai térség is nyújt annyi látnivalót, mint a főváros. Ha nyár, akkor egyértelmű, hogy a Balaton felé indul meg a magyar, ám ősszel-tavasszal érdemes felkeresni a kevésbé divatos, de annál izgalmasabb vidékeket is.

Rengeteg dolgozó mondhat le fizetése egy részéről idén ősszel: ezzel nagyon kevesen számoltak

A harmadik ősz veszi kezdetét azóta, hogy a SARS-CoV-2 vírus világjárványt indított el, mely azóta is meghatározó hatással van az életünkre. Magyarországon is éles határvonalat jelent 2020 márciusa, amikor hazánkban is megjelent a koronavírus: 2020-ban 7,7 százalékkal több napot töltöttek a magyar dolgozók táppénzen, mint 2019-ben. Viszont úgy tűnik, hiába van velünk már egy ideje a vírus, és védekezünk ellene sok eszközzel: ahogy 2021-ben, úgy 2022-ben sem csökkent, csak nőtt a táppénzes napok száma. A legtöbben az év első két hónapjában voltak betegek, és még csak most jön majd az őszi-téli időszak, amikor jellemzően még többen betegszenek le, esnek ki a munkából.