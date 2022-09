Brutális feketeleves jöhet a kamatstop után: magyar családok tízezrei aggódhatnak

Nagy Márton nyilatkozata szerint december végi határidejének lejárta után jó eséllyel megszűnik a kamatstop. Mekkora segítséget jelentett a kamatok rögzítése? A sok ezer érintett magyar család aggódhat, vajon mi lesz velük a támogatás kivezetése után. Ennek jártunk utána.

r„Az ársapkák betöltötték a szerepüket, de mivel az energiaválság még tart és az árak egyre emelkednek,” előbb-utóbb ki kell vezetni őket, mondta a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter az Inforádió Aréna című műsorában. Nagy Márton elmondta, hogy azért rögzítették az árakat, mert ársokk érte a gazdaságot, amit tovább súlyosbított a háború. Mérlegelni kell, hogy fenntartható-e az intézkedés, de az infláció még nem tetőzött. Az élelmiszerekre vonatkozó árrögzítés október elsejéig, a kamatstop januárig tart - árulta el a miniszter. Úgy látszik tehát, hogy januártól mindenképp megszűnik a magyar adósoknak a folyamatos alapkamat-emelések miatt egyre fontosabb kamatstop.

A kamatstop bevezetésével a kormány a változó kamatozású lakáshiteleseket, illetve lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezőket védi a drasztikus kamatemelkedéstől. (Ezen kölcsönök kamata igen gyorsan, akár éven belül is átárazódhat az aktuális piaci viszonyoknak megfelelően.) A jogszabály értelmében a hitelek kamatát kamatfordulókor nem az aktuális piaci viszonyok alapján, hanem a 2021. október 27-ei állapotnak megfelelően kell meghatározni.

A tavaly október végi 2,02-2,40 százalékos BUBOR értékkel szemben a mutató augusztus 31-én 12,76-14,01 százalékon állt. Ha a mutató értéke érdemben nem változik, akkor 10,7-11,3 százalékkal növekedhetnek a kölcsönök kamatai kamatstop nélkül.

De hogyan érinti ez az adósok fizetési kötelezettségét? A legtöbb családnak a hiteléből már relatív kis összeg van a hátra és a hátralévő futamidő sem túl hosszú: az MNB kimutatása szerint az átlagos fennálló tartozás 3 millió forint, a hátralévő futamidő pedig 8 év. Ilyen feltételek mellett még egy jelentős kamatemelkedés sem növeli érdemben a havi törlesztőrészleteket.

Az átlag azonban nem írja le pontosan az összes család helyzetét. Az MNB adatai alapján nagyságrendileg 83 ezer adós – a kamatstopban lévők mintegy negyede – hitelének fennálló tartozása átlagosan 9 millió forint, a kölcsönből hátralévő futamidő pedig 15 év. Egy ilyen hitelre a BUBOR változásának már komoly hatása lenne a kamatstop nélkül.

Egy ilyen nagyobb összegű kölcsön esetében a törlesztőrészlet brutális mértékben emelkedne emelkedne a kamatstop nélkül. Fix 2,5 százalékos kamatfelárt feltételezve egy 3 havi BUBOR-hoz kötött kamatozású hitel kamata jelenleg 4,52%, a törlesztőrészlet pedig 69 ezer forint. Augusztustól kamatstop nélkül a hitel kamata 14,41 százalék lenne, a törlesztőrészlet pedig 122 ezer forintra emelkedne. Ez augusztusban 53 ezer forint megtakarítást eredményez.

Vannak adósok, akiket semmi nem véd a hiteldrágulástól

A jelenlegi piaci környezet a változó kamatozású hitelek mellett a közeljövőben átárazódó, hosszú kamatperiódusú kölcsönöket is érzékenyen érintheti. Az MNB kimutatása alapján az idei évben mintegy 60 ezer hosszú kamatperiódusú hitelszerződés kamata már módosult, vagy módosulni fog. Ezen szerződések jelentős része 5 éves kamatperiódusú: az érintett állomány 52 százaléka ilyen. Ezen hitelek kamata az MNB által publikált kamatváltoztatási mutató alapján változhat.

A hitelkiváltás lehet a megoldás?

A hitelkiváltás során egy új kölcsönből teljes egészében visszafizeti az adós a meglévő hitelt. Ezzel a lépéssel a korábbi, kockázatos, változó kamatozású konstrukció lecserélhető egy biztonságos, kiszámítható kamatozású hitelre.

Megéri ez a lépés a jelenlegi helyzetben? Ez nagyban függ attól, hogy mit várhatunk az elkövetkező időszaktól: milyen feltételek mellett lehetne új, biztonságos hitelt igényelni, illetve meddig emelkedhet még a változó kamatozású kölcsönök kamata?

Jelenleg 7,5 százalékos kamat mellett tudnák az adósok lecserélni változó kamatozású kölcsönüket. Ez valamelyest drágább, mint a kamatstop alatti fizetési kötelezettség, viszont érdemben kisebb, mint a jövő évtől a kamatstop után várható kamatszint. Emiatt mindenképpen érdemes elgondolkodni a váltáson, hiszen arról sem szabad megfeledkezni, hogy az új hitelek ára is folyamatosan emelkedik, vagyis egyre rosszabb feltételekkel lehet kiváltani a meglévő jelzáloghiteleket.

Jó ötlet lehet a fixálás is

Nagyon sokan a kamatstop lejárta előtt is fixálták a lakáshiteleiket, készülve arra az időpontra, amikor a moratórium majd megszűnik, vagyis jellemzően előre gondoskodtak pénzügyeikről a magyarok. A szakértő szerint egyáltalán nem biztos, hogy ez rossz döntés volt, elvégre a kamatstop átmeneti intézkedés.

Ettől a kölcsönünk ugyanúgy egy kockázatos hitel marad, hiszen a kamata gyakran módosulhat. Éppen ezért érdemes továbbra is figyelni a BUBOR értékét, ebből tájékozódhatunk, hogy mire számíthatunk a kamatstopot követően. Emellett érdemes figyelni a banki ajánlatokat is: még az emelkedő kamatkörnyezetben is jöhet egy remek fixálási ajánlat.

- nyilatkozte ezzel kapcsolatban korábban a Pénzcentrumnak Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője.