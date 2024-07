Pótfelvételi 2024: még semmi sincs veszve, itt vannak a legfontosabb tudnivalók

Ha valakit nem vesznek fel az általa megjelölt szakok egyikére sem, akkor még pótfelvételivel bekerülhet a felsőoktatásba. Az Eduline összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

Július 24-én este kiderültek a ponthatárok 2024-ben, közel 90 ezren nyertek felvételt a magyar egyetemekre, főiskolákra. Azok a diákok, akik július 24-én nem jutottak be semelyik felsőoktatási intézménybe, július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhetnek egyetemre.

Kik adhatják le a jelentkezésüket a pótfelvételin?

A pótfelvételin csak azok vehetnek részt, akik az idei általános felvételire egyáltalán nem jelentkeztek, vagy jelentkeztek ugyan, de egyetlen szakra sem kerültek be. Vagyis a pótfelvételi nem jó megoldás azok számára, akik a "sima" felvételin az első vagy a második helyen megjelölt szakra nem jutottak be, a harmadik vagy éppen a negyedik helyen megjelölt képzésre viszont nem szeretnének beiratkozni, inkább újra nekifutnának a felvételinek. Ebben az esetben legközelebb februárban, a keresztféléves felvételi eljárásban jelentkezhettek.

Mikor van a pótfelvételi ponthatárhúzása?

Tavaly augusztus 28-án hirdették ki a ponthatárokat, ezért várhatóan idén is augusztus végén lesz a ponthatárhúzás.

Hány szakot lehet megjelölni a pótfelvételi eljárás során?

A pótfelvételi során mindössze egy szakot jelölhettek meg.

Akár államilag támogatott képzésekre is lehet jelentkezni?

Fontos tudni, hogy a pótfelvételi során az egyetemek általában jóval kevesebb szakot hirdetnek meg, és többnyire azokat is önköltséges formában. Lehet azonban találni állami ösztöndíjas képzéseket is, és olyan szakokat is, amiket az általános felvételi eljárásban még nem is hirdették meg az intézmények, mert azokat később akkreditálták.

Hol lehet jelentkezni?

Kizárólag az E-felvételi rendszerében lehet jelentkezni pótfelvételivel - írja a lap.