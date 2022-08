ATM limiteket élesítettek a bankok Magyarországon: meglepődhetsz a készpénzfelvételnél

Bár a koronavírus alaposan átrajzolta a fizetési szokásainkat, sok magyar még mindig szívesebben vesz fel és használ készpénzt, mint fizet elektronikusan. Megkérdeztük a bankokat az ATM-limitekről, és összefoglaltuk, melyik banknál mennyit vehetsz fel egyszerre.

A magyarok még mindig sokkal jobban ragaszkodnak a készpénzhez, mint a kártyás, azon belül is az érintéses fizetéshez. Persze a koronavírus-járvány egy időre átírta ezt is, amikor hónapokra be voltunk zárva a lakásainkba, de most újra azt látni, hogy amikor utalják a fizetést és a nyugdíjat, sokan vesznek ki nagyobb összegeket. Egy nemrégiben készült jegybanki felmérésből kiderül, hogy a 18 év feletti lakosság 87%-a rendelkezik saját bankszámlával, ám 9 százaléka a megkérdezetteknek úgy nyilatkozott, hogy fizetnivalóit teljes egészében készpénzzel intézi. Az azonban nem mindegy, hogy a készpénzfelvételre mennyi pénzt költünk: megnéztük a bankok kondíciós listáit, illetve pénzintézeteket is megkérdeztünk, hogy melyikük milyen ajánlatot ad, ha a havi két ingyen készpénzfelvételnél többször szeretnénk készpénzhez jutni.

Ezért léteznek a limitek

Minden egyes magyarországi bank korlátozza a felvehető készpénz mennyiségét, és napi limitje is van. Erre azonban a bankok nem azért vetemednek, mert sajnálnák, ha több készpénzünk lenne, hanem saját készpénzüket "védik": limitek nélkül az ATM-ek hamar kiürülnének, vagyis ez fennakadást okozna a működésben, rövid- és hosszú távon egyaránt.

A bank folyamatosan vizsgálja a piacot, a jellemző ügyfélszokásokat és aszerint alakítja ki ezen rendszerlimiteket, jelenleg is felülvizsgálat alatt van a limitek összehangolása. Az ATM-ek esetében a készpénzfelvételi limit egy az adott ATM-hez tartozó technikai limit, tehát a kártyabirtokos nem tudja azt módosítani. Ezen túlmenően lehetőség van arra azonban, minden kibocsátott kártya esetében, hogy a bankkártyához tartozó készpénzfelvételi limitet az ügyfél módosítsa. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél egyedileg tud állítani vásárlási és készpénzfelvételi limiteket a bankkártyájá

- írta erre vonatkozó kérdésünkre az MKB bank kommunikációs munkatársa. Az Erste Bank másfelől közelítette meg a kérdést: mint írták, az ügyfél maga is változtathatja a limitet.

A saját kibocsátású bankkártyák esetében az Erste ügyfeleinek lehetőségük van a napi készpénzfelvételi limit átmeneti módosítására. Az időzáras limit összege maximum 1 millió forint/nap lehet. Az időzáras limit maximálisan megadható érvényességi ideje applikációban, illetve interneten beállítva 24 óra, TeleBankon keresztül maximum 48 óra. Az időzáras limit érvényességének lejártát követően a bankkártya használatára vonatkozó limitek automatikusan visszaállnak az időzáras limit beállítása előtti értékre

- írta válaszában a pénzintézet.

Saját, illetve idegen kártya: mások az összegek, akár csomagonként is

Minden bank máshogy áll hozzá, mekkora legyen a készpénzfelvételi limit, és máshogyan számolnak akkor is, ha másik bank ügyfele veszi igénybe az ATM-jüket. A K&H a saját ügyfeleknek max. 1 millió Ft (max. 50 db bankjegy) felvételét engedi tranzakciónként idegen bank ügyfelei egyszerre 150 ezer forintot vehetnek fel a bank automatáiból.

A K&H bank kínál olyan számlacsomagokat, amelyekben a havi 2 db törvényben előírt ingyenes készpénzfelvételnél több is igénybe vehető. A tranzakciós limit az ATM berendezések által korlátozott A K&H ügyfeleinek max. 1 millió Ft (max. 50 db bankjegy) tranzakciónként, nem K&H ügyfeleknek pedig 150 ezer Ft ez a limit tranzakciónként

- árulta el a K&H Bank lapunk kérdéseire.

Más a helyzet az OTP-nél, ahol egyszerre 40 darab bankjegyet vehetünk fel, vagyis mivel a legnagyobb címlet a 20 ezer forintos bankjegy, így 800 ezer forintot lehetséges így kivenni. A bank kérdésünkre elmondta, hogy érdemes böngészni a kondíciós listát, ugyanis számlatípusonként más és más kedvezmény és limit érvényes.

Az OTP Bank által üzemeltetett ATM-ek egyszerre legfeljebb 40 db bankjegyet tudnak kiadni, így a hitelintézet ügyfelei maximálisan 800 ezer forintot vehetnek fel bankkártyájukkal. A napi készpénzfelvételi limit azonban bankkártya-típusonként eltér, erről részletes információik a mindenkor hatályos hirdetményben olvashatók. Emellett a hitelintézet számlacsomagjaihoz több olyan kedvezmény is igényelhető, amely kifejezetten az ATM-es készpénzfelvételekre irányul

- írta válaszában az OTP. Azt tehát nem tudtuk meg, hogy naponta hányszor fordulhatunk az ATM-hez, ha a legnagyobb magyar banknál van számlánk, illetve ez a kondíciós listából sem derül ki.

Egységesít az MKB

Az idén tavasszal a Budapest Bankot magába olvasztó MKB Bank részletes tájékoztatást küldött a Pénzcentrum kérdéseire. Elmondták, hogy bár a korábbi Budapest Banknál még nem ugyanaz az összeghatár és napi felvételi szám van meghatározva, hamarosan megtörténik az egységesítés.

A korábban is MKB Bank által üzemeltett ATM-ek esetében saját kártyáknak az egy összegben kiadott maximális összege 200 000 forint, idegen kártyák esetében 800 000 forint. A korábban Budapest Bank által üzemeltett ATM-ek esetében saját kártyáknak az egy összegben kiadott maximális összege 800 000 forint, idegen kártyák esetében pedig szintén 800 000 forint. A Takarékbank vonatkozásában az egy összegben kiadott készpénz maximális mennyisége 800 000 forint saját kártyák és idegen kártyák esetében is. Még az idén meg fog történni az ATM limitek egységesítése is, aminek eredményeképpen, 800 000 forint lesz az összes MKB Bank által üzemeltett ATM esetén az egy összegben felvehető maximum összeg

- írta az MKB lapunk kérdéseire.