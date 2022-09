Érik a meglepetés? Dobogón sincs a Suzuki Vitara, ezek most a magyarok kedvenc autói

Olyan történt, amire jó ideje nem volt példa: a Suzuki Vitara még a dobogóra sem fért fel Magyarország kedvenc autóinak toplistáján. Sőt, a gyártó sem vezeti a 2022-es forgalomba helyezési rangsort. Egyedül az S-Cross tartja magát az élen, de úgy tűnik, hogy "a mi autónk" komoly kihívókra akadt. Összességében a magyar autópiac augusztusban valamivel jobban teljesített, mint tavaly, de a helyzet korántsem tűnik rózsásnak.

Augusztusban 9987 darab személyautó kapott magyar rendszámot,ami valamivel jobb, mint a tavaly augusztusi adat (9643 db) - idén először fordult elő, hogy jobbak a számok, mint az előző év azonos hónapjában. Viszont 2020 augusztusához képest 937 darabos, azaz 8,6 százalékos az elmaradás - derült ki a Datahouse friss adataiból, amelyeket a Pénzcentrumnak is megküldtek.

2022-ben eddig 76 349 autót helyeztek itthon forgalomba, ami 10,2 százalékkal marad el a tavaly ilyenkori számoktól. A 2020-as statisztikákhoz képest pedig csak azért 2,9 százalékos a különbség.

Ám, ahogyan a fenti ábrán is látható, ez a párszáz autós különbség is arra volt elég, hogy ne ez legyen 2018 óta a legrosszabb augusztusi adat, "csak" a második leggyengébb 8. hónap.

Egyre jobban elhúz a Toyota

Ha ez így megy tovább,

év végén nem a Suzukit fogjuk megkoronázni Magyarország kedvenc autómárkájának, amire jópár éve nem volt példa!

Most az éves összesítést a Toyota vezeti 9473 forgalomba helyezéssel, a Suzuki pedig jócskán lemaradva, 7756 darabbal a második, és a Volkswagen (7090 db) is erősen kapaszkodik rá, szóval még az ezüstérem sem biztos.

A top 5-ös listán negyedik a Ford, de csak kevéssel van mögötte az 5. Ford, úgyhogy év végére még jócskán átalakulhat a végeredmény, nem dőlt el semmi!

Ez most a magyarok kedvenc autója

A modellek versenyében azért lehet némi öröme a Suzukinak, hiszen az Suzuki SX4 S-Cross kényelmesen vezeti a forgalomba helyezési rangsort (4470 db) a KIA Ceed előtt (2974),

de ami meglepő, hogy a korábbi évek abszolót kedvence, a Suzuki Vitara egyelőre a dobogóra sem állhat fel!

A Dacia Duster 5 darab forgalomba helyezéssel letaszította onnan.

És a Toyota Corlla is veszélyes lehet még a magyarok egykori kedvenc autójára. A toplistát egyébként a Toyota abszolút uralja, 5 modellje is a legjobb 20-ban van, míg a Ford 3 autójával is képviselteti magát. Meglepő, de a legjobban teljesítő ezek közül a Tourneo (1372 db), ami vélhetőleg a nagycsaládos támogatás miatt is népszerű - hiszen rendelhető hétüléses kivitelben. A másik nagy hétüléses-kedvenc, a Dacia Jogger épphogy lecsúszott a top 20-ról, de abból is 934 állt már forgalomba az első nyolc hónapban.

Címlapkép: kia.com