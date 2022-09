Hihetetlen: ezekben a tengerparti paradicsomokban 100 ezer forint alatt nyaralhatsz idén ősszel

Habár nálunk már nem csak a naptár, de az időjárás is ősziesbe fordult, tőlünk nem is olyan messze még tombol a nyár. Utószezonban azok az úti célok a legnépszerűbbek, ahol még meleg van, mint például Görögország, Spanyolország, Ciprus, vagy ahol szeptemberre válik viselhetőbbé a nyári kánikula: Egyiptom, Tunézia, Emirátusok. Összeszedtük a jelenleg elérhető legjobb ajánlatokat, sőt olyanokat is találtunk szép számmal, ami 100 ezer forint alatt van.

Hiába ütött be az ősz egyik pillanatról a másikra szeptember elsején, azért higgyük el, hogy vannak még olyan pontjai a világnak, ahol továbbra is tombol a nyár, és várja a turistákat. Aki gyakran nézegeti az utazási oldalak ajánlatait, az biztosan belefutott már szinte hihetetlen áron kínált last minute utazásokba. A last minute angol kifejezés, aminek a szó szerinti jelentése utolsó perc. A kifejezést leggyakrabban szállások és utazások során használják, és az utazás kezdete előtt nagyon rövid idővel megvásárolható akciós lehetőséget jelent. Néha az ultra last minute kifejezést is használják, ami arra utal, hogy az útra szinte már azonnal indulni is kell, cserébe viszont még a megszokott last minute utakhoz képest is jobb áron kínálják. Tehát ha meglátod ezt a három szót egymás mellett, azonnal foglalj!

"Egész Európában, főleg a nagy küldő országokban, például Németországban a szeptember közepe még abszolút főszezonnak számít" - nyilatkozta korábban a Pénzcentrumnak adott interjúban Szvoboda János, a Neckermann ügyvezetője.

Tart még a nyár

Akinek nem volt elég az idei hőség, esetleg nem jutott el nyaralni vízpart közelébe, az még megteheti, hiszen Európa számos országában tart még a nyár, és jó ajánlatokból sincs hiány. Az utazási irodák szerint azok az úticélok a legnépszerűbbek, ahol még meleg van (Görögország, Spanyolország, Ciprus), vagy ahol szeptemberre válik viselhetőbbé a nyári kánikula (Egyiptom, Tunézia, Emirátusok).

Például 8 napot tölthetünk el Törökországban egy négycsillagos szállodában all inclusive ellátás mellett szeptember 21-től az Invia ajánlatában 141 845 Ft /fő-től. De aki bevállalós és gyorsan pakol, az szeptember 4-i indulással Hurgadán tölthet el egy hetet 3 csillagos hotelben, all inclusive elláttással, fejenként 155 148 forintért a Startutazás ajánlatában.

Tunéziába már 179 900 forintért el lehet utazni fejenként a Karthagovlal, és ebben az árban már minden benne van: repülőjegy, szállás, étkezés, transzfer. De Görögország sem elérhetetlen, szintén a Karthágóval fejenként 169 ezer forintért repülhetünk Zakynthosra, igaz nem szállodába, hanem apartmanban alhatunk ennyi pénzért, de cserébe van egy medence a Sorrento Studio udvarán.

Rhodoszra fejenként 149 900 forintért juthatunk el: a tengerparttól mindössze 300 méterre található 3 csillagos Triantafyllas Apartman medencéjével, apartmanos kialakításával várja az utazókat.

100 ezer alatt

De még ennél sokkal jobb ajánlatok is vannak az apartmanos önellátás szerelmeseinek: Korfun 5 napot tölthetünk el fejenként 86 ezer forintért október elején, melyben már a repülőjegy ára is benne van. Az antalyai Selenium Hotelben egy hét 87 558 forintba kerül 2 ágyas szobában, és ebben az árban is benne van a repjegy, és a félpanziós ellátás.

Az Ibusszal a Peloponészoszi félszigetre, Toloba utazhatunk el repülővel 99 900 forintért fejenként, és több törökországi apartman is a rendelkezésünkre áll ennyiért. De a csodás Bosznia-Hercegovina egyik legszebb szállodája, a Grand Hotel Neumis nevetséges áron árulja a szobáit: 71 631 forintért a három nap fejenként.

Montenegróban a négycsillagos Superior Hotel Mediteranban, a saját wellnessközponttal, Aqua Parkkal, nyugágyakkal és napernyőkkel felszerelt, privát stranddal rendelkező komplexumban fejenként 57 920 forintért pihenhetünk októberben szintén 3 éjszakát.

Aki pedig inkább a körutazásokat szereti, annak érdekes lehet a 4 napos osztrák út karintiai tavaktól a Grossglocknerig fejenként 101 ezer forintért. 62 ezer forintért pedig egy 3 napos olasz útra fizethetünk be és a Garda tó kincseit nézhetjük meg Padovától Veronáig.

Utazás ennyiért?

A legtöbben 100-300 ezer forintot szántunk az idei nyaralásra, de a pihenni indulók 8 százaléka már 600 ezer forintnál is magasabb összeget szánt rá, derült ki a CIG Pannónia Biztosító online felméréséből. Jól látszik, hogy utószezonban ennek a töredékéből ki lehet hozni a nyaralást.

Hogy lehet ilyen olcsó? Jellemzően az utazási irodák nagyban vásárolnak, ezért olyan egyedi megállapodásaik vannak a szállodákkal, légitársaságokkal és egyéb turisztikai szolgáltatókkal, melyek olyan végárat eredményeznek, amely kedvezőbb, mint amit magának képes innen-onnan összeszedni az ember. Persze a szállodák igyekeznek direktben a legalacsonyabb árakat adni, hogy ne kelljen jutalékot fizetni, így ha csak egy szállásfoglalásról van szó, ehhez már nem lehet sokat hozzátenni. De abban az esetben, ha az utazást is meg kell szervezni, több szállást is kombinálni, ha nyelvi problémák vannak, mindenképpen érdemes megfontolni ezeket az ajánlatokat. Nyilván a fiataloknál a nyelvtudás kevésbé probléma, de az idősebb korosztály még emiatt is nagyon igényli az irodák szolgáltatásait.