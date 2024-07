Kiderült: váratlanul bezárnak egy magyar börtönt, ez lesz a rabokkal

A bíróság is későn értesült a győri börtön bezárásáról, ezért az új elítélteket jelenleg Sopronkőhidára irányítják át – írja a Telex.

Augusztus első felében véglegesen kiürítik a győri börtönt, így az ott fogva tartott 165 embert Sopronkőhidára és más büntetés-végrehajtási intézetekbe szállíthatják át. Minderről a Győri Törvényszék is csak későn szerzett tudomást, emiatt több tucat olyan új rab van, akiket még Győrbe hívtak be büntetésük letöltésére, és most őket is át kell irányítani Sopronkőhidára.

A portál úgy tudja, hogy a bezárásról előzetes egyeztetés nem történt, még a börtön tőszomszédságában álló törvényszék vezetősége is csak az ezzel kapcsolatban kiadott közleményből értesült a döntésről.