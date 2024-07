Elindult az őrült hajsza: ez az utolsó lehetőség, már csak így juthatsz megfizethető albérlethez

A felsőoktatási ponthatárok ma esti bejelentésével az albérletpiacon is elindul a roham. A 2024-es év már eddig is áremelkedést hozott a kiadó lakások terén, de a szakemberek ezt tekintik a csúcsidőszaknak. Júniusban Budapesten 1,6 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak a májusi árakhoz képest. Arról, hogy mire számíthatunk még a főszezonban és hogyan készüljenek a gólyák, ingatlanszakértőkkel beszéltünk.

Az idei felsőoktatási felvételiben a felvi.hu statisztikái szerint 120 990 fő jelentkezett. A szeptembertől továbbtanulók közel fele pedig fővárosi képzést jelölt meg. Ez azt jelenti, hogy a helyieken és az agglomerációból ingázókon túl, többezer fiatalnak csak a kollégiumi elhelyezés, az albérlet vagy a saját ingatlan vásárlása jelenthet megoldást.

A kereslet megugrása ebben az időszakban nemcsak Budapestet, hanem az egyetemvárosokat, illetve a megyeszékhelyeket is érinti. A felbolyduló piac és a nagyszámú igény pedig az árakat is feljebb tornázza.

Júniusban az országos átlagos bérleti díjak 1,9 százalékkal emelkedtek májushoz képest, a fővárosban pedig 1,6 százalékos volt a növekedés. Ez gyorsulást jelent a májusi szintekhez képest, akkor havi összevetésben országosan 0,7, a fővárosban pedig 1,4 százalékos volt a drágulás”

- ismertette a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A Pénzcentrummal utánajártunk, melyik egyetemvárosokban szállnak el leginkább az árak a főszezonban, illetve hogy mire érdemes figyelni, ha valaki ebben az időszakban keresne kiadó lakást.

Aki lemarad, az kimarad

Balogh László szerint az élénkülés már most látható kisebb mértékben, például a vármegyekszékhelyeken 5 százalékkal növekedett a kínálat. Érdekes fordulat azonban, hogy a fővárosban június és július eleje között szűkült a választék. A szakember szerint ennek leginkább az lehet az oka, hogy a piacon lévő kiadó lakásokat már most elkezdte felszívni a megnövekedett bérlői igény.

Benedikt Károly a Duna House marketing és PR vezetője elmondta, hogy éppen ezért érdemes már a ponthatárok kihirdetése előtt feltérképezni a lehetőségeket és gyorsan, határozottan lépni. Úgy fogalmazott, hogy ebben az esetben életbe lép az „aki lemarad, az kimarad” elve.

Napokon belül indul a roham. Fontos, hogy minél hamarabb kezdjenek el keresgélni a diákok. Rendszerint az év ezen időszakában meglódul a kereslet, azonban a kínálat kevésbé rugalmas és tapasztalat szerint nem mindenkinek jut reális áron megfelelő albérlet”

– hívta fel a figyelmet az Otthon Centrum szakértője.

Problémát jelenthet Benedikt Károly szerint, hogy sokak számára a ponthatárok bejelentéséig nemcsak a szak vagy éppen az intézmény, hanem a város, akár az országrész is kérdéses lehet, így az előzetes bérlés nem opció.

Budapest a legdrágább, de hasítanak az iparvárosok is

A Duna House első félévre vonatkozó adatai alapján a fővárosban átlagosan 10-15 százalékkal növekedtek az árak, így az átlagos bérleti díj már meghaladja a 260 ezer forintot. Ez az ár a kereslet ugrásszerű növekedésével a felvételi után még magasabbra szökhet.

A nagyobb egyetemvárosok közül keleten Miskolc és Békéscsaba, nyugaton Kaposvár kínálja a legelérhetőbb árakon az albérleteket, míg a legmagasabb bérleti díjakra a fővárosban és a Debrecenben továbbtanuló diákok készülhetnek.

Továbbra is Budapest a legdrágább egyetemi váro. Az Otthon Centrum idei bérbeadásai alapján a fővárosi VI. kerületben a legdrágább lakást bérelni. Ebben a városrészben átlagosan 354 ezer forint havi bérleti díj az irányadó. A II. kerület 335 ezer forinttal csak minimálisan marad el ettől árszinttől, a Rózsadomb és környékét, az V. kerület 316 ezer és a XIII. kerület 284 ezer forinttal követi.

A III. kerületi Óbudán 275 ezer, míg a XI. kerületben 238 ezer forint az átlagérték. Ennél kedvezőbb az árszint a VII. és VIII. kerületekben, ahol 215 ezer forint az átlag. A többi budai és belvárosi kerületben 200 ezer forint körül alakul az átlagos havi bérleti díj. A külső pesti kerületek a legolcsóbbak, ahol 180-200 ezer forintos bérleti díjat kérnek havonta.

AZ OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint vidéken nem olyan látványos az albérletvadászat, mivel sok esetben a bérbeadók eleve egyetemi hirdetőtáblákon, zárt csoportokban teszik közzé ajánlataikat. Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője elmondta, hogy Veszprémben egyelőre elég nagy a választék. A megyeszékhelyen havi 130-150 ezer forintért lehet hozzájutni egy kisebb lakáshoz, az 55 négyzetméter felettiek pedig körülbelül 150-200 ezer forintos áron érhetőek el.

Győrben más a helyzet, ott szinte láthatatlan a választék. Ha egy-egy lakás kiadóvá válik, azt pillanatok alatt elviszik”

– mondta Komádi Csaba.

Hozzáfűzte, hogy ehhez mérten a bérleti díjak is nagyjából 200 ezer forintnál kezdődnek. Azokban a városokban, ahol fejlődő az ipar és rengeteg munkavállalót foglalkoztatnak, a felvételitől függetlenül is nagyobb a kereslet és magasabb árakkal kell kalkulálni. Ez jellemző Debrecenre is, ahol nagyon megszaladtak az árak.

A régió legnagyobb egyetemvárosán túl, Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője szerint idén Szegeden és Kecskeméten is nagyobb roham várható, mivel a diákok száma is folyamatosan növekszik. Itt egyelőre az árak az inflációt követve emelkedtek: szobát havi 50-60 ezerért, garzont 100 ezer forintért, kétszobás lakást pedig 130 ezer forinttól lehet kapni. Kecskeméten a bérleti piacon inkább az autóipari vállalatok dolgozóinak az igényei markánsak. Piros Szilvia szerint itt több családi házat is átalakítottak munkásszállóvá, hogy bővítsék a kínálatot.

Eladó vagy kiadó?

Egy egészen szűk réteg számára jelenthet megoldást, de a szakértők úgy gondolják, hogy érdemes megfontolni a vásárlás lehetőségét is. Az OTP Ingatlanpont szerint már több szülő érdeklődött vételi lehetőségekről, ahol a lakásba az egyetemet kezdő gyermekük és további bérlőtársak költözhetnének.

Ők egyfajta befektetésként tekintenek erre a lehetőségre, hiszen túl azon, hogy jelentős bérleti díjat spórolhatnak meg, egy szoba kiadásával akár még a rezsit is fedezni tudják”

– fogalmaztak.



A vásárlás ezen gondolat mentén hitelből is észszerű lehet, mert ha a bérleti díjak ugyanígy emelkednek, akkor 2-4 év múlva már be is érheti a vásárláshoz felvett hitel havi törlesztőrészletének összegét. A saját lakás pedig kényelmes és rugalmas opció lehet a diák lakhatási kérdésének megoldására, később pedig a tanulmányok befejeztével akár pénzkereseti lehetőség is.

Szakértők tippjei a sikeres felvételi után

Természetesen a legjobb forgatókönyv az, ha a felvételiző már előzetesen biztos a pontszámaiban és fel tud készülni a család a költözésre. Ebben az esetben a kiszemelt egyetem közelében a lakásra már jóval előbb le lehet csapni, a szezont megelőző, kedvezőbb áron. Viszont, ha nem ilyen egyszerű a helyzet még néhány tipp segíthet a megfelelő ár-érték arányú ingatlan megtalálásában.

Aki tud hosszabb távra tervezni, annak érdemes megfontolni a hosszú távú bérleti szerződés kötését. Egy ilyen szerződéssel, ha erre a tulajdonos is nyitott, kedvezőbb havi díjat alkudhat ki magának a bérlő.

Ha nem ragaszkodunk az egyedül éléshez, sokat spórolhatunk és jobb lokációval találhatunk nagyobb lakást, ahova van lehetőség bérlő társakkal költözni.

A szakértők szerint a legjobb ingatlanoknál számíthat egy korábbi referencia, jövedelem igazolás is. Mivel egy gólyánál ez nem feltétlenül áll rendelkezésre, az udvarias, pontos, szimpatikus magatartás döntő lehet.

2024-ben sem újdonság, hogy megfizethető áron, jó elhelyezkedésű lakást, bármelyik várost is vizsgáljuk, idén is csak a leggyorsabbak és a legszerencsésebbek foghatnak ki. A szakemberek pedig azt tanácsolják a lakást keresőknek, hogy ne halasszák szeptemberre az albérletkeresést, hanem amint lehetséges, szerződjenek le egy anyagi és kényelmi szempontoknak is megfelelő lakásra. Az eddigi piaci mozgások alapján, aki lassú lesz idén csak nagyon drága vagy rossz minőségű ingatlant talál majd vagy éppen messziről kell ingáznia naponta az egyetemre.