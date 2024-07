Súlyos jelentés látott napvilágot: Budapest leszerepelt, egyre élhetetlenebb a magyar főváros

A Nemzetközi Menedzsmentfejlesztési Intézet (IMD) éves Smart Cities Indexe 2024-ben ismét feltérképezte a világ legokosabb városait, bemutatva, hogy a technológiai és gazdasági fejlettség hogyan javítja az életminőséget és kezeli a társadalmi kihívásokat. A felmérés, amely 142 város lakosainak véleményét gyűjtötte össze, meglepő eredményeket hozott: idén egyetlen észak-amerikai vagy afrikai város sem került be a legjobb 20 közé, míg a lista élén főként európai és ázsiai városok találhatók. Zürich, Oslo és Canberra foglalják el az első három helyet. Budapest a 89. helyre csúszott vissza, főként a megfizethető lakhatás, az egészségügy helyzete és a közbiztonság problémái miatt.

A bolygó hőmérsékletének emelkedése és a környezeti változások minden országra nyomást gyakorolnak, és eddig ismeretlen, új kihívásokkal néznek szembe a fenntartható jövőjükkel kapcsolatban. Néhány úti cél határozott lépéseket tesz az olyan intelligens megoldások megvalósításában, amelyek célja a magasabb életminőség előmozdítása, nem mellesleg irányt mutatnak a világ többi városának.

Az ilyen kezdeményezések feltérképezésére a Nemzetközi Menedzsmentfejlesztési Intézet (IMD) évente összeállítja a világ legokosabb városainak rangsorát, amely az egyes szereplők gazdasági és technológiai erejét mutatja, és az alapján készül, hogy ezek a tényezők hogyan javítják az életminőséget és nyújtanak megoldásokat a társadalmi kihívásokra. A most ötödik alkalommal megjelenő Smart Cities Index 2024 keretében 142 város lakosaitól gyűjtöttek adatokat, hogy megismerjék véleményüket városuk egészségéről, biztonságáról, mobilitásáról, lehetőségeiről és irányításáról.

Módszertan Az IMD Smart City Index 2024 méri a lakosok megítélését a városukban elérhető struktúrákkal és technológiai alkalmazásokkal kapcsolatos kérdéseiről, majd a világ 142 városát rangsorolja lakosának megítélése alapján. Az egyes városok végső pontszámát a felmérés utolsó három évének eredménye alapján számítják ki, a 2024:2023:2021-es évekre vonatkozó 3:2:1 arányú súlyozással.



Alapvetően két témakörben kérik ki a lakosok véleményét: a városok infrastruktúrájáról, és a lakosok számára elérhető technológiai szolgáltatásokról. Mindegyik pillér értékelése öt kulcsfontosságú területen történik: egészség és biztonság, mobilitás, tevékenységek, lehetőségek és kormányzás.

Idén egyetlen észak-amerikai vagy afrikai város sem szerepelt a legjobb 20 között, és három kivételével a legjobban teljesítő 20 város mindegyike Európában vagy Ázsiában található.

A Smart Cities Index 2024 szerint a világ tíz legokosabb városa a következő:

Zürich Oslo Canberra Genf Szingapúr Koppenhága Lausanne London Helsinki Abu Dhabi

Három svájci város is bekerült a top 10-be, Zürich az első, Genf pedig a negyedik helyen végzett. A náluk lényegesen kisebb területű Lausanne bőven a súlya fölött teljesít, és a hetedik helyen szerepel az indexben, annak ellenére, hogy lakossága csak 150 ezer fő körül mozog. A város intimitása azonban valójában erősségnek bizonyul a lakosok körében. Nem mellesleg komolyan veszi a természet közelségének igényét, sok pénzt és energiát fektet a parkokba, kertekbe és egyéb zöldterületekbe Emellett a város továbbra is elkötelezett a digitalizáció mellett, többek között a közigazgatásban is és a turizmusban - írja a BBC beszámolója.

Budapest leszerepelt

Megnéztük, a magyar főváros hol áll a rangsorban. Budapest a felmérésben évek óta rosszabbul teljesít. 2020-ban még a 63. helyen végzett a 142 város közül, 2024-ben már csak a 89. A megkérdezettek szerint a legsürgetőbb probléma a megfizethető lakhatás: a válaszadók 67,6 százaléka ezt a kérdéskört rangsorolta az első helyre.

Ez valóban nagy probléma, ahogy erről nemrég írtunk,: éves szinten minden településtípuson emelkedtek a lakásárak és a bérleti díjak, ami negatívan befolyásolja a magyar lakosság fizetőképességét. Budapest a legkevésbé megfizethető EU-s fővárosok közé tartozik: tavaly év végén 11 évnyi átlagfizetésre volt szükség egy 75 négyzetméteres lakás megvásárlásához.

Az egészségügy helyzete a második legnagyobb probléma: ma már szinte embertelen küzdelem folyik a magyar kórházakban, évről évre tovább nyúlnak a várólisták.Térdprotézis műtétre átlagosan csaknem 9, csipőprotézis műtétre 6 és fél hónapot várhatnak a magyar betegek. A romló közbiztonság kérdése a harmadik helyen végzett, azza a válaszadók ezzel is elégedetlenek voltak. A városlakóknak komoly probléma még a kielégítő munka hiánya, azaz nem elégedettek a jelenlegi munkaügyi helyzetükkel, de a korrupció, a légszennyezettség, a dugók és a zöld területek hiánya is sokakat zavar. Legkevesebbet az újrahasznosításra, a társadalmi mobilitás lehetőségeire és a polgári szerepvállalásra panaszkodtak a megkéérdezettek.