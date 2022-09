Így spórolhatsz komoly tízezreket a melóba járáson: pár hónap, és megtérül a befektetés

Kőkeményen megdrágul a parkolás Budapesten a jövő héttől. Így pedig egyre többen nézhetnek más közlekedési alternatíva után: jó megoldás lehet a külső, még ingyenes városrészekben letenni az autót, és valahogy beverekedni magunkat a munkahelyünkre. Evidensnek tűnhet egy BKV-bérlet megvásárlása, de ha nem akarsz a zsúfolt tömegközlekedésen zötykölődni, igazodni a járatokhoz, akkor az elektromos roller lehet a te utad! Mi most két hétig teszteltünk egy Xiaomi elektromos rollert, és kiszámoltuk, hogy mennyit lehet így közlekedve spórolni, és kiderült, mennyi idő alatt térülhet meg a befektetés.

Rengeteg autós szívhatja a fogát jövő héttől a fővárosban: szeptember ötödikével teljesen átalakul a parkolási rendszer a fővárosban. Az eddigi, összesen 27 körzetet, zónatípust egységesítik összesen négyféle marad, méghozzá négy különböző árfekvésben. Sőt, a belvárosi kerületekben egészen 22 óráig fizetni kell majd a parkolásért, méghozzá nem is keveset.

Az új zónatérkép így néz ki:

Forrás: Budapest.hu

Az új tarifák és idősávok pedig a következők szerint alakulnak:

A zóna: 600 forint/óra, 8.00-22.00, max 3 óra

B zóna: 450 forint/óra, 8.00-20.00, max 3 óra

C zóna: 300 forint/óra, 8.00-18.00, max 3 óra

D zóna: 200 forint/óra, 8.00-18.00, időtartam-korlátozás nélkül

Látható, hogy a peremkerületekben elég fájdalmas meglepetés érheti azokat, akik például az agglomerációból járnak be dolgozni, és eddig a külső, olcsóbb zónákban tették le a kocsit. Az eddig jellemzően 175 forintos óránkénti parkolás most 300-ra emelkedik, mindez pedig azt jelenti, hogy akinek nem jut hely a P+R parkolóban, annak az eddigi 1400 forint helyett immár 2400 forintjába fog kerülni, ha 8 órára ott akarja hagyni a kocsit a C-zónában - plusz fizetési módtól függően párszáz forint kezelési költség. Ez egy héten öt munkanappal számolva 7000 forintról drágul 12 ezer forintra. Így havi szinten pedig nem nehéz több tízezer forintot elkölteni csak a parkolásra, és akkor még nem is tankoltunk.

Az új tarifákkal már az is átgondolhatja a dolgokat, aki mindeddig úgy volt vele, hogy nem jár be 5 napot az irodába, belefér neki heti 2-3 alkalommal az az 1400 forint. Hiszen így már ők is 5-7 ezer forintért parkolnának hetente, ami havi szinten 20-24 ezer forint.

Nem mindegy, hol állsz meg

Ha csökkenteni akarjuk a parkolási költségeinket, akkor az egyik legkézenfekvőbb dolog, hogy körülnézünk az úticélunk környezetében. Ha például az Margit híd környékén van dolgunk, a budai oldaon érdemesebb megállni az Árpád híd környékén, ahol csak 300 egy óra, nem 450, mint a B-zónában. De a Honvédkórház környékén is érdemes lehet nézni a zónahatárokat, ahogy a budai oldalon sem mindegy, hogy a Margit híd melyik oldalán keresünk parkolóhelyet. De a Keletinél is könnyedén spórolhatunk 150 forintot óránként, ha a Kerepesi út jó oldalán vadászunk helyet.

Oké, megtaláltuk az olcsóbb helyet, de ha ez gyalogszerrel messze van az úticélunktól, akkor már egy BKV-bérletre, vagy jegyre is érdemes lehet beruházni, hogy az olcsó/ingyenes parkolótól eljuthassunk a munkahelyünkre.

Ez lenne a megoldás?

Ha nem akarsz jegyekkel, bérletekkel vesződni, akkor alternatíva lehet a bringa, már ha meg tudod oldani, hogy magaddal tudd vinni reggel. Hátránya, hogy adott esetben izzadtan érkezel a melóba, és amúgy is macerás hordozgatni. Hasznosabb lehet egy elektromos roller, amelynek bár kettős a megítélése, de kifejezetten praktikus tud lenni, ha az ingyenes külvárosi parkolóhelyről bejutnál a melóba.

Így tettem magam is a tesztre kapott Xiaomi Electric Scooter 3-al, hogy kiderüljön, autós fejjel mennyire kell meghasonulni egy ilyen közlekedési eszközön utazva. Az vitathatatlan tény, hogy a rolleres társadalom jelentősen felhígult a közösségi járgányok megjelenésével - és pont ezek vezettek oda, hogy a legtöbben negatív kontextusban azonosítsák be a rollereket.

Tudniillik, a cégek és az önkormányzatok minden igyekezete ellenére még mindig tele van a város hegyén-hátán heverő rollerekkel: a felhasználók többségét nem érdeklik a mikromobilitási pontok meg a felfestett roller-karámok, ahol éppen megérkeznek, ott le is dobják a járműveket - jobb esetben a járda szélére, vagy valami félreeső helyre.

Ennek minden bizonnyal az a régi magyar beidegződés az oka, hogy ami közös, az nem érdekel senkit: lehet vele csapatni amerre látunk, és ha már nem kell, ott lehet hagyni a kapualjban, autókijárón, járda közepén. Akinek viszont saját pénzen vett rollere van, az igyekszik elhatárolódni ettől, vigyázni a tulajdonára.

Ezt tudja a Xiaomi tömegrollere

De akkor nézzük, mit tud a Xiaomi nagyjából 180 ezer forintért megvásárolható elektromos rollere! Ami a praktikusságot illeti: a súlya 13,2 kilogramm, és kb. 3 másodperc alatt össze lehet csukni, majd pedig bevágni a csomagtartóba. Az eddigi modellekhez képest fejlesztettek a biztonsági rendszeren is: mostmár két rekeszen kell átverekedned magad, ha összecsuknád, így egy nagyobb bukkanónál sem valószínű, hogy menet közben összenyeklik.

A gyártó egy 600W-os teljesítményű elektromotort szerelt bele: sport módban 25 km/h a végsebesség, normál módban 20, gyalogosban pedig 5. Bár hallottam már olyanról, aki a garancia lejártával "megokosíttatta" a rollerét, hogy ne legyen sebességkorlátozás, de én erre nem vállalkoznék. A 25 még pont az a sebesség, amivel biztonságban érzem magam miközben két pici keréken haladok. A súlyhatár maximum 100 kilogramm, hegymenetben a gyártó szerint akár a 16 százalékos emelkedőkkel is képes megbirkózni a jármű.

Külön jó, hogy van benne KERS-rendszer, amit sokan a Forma 1-ből ismerhetnek, ami röviden azt jelenti, hogy a fékezéskor keletkező energia visszatöltődik az akkumulátorba. A rekuperációs fékezést az appban lehet állítani, maximális erősséggel használva én nagyon ritkán nyúltam a fékkarhoz - ami amúgy igen radikálisat, már-már arcra esőset fékez, az elején szokni kellett.

Pár hónap, és megtérül

A hatótávolságának 30 kilométert adtak meg, én Békásmegyerről az Árpád híd budai oldaláig közlekedtem vele, ami naponta oda-vissza kb 16 kilométert jelent. Sport módban használva (mi másban!) nagyjából 25 kilométert tudtam kicsavarni a járgányból. Viszont, aki rollerben gondolkodik, vásárlás előtt tájékozódjon a lehetséges útvonalakról: ugyanis, mint fentebb említettem, kis kerekekkel van felszerelve a cucc, így a kátyúkat annyira nem szereti. És te sem fogod, ha egy mélyedés nyomán megkóstolod arccal az aszfaltot.

Nagy pozitívum, hogy a teszt alatt egy fillért sem költöttem elektromos áramra, hiszen a roller egy 8 órás munkanap alatt bőven teleszívja magát akár nulláról is az irodai konnektorból. Az igazi profik így csinálják!

Ha már itt tartunk, jöjjön az anyagi verdikt: ha nem lett volna a roller, egy óbudai, (szeptember 5 előtt) 175 forint/órás részen álltam volna meg, ahonnan besétálok, azaz napi 1400 forintért (plusz némi tranzakciós díjért) parkoltam volna. A két hét teszt alatt ez nagyjából 15 ezerbe került volna - az emelés után már több mint 30 ezer lenne.

És amellett sem lehet elmenni, hogy a 10 munkanap alatt így 160 kilométerrel kevesebbet tettem az autómba, ami a bedugult Szentendrei úton simán megesztik 8-8,5 litert százon. Ha a legalacsonyabb opcióval számolunk, akkor is nagyjából 13-14 liter benzinnel, azaz 480-as áron számolva több mint 6 ezer forinttal vagyok beljebb. Tehát: csak a parkoláson és a benzinen több mint 21 ezer forintot spóroltam fél hónap alatt, megszorozva kettővel kijön a havi spórolás, ami kb. 42 ezer forint.

Így pedig kijön, hogy a kb. 180 ezer forintos roller-beruházás ilyen árak mellett kb. 4,2 hónap alatt térülne meg. A parkolási áremelés ezt majdnem a felére redukálhatja le, és akkor még nem kalkuláltam azzal, hogy visszavonják a benzinárstop-rendeletet, amire minden esély megvan októbertől.

Tehát pár hónap leforgása alatt visszajöhet a rollerre költött pénzed, utána pedig színtisztán a zsebedben maradhatnak a tízezrek.