Sok magyar építi most ilyen anyagból a házát: ezért kaptak rá most annyian

Az építőanyag kiválasztása az egyik legfontosabb döntés, amikor új otthon építésébe vagy meglévő házunk felújításába vágunk bele. Bár az ár lényeges szempont, érdemes figyelembe venni más tulajdonságokat is, amelyek befolyásolják a lakóhely valódi értékét és kényelmét. A tégla számos előnyt kínál: tartós, megbízható és hőszigetelő, amelyek miatt komolyan fontolóra vehetjük a használatát otthonunkban. Ezek a tulajdonságok nemcsak az élettartamot növelik, hanem hozzájárulnak a komfortos és biztonságos lakókörnyezet kialakításához is.

Amikor falazóelemre gondolunk, legtöbbünknek a kerámiatégla jut eszünkbe először. Ez nem véletlen: az egyik legősibb és legelterjedtebb építőanyag, amely ma is népszerű. Tartóssága és esztétikai értéke mellett környezetbarát megoldás is, így fenntarthatóbb, mint sok más építőanyag. Az évszázadok során bebizonyította megbízhatóságát és napjainkban is fontos szerepet játszik az építészeti megoldások között.

1. Generációkon átívelő megoldás

Az égetett kerámia építőanyagok élettartama legalább 150 év, így több generációnak is biztonságos otthon építhető belőlük. Ez az élettartam a kerámia különleges tulajdonságainak köszönhető: az égetési folyamat során a tégla fő alapanyagát adó agyag rendkívül szilárddá és ellenállóvá válik a környezeti hatásokkal szemben. Ennek eredményeként az épületek szerkezete hosszú távon megőrzi stabilitását, minimális karbantartási igény mellett.

2. Egyenesen a természetből

A tégla az egyik legősibb és legtermészetesebb építőanyag, amelyet az emberiség már évezredek óta használ. Fő alkotóelemei az agyag, a fűrészpor és a víz. Olyan természetes alapanyagok, melyek mesterséges adalékok nélkül kerülnek feldolgozásra. Így a téglából készült épületek valóban a természet erejét hordozzák magukban.

3. Jövőbe mutató, felelős döntés

A tégla kiválasztása az építkezés során nem csupán tartóssága miatt jó döntés, hanem jelentős környezeti előnyei miatt is. A természetes alapanyagoknak köszönhetően a tégla gyártása sokkal környezetkímélőbb, mint egyes falazóanyagoké. Alacsonyabb a szén-dioxid-terhelése, így kisebb ökológiai lábnyommal rendelkezik, emellett újrahasznosítható is.

4. Hőszigetelés télen-nyáron

Egyes kerámiatéglák kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek az elkészült épület fenntartási költségeit is alacsonyabb szinten tartják. Ellentétben más, cementalapú építőanyagokkal az építést követő években sem lesz magasabb a fűtési költség, hiszen a gyártási folyamat végére a kerámia falazóelemek nem tartalmaznak nedvességet. Azonban a tégla nemcsak télen, hanem a forró nyári hónapokban is hatékonyan szabályozza az épület hőmérsékletét. Magas termikus tömeggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy képes nagy mennyiségű hőt elnyelni.

5. Mondj búcsút a penésznek!

A piacon számos olyan falazóelem található, melyek a kerámiától eltérő gyártási technológiának köszönhetően magas beépítéskori víztartalommal rendelkeznek; ez lassítja a szerkezet kiszáradását és penészesedést okozhat. Ezzel szemben a kerámia nyitott pórusokkal rendelkezik, melyek átengedik a párát, így megakadályozva a penészesedést.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

5+1 Befektésnek sem utolsó

A téglaépítésű lakások és házak jelentősen magasabb áron kelnek el más falazatú ingatlanokhoz képest. A legnagyobb ingatlanhirdetési portál, az Ingatlan.com 2024 júniusi adatai szerint az eladó társasházi lakások esetében 37 százalékkal érnek többet a téglaépítésűek az egyéb falazatúaknál. Az eladó házaknál pedig 39 százalékkal magasabb árat jelent, ha téglából épült az ingatlan.

A tégla nem csupán egy építőanyag, hanem egy fenntartható, hosszú távú befektetés, amely generációk számára kínál biztonságos, kényelmes és környezetbarát otthont. Tartósságának köszönhetően hozzájárul az építési költségek csökkentéséhez, illetve kevésbé igényel karbantartást és javítást az idő múlásával. Ha időtálló, környezetbarát és költséghatékony építőanyagot keresünk, a kerámiatégla az ideális választás.

Ha még többet szeretne tudni az előnyökről forduljon a termék szakértőihez, a Porothermhez és ismerje meg az összes titkot, amit a kerámia tégla rejt: www.teglahaz.hu