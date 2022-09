Kész, vége: lehúzza a rolót az ország egyik legjobb iskolai menzája - sokan követhetik a példáját?

Az AKG Menzája

A budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) menzáját a Fratelli Menza kft. (Raktár utcai telephely konyhája), illetve a Zéró Moslék Kft. (Kiscelli utcai telephely konyhája (Mezna)) üzemelteti, az AKG-n kívül még 7 másik intézménybe szállítottak ételt. Az iskola indulásakor a koncepció az volt, hogy nemcsak az oktatást, hanem az iskolai étlkeztetést is megreformálják, ezért az üzemeltetésre pályázat keretében kerestek "nem hagyományos" szolgáltatókat. Mint korábbi sajtóhírekben fogalmaztak, a koncepció fő célja az volt, hogy a gasztronómia szeretetére és az alapanyagok fontosságára tanítsák meg a gyerekeket. A csapat egy olyan iskolai konyhát és étkezőt rakott össze, ahová tényleg öröm belépni. Színes székek, terített asztalok, és vidám személyzet fogadja a gyerekeket, akik így nem tíz perc alatt lapátolnak be valami nem túl jól kinéző ételt, hanem elsős koruktól megszokják, hogy szép környezetben, nyugodt körülmények között, egészséges ételeket egyenek. És persze választhatnak is A meg B menüből, hiszen a gyerekeknek a saját választás nagyon fontos, másrészt így minden nap tudnak vegetariánus menüvel is készülni - írta az AKG menzájáról korábban a StreetKitchen, akik szerint ez (volt) az ország legszuperebb menzája.

A Menzán igyekeztek mindig szezonális, közelből származó alapanyagokat használni, emellett a lehető legkevesebb hulladékot hagyni maguk után, ezért a fenntartható étterem díját is elnyerték a Felelős Gasztrohős nevű szervezettől - ezt a minősítész azok a vendéglátóhelyek kaphatják meg, amelyek igyekeznek a legzöldebbé tenni működésüket. A Menzán a megmaradt ételt a legtöbb esetben egy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó alapítványnak ajánlották fel.