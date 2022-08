Fontos bejelentés a katasztrófavédőktől: lehet, hogy téged is érint, erre kell figyelni

A héten országszerte 72 településen és 9 budapesti kerületben folytatódik a szúnyoggyérítési program - tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Budapesten a III., IV., XIII., XI., XVI., XVII. XXI., XXII., XXIII. kerületben, illetve a többi között Ercsiben, Érden, Százhalombattán, több Dráva menti és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen lesz beavatkozás irtják a szakemberek a vérszívókat. A hosszú aszályos időjárás következtében ugyan mérséklődött a szúnyogártalom, ám a hétvégi felhőszakadás kedvezett a szúnyogok megjelenésének - tették hozzá közleményükben.

Mint fogalmaznak, a hétvégi esők hatására néhány régióban várhatóan emelkedik a szúnyogártalom mértéke, elsősorban azokon a területeken, ahol tovább megmarad a lehullott esővíz. A katasztrófavédelem által megbízott szakértők folyamatosan nyomon követik a tenyészőhelyek állapotát, ahol szükséges, sor kerül a lárvák, később pedig a kifejlett egyedek elleni védekezésre. Arra is felhívták ugyanakkor a figyelmet, hogy az esőzések után a lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentése érdekében: a ház körüli tartályokban, kaspókban felgyűlt víz kiöntésével, vagyis az élőhelyek felszámolásával segíthetünk abban, hogy minél kevesebb vérszívó legyen a környezetünkben. A szúnyogok akár egy teljes nyaralást is tönkretehetnek, ha nem figyelünk oda a védekezésre: erről szóló cikkünket itt tudod elolvasni.