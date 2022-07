Meggyűlik a baja a magyaroknak ezzel a rovarral 2022-ben: mutatjuk, hogy szabadulhatsz meg tőle

Itt a nyár, támadnak a legyek a magyar otthonokban. Ezekkel a rovarokkal nemcsak az a gond, hogy idegesíti és nem hagyja aludni az embert: a lábaikon szállítva, illetve nyálukkal és ürülékükkel kórokozókat is terjeszthetnek. A legyek pedig jellemzően az ételekre, de a bőrünkre is leszállnak. Mutatjuk, hogyan lehet védekezni ellenük.

Úgy érezhetjük, évről évre több a kártevő, ami bizonyos szempontból igaz is lehet, hiszen a városokból és falvakból is egyre inkább kiszorulnak a rovarok természetes ellenségei. Hogyha kevesebb a fecske, automatikusan több a szúnyog és a légy. A helyzeten a központilag szervezett irtás is ronthat, hiszen olyan már rovarokat is elpusztít, pl. pókokat, amelyeknek egyes egyedei egyébként szúnyoggal, léggyel táplálkoznak. Így viszont sokszor az ember egyénileg kényszerül védekezni a legyek ellen - erre pedig számos módszer áll rendelkezésre. (Közben azért ne felejtsük el, hogy a legyek hasznosak is: amellett, hogy táplálékul szolgálnak, többek között részt vesznek a növények beporzásában is.)

Hogyan védekezzünk a legyek ellen?

A légy mindenevő, viszont csak oldott anyagokkal képes táplálkozni, a szilárd eledelt a nyálával vagy a hányadékával hígítja fel, folyadékigénye ezért igen nagy. Leginkább az édességeket kedveli, de szívesen keres fel különféle szervesanyag-lelőhelyeket is, mint például a trágya, az ürülék vagy a szemét - írja a Megfoglak.hu. Ezek nemcsak táplálék- és folyadékforrást jelentenek számára, hanem príma tenyészőhelyet is.

A legyek elszaporodásának mértékét a táplálék és a tenyészőhely határozza meg. Épp ezért a védekezés egyik hatásos módja, ha megszüntetjük vagy jól lefedjük a lehetséges szervesanyag-lelőhelyeket a házban és a ház körül. Segítheti a távol tartásukat, ha szúnyoghálót használunk a nyílászárókon.

Ki gondolta volna, hogy a légy finnyás bizonyos szagokra? Utálja például a szegfűszeg, a borsmenta, a citromfű vagy a levendula finom aromáját, messze elkerüli azokat a területeket, ahol illatoznak. Tipp: vágjunk félbe egy citromot, tűzdeljük tele szegfűszeggel, és tegyük a megvédendő placcra.

Ha biztosra akarunk menni – a citromból pedig inkább limonádét késztenénk –, és a vegyszerektől is megkímélnénk a környezetünket, alkalmazhatunk irtószermentes termékeket, amelyek természetes anyaggal vagy fizikai úton fejtik ki a hatásukat.

Irtószermentes légyfogók:

A légyfogó szalag: zárt térben legyek és más repülő rovarok irtására alkalmas. Ideális a használata lakásban, hétvégi házakban.

A légycsapda: a hagyományos légyfogó korszerű formája, amelynek segítségével hatékonyan foghatja össze a legyeket a lakásban. Ragasztóanyaga hosszú élettartamú.

A kombinált darázs- és légycsapda: kiváló csalogató hatása és szexferomon tartalma miatt környezetkímélő módon, nagy hatásfokkal fogja be és gyűjti össze a legyeket és a darazsakat. Alkalmazható házak, nyaralók kertjében, piacon, zöldség-gyümölcs, húsáruüzletek környékén, szőlőtermő helyeken – és bárhol másutt is, ahol zavaró rovarok vannak.

A farm légycsapda: egyszerűen használható, irtószermentes légycsapda, amely kb. 15 000 légy befogására alkalmas. Alkalmazása elsősorban állattartó telepeken, családi gazdaságokban, illetve hús- és élelmiszer-feldolgozó üzemek, szennyvíz-szikkasztó telepek, trágya és szemétdombok közelében javasolt.

A gyümölcslégy csapda: gyümölcslégy (muslica) befogására alkalmas irtószermentes, ragasztós rovarcsapda. Felhasználható élelmiszerek, italok környezetében, konyhákban, éttermekben, piacokon, pincészetekben, raktárakban. Csalogató anyaga révén 3-5 héten át hatásosan összegyűjti a rovarokat, számuk ezáltal jelentősen csökkenthető.

Az ilyen csapdák szúnyogok ellen is hatékonyak lehetnek, viszont kifejezetten a szúnyogok távoltartásával ebben cikkben foglalkoztunk.