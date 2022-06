Így könnyen bukhatod az ingyenmilliókat: 7 végzetes hiba a lakásfelújításkor

A jelenleg hatályos rendelet szerint 2022 december 31-ig még lehetősége van a magyar családoknak az otthonfelújítási támogatás igénybevételére. Ugyanakkor van néhány fontos, jogszabályban rögzített kitétel, amelynek teljesülnie kell ahhoz, hogy valóban megkapjuk a maximálisan igényelhető támogatást, vagy a felújításra fordított összegünk felét, legyen az akár csak egy új, beépített konyhaszekrény költségének a fele - hívta fel a figyelmet a HelloVidék.

2021. január 1-je óta akár 3 millió forintot is felvehetnek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, az otthonteremtési támogatást szabályozó 518/2020-as kormányrendelet alapján és a MÁK tájékoztatása szerint, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelnek, és felújítják a lakóingatlanjukat.

Az otthonfelújítási támogatás összege maximum 3 millió forint, a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós összköltség esetén maximalizálható), fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe.

Nem a benyújtott számlák összegére, hanem a támogatásra vonatkozik az 50-50%-os szabály, vagyis mindkét költségtípusnak el kell érnie akkora összeget, hogy belőle a teljes megcélzott támogatási összeg 50%-a kijöjjön.

Ha csak egy kicsi hiányzik: nézz körül a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorában!

A HelloVidék most összeszedett 7 olyan végzetes hibát, amikkel el is lehet bukni a felújítási támogatást: a legnagyobb probléma, ha a benyújtott számla 60 napnál régebbi, de az is komoly gondot okozhat, ha nem kötsz szerződést a mesterrel, vagy az anyagköltség jócskán meghaladja a munkadíjat. A teljes listát itt találod!