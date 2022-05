Veszedelmes kártevők lephetik el a magyar otthonokat a nyáron: erre kell felkészülni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Beköszöntött a nyár és vele a nyaralás időszaka, aki teheti a vízpartok felé veszi az irányt. Kénytelenek vagyunk azonban ilyenkor kellemetlen vendégekkel is számolni, amik akár régen várt pihenésünket is rémálommá tehetik. Kora tavasztól egészen az őszi, téli hideg napokig ugyanis szinte állandó gondot, bosszúságot okozhatnak a szúnyogok, és persze nem csak a vízparton. Napközben is nagyon meg tudják nehezíteni életünket, de akár esti pihenésünket is tönkretehetik. Ki ne emlékezne olyan éjszakára, amikor órákon át vadászott a szobában rekedt rovarokat, mert képtelen volt aludni tőlük?

Sajnos jelenlétük nem csak bosszúságot, hanem komoly veszélyt is hordoz magában - írja a Megfoglak.hu. Az utóbbi években olyan új, egzotikus fajták jelentek meg itthon, amik korábban kizárólag trópusi övezetben voltak ismertek. Ezek korábban azért nem okoztak problémát Európában és Magyarországon sem mert megfelelő klíma hiányában képtelenek voltak túlélni. A helyzet azonban sajnos megváltozott. Az éghajlatváltozás hatására már nálunk is megfelelő klímára leltek, ami kiegészül azzal, hogy ellenállóbbá váltak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az új jövevények közül az egyik legismertebb, a tigrisszúnyog, amely csípésével több, mint húsz féle kórokozót képes átvinni egyik emberről a másikra. Nem csak magunk miatt kell azonban aggódnunk, az új fajták között több olyan is akad, amelyik döntően állatokra, jellemzően kutyákra jelentenek veszélyt. Így védekezzünk Ismert, hogy a szaporodásukhoz elengedhetetlen a víz, az kisebb-nagyobb vízfelület, például tócsák, víztároló hordók jelenléte. Számuk csökkentésének tehát egyik legegyszerűbb módja, ha ezeket megszüntetjük kertjeinkben, vagy ha ezt nem akarjuk megtenni, akkor vízgyűjtőinket letakarjuk, esetleg a szokásosnál sűrűbben cseréljük bennük a vizet. A szúnyogok a verejtékben lévő tejsav és a kilélegzett szén-dioxid alapján keresik áldozatukat, de az édes szagok és az érett sajtszag is vonzza őket. A testrészeket sem egyformán támadják meg, a kézfejet például gyakrabban választják, mint a kart, de csábítja őket a mozgás is. Futás, kerékpározás után fel kell készülünk arra, hogy megtalálnak minket. Bármennyire is kellemetlen jelenlétük, gyorsan és hatékonyan fel tudjuk venni velük a harcot, mert számos szer, módszer áll a rendelkezésünkre. A testre használható riasztószerekből igen széles skála vásárolható, ha olyan helyre megyünk nyaralás alatt - vízpartra, erdőbe - ne felejtsük el magunkkal vinni a riasztószereket. A szabad testfelületek védelme vékony réteg ruhával is segíthető, amely nem melegít túlságosan, de a szúnyogok számára akadályt jelent. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Ezen felül persze nem csak a bőrünkre, hanem otthonunkban, nyaralónkban használható szer is rendelkezésre áll. Különféle aeroszolok, szúnyogokat távoltartó olajak, füstölők, és szúnyogcsapdák is kaphatók nagy számban. A szúnyogok gyérítésének következményeként az utóbbi két évtizedben több mint 30 százalékkal csökkent azoknak a madaraknak (fecske, mezei pacsirta, tövisszúró gébics) a száma, amelyek nagyon elterjedtnek - közönségesnek - számítottak, és segíthetnének a természetes irtásban. Így ha otthonunkat szemelné egy ilyen madár a letelepedésre, ne zargassuk, verjük le a fészkét, kergessük el: nincs természetesebb szúnyogirtási mód, mintha ráhagyjuk a természetre, a madarakra.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK