Kiderült melyik Magyarország legjobb megyéje: mi lehet a titkuk?

Megvizsgáltuk Magyarországon mi a boldogság receptje. A hosszú tanulás, a vállalkozás, a család nagy szerepet játszik a boldogság megtalálásában, és az, hogy Veszprém megyébe költözzünk. De mit tud ez a megye, amié a fél Balaton?

Nagyon népszerű Veszprém megyek, a legfrissebb kimutatások szerint itt a legboldogabbak a magyarok. A rendszerváltás előtt Veszprém megye a hazai vegyipar fellegvára volt, ami 1989 után darabjaira hullott szét. A megyét a kutatóintézetekből kivált mérnöki csapatok mentették meg, amelyek az autóipar fontos beszállítói lettek. Évtizedes szenvedés után magára talált a megyei építőipar is, a Balaton északi partjára épülő turizmust pedig még a koronavírus-járvány sem tudta teljesen bedönteni, de azért komoly kieséseket okozott. A Hello Vidék felkutatta, hogy mit is tud ez a megye, milyen gazdasági, demográfiai változások történtek itt az elmúlt egy évben!

Az országos tendenciával ellentétben élénkült a lakásépítési kedv. Veszprém megyében 2021-ben 43%-kal nőtt (országosan 1,7%-kal mérséklődött) az épített lakások száma az előző év azonos időszaki alacsony bázishoz képest. Összesen 310 lakást vettek használatba, 46%-ukat kisebb városokban, 38%-ukat községekben, fennmaradó részüket a megyeszékhelyen. Elsősorban a kisvárosokban kivitelezett lakásoknál regisztrált növekedés élénkítette a megyei lakásépítési piacot. Az új lakásoknak 57–43%-os arányban természetes személyek, illetve vállalkozások voltak az építtetői, mindkét körnél jelentősen nőtt az építési aktivitás.

Munkanélküliségi rátában is jól teljesít a megye, hiszen Veszprém megyében tavaly a 15–74 éves népesség 64,4%-a, 166 ezer fő volt gazdaságilag aktív, számuk 1,5%-kal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. Az aktivitási arány 1,6 százalékponttal elmaradt az országos átlagtól. A munkaerőpiacon 164 ezer fő foglalkoztatottként, 2 ezer fő munkanélküliként jelent meg.

Azonban nem csak jó dolgok történnek ebben a megyében, a Hello Vidék kiemelte azt is, hogy bizony ebben a megyében nem olyan erősek a fizetések, sőt, országosan itt több a közúti baleset is, ráadásul a turisták is elmaradoztak a koronavírus alatt.