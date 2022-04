Érik a nagy rezsi-katasztrófa: így biztosíthatod magadnak a rezsicsökkentést

A világszintű energiaválság és az Ukrajnában zajló háború miatt már a lakossági rezsiköltségek is emelkedésnek indultak Európában. Ugyan nálunk ez még nem érezhető a hatósági gáz- és áramáraknak köszönhetően, de könnyen lehet, hogy hosszú távon nem lesz tartható a rezsicsökkentés. Éppen ezért érdemes körülnézni otthon, hogy milyen háztartási eszközök fogyasztanak feleslegesen áramot, mert ezzel már most is sokat spórolhatunk.

Magyarországon jelenleg a rezsicsökkentés miatt a lakosság hatósági áron vásárolja a gázt és az elektromos áramot, azonban Európában már érezhetően magasabb lett a háztartások rezsiköltsége. Ennek oka az energiaárak óriási növekedése, ami csak rosszabbodott az orosz-ukrán háború kitörése óta. Ugyan mi olcsóbban kapjuk a gázt és az áramot, azonban a magas világpiaci árak miatt az MVM-nek idén akár 1000 milliárdos vesztesége is lehet emiatt.

Nem lenne teljesen váratlan, ha ebben a helyzetben Magyarországon is emelkednének a rezsiárak. Erre pedig érdemes már most felkészülni: sok háztartási gép és elektronikai eszköz úgy fogyaszt feleslegesen áramot, hogy nem is vesszük észre. Például a konyhában nagy eltérés lehet abban, mi mennyi áramot használ – a mélyhűtő, a sütő, a vízforraló és a szagelszívó mind sok áramot igányel, és nem hatékony használat mellett igen magasra tornázhatják a számlánkat. A Huffpost most két konyhaforgalmazó cég szakértőit kérdezte arról, mi a legjobb módja az otthoni energiapazarlás visszafogásának.

Ellenőrizzük, hány fokra van beállítva a hűtő

Ha be tudjuk állítani a fagyasztó hőmérsékletét, akkor gondoljuk át, hogy mennyire kell hidegen tartani az tárolt élelmiszereket. Sokan a szükségesnél jóval hidegebbre állítják a hűtőjüket, ez pedig sokkal több energiát használ fel, különösen, ha hosszabb ideig nyitva hagyjuk a hűtőajtót – mondják a szakértők. Persze csak addig szabad lejjebb csavarni a beállítást, amíg az ételeknek elég hidegen van, hogy frissek maradjanak.

Ha van borhűtőnk is, akkor ellenőrizzük, hogy melyik bort milyen hőmérsékleten ajánlott tárolni: lehet, bizonyos üvegeket nem is kell ott tartani. Sokan ráadásul túlságosan hidegre állítják a borhűtőjüket, például a könnyedebb fehér borokat 7-10 fokon kell tartani, egy Chardonnaynak pedig elég a 10-13 fok is – ezeknél a fajtáknál teljesen felesleges az erős hűtés.

Használjunk forrólevegős fritőzt a sütő helyett

Ha arról van szó, hogyan tudunk a legenergiatakarékosabban főzni, akkor a forrólevegős fritőz igazán jó választás. Egy ilyen eszköz pár pillanat alatt felmelegszik, és fél óra használathoz csak 0,75 kWh áramot fogyaszt. Összehasonlításképpen egy rendes sütőnek 10 perc kell, hogy elég meleg legyen a sütéshez, fél óra alatt pedig 1,5 kWh áramot használ el. Ha olyat szeretnénk főzni, amit forrólevegős fritőzben is elkészíthető, akkor válasszuk azt, mert nem csak energiatakarékos, de sokszor egészségesebb is, hiszen nem használ olajat.

Mikrózzunk, amikor tudunk

Bizonyos ételeket ugyanúgy el lehet készíteni a mikróban, mint a sütőben, csak az első sokkal kevesebb energiát vesz igénybe. A mikróhullámú sütők meglehetősen energiatakarékosak, például egy E-kategóriába tartozó mikró 800 wattos beállításon csupán 0,09 kWh áramot fogyaszt 5 perc alatt.

Forrraljunk kevesebb vizet

Minél több vizet teszünk a vízforralóba, annál több energia kell a felmelegítéséhez. Sokan egyszerűen teletöltik a forralót, majd 3-4 bögre teát is csinálnak belőle, és minden egyes alkalommal pluszban fizetnek, mikor újramelegítik az összes vizet a forralóban. Egy átlagos vízforraló pedig óránként 3000 W áramot használ el.

Ha egyszerre csak egy bögre teát szeretnénk csinálni, akkor 75%-kal csökkentjük ezt az áramhasználatot, ha nem töltjük tele a vízforralót minden egyes alkalommal.

Mossunk alacsonyabb hőfokon

Az egyik szakértő szerint ha 40 helyett 30 fokon mosunk, azzal akár 40%-kal is kevesebb áramot fogyasztunk, ha pedig hetente egy alkalommal kevesebbszer használjuk a mosógépet, azzal az áramot és vizet is spórolunk.

Kapcsoljuk ki, amit lehet

Utolsó tippként pedig azt tanácsolják a szakértők, hogy kapcsoljuk ki a stand-by üzemmódban lévő készülékeket, ugyanis ezek úgy fogyasztják az áramot, hogy észre sem vesszük. Ha figyelünk arra, hogy ne fogyasszunk feleslegesen áramot, akkor kis odafigyeléssel akár tízezreket is spórolhatunk.