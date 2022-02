Hódít a legújabb legális rezsitrükk Magyarországon: így foghatsz súlyos pénzeket a csekkeken 2022-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar lakosság igénye az okos megoldások iránt a hűtés és a fűtés téren is egyre inkább nő, ez pedig nem csak az építkezőkre, hanem a felújítókra is igaz. De nem csak kényelmesebb otthonokra vágyunk, hanem szeretnénk az idei évet – az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok ellenére is – alacsonyabb fűtés-hűtés számlával zárni.

A téma szakértői szerint 2022-ben az okos felületfűtési és hűtési rendszerek további térnyerése várható, az év slágere pedig a régebbi fűtési rendszerek „felokosítása” lehet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az épületek felelősek a világ energiafelhasználásának 40 százalékáért, ráadásul 2021-től Magyarországon az új építésű ingatlanok energiaigényének 25 százalékát megújuló energiaforrásból kell fedezni. Nem csoda, hogy az ágazat egyre inkább a hatékony és környezetbarát otthoni energiagazdálkodás felé fordul. A magyar építők körében is egyre népszerűbbek a falakba, illetve a padlóba és a mennyezetbe építhető felületfűtési és hűtési rendszerek, melyek a hagyományos radiátoroknál sokkal egyenletesebben adják le a hőt, kiváltják a légkondicionálókat, ráadásul lényegesen csökkentik az energiafelhasználást. Okostermosztátok segítségével a felületfűtést és hűtést együtt is lehet vezérelni, sőt, a rendszerbe a megújuló energiaforrások is integrálhatók. Nem kell azonban építkezésbe kezdeni ahhoz, hogy csökkentsük a fűtés-hűtés energiaigényét. „2021-ben nagy érdeklődés mutatkozott a régebbi építésű otthonok úgynevezett „felokosítására”, és úgy látjuk, hogy a trend idén még erőteljesebbé válik. A felokosított otthonok nem csak sokkal kényelmesebbek, hanem kevesebb energiát is fogyasztanak, ráadásul a kedvezőbb energetikai besorolásnak köszönhetően az ingatlanok értéke is növelhető” – mondta el Sántha Endre, a Wavin Beltéri Klímamegoldások Managere. „Felokosítani”, azaz okos vezérlésbe integrálni a Magyarországon közkedvelt padló-radiátoros fűtési rendszerek egészét is lehet. Így az okostermosztát valamennyi funkciója – az időzítés, a téli vagy nyári, illetve a távollét vagy szabadság üzemmód, a fagyvédelem és a felfűtés időzítése is – bárhonnan, bármikor elérhető. Egy átlagos, radiátoros fűtési rendszer felokosítása, azaz okostermosztáttal való ellátása kisebb beruházás, de akár 8 százalékos megtakarítást is jelenthet – a lakás tájolásától és elhelyezkedésétől függően. Természetesen a régebbi fűtési rendszerek hatékonyságát más módon is lehet növelni, ám a nyílászárócsere, vagy a szigetelés modernizálása sokkal drágább, így lassabban megtérülő megoldás. Még a legolcsóbb „hagyományos”, energiahatékonyságot növelő beruházás, a kazáncsere – azaz egy kondenzációs kazán beépítése – is milliós nagyságrendű tétel, és a „felokosításhoz” hasonló mértékű, körülbelül 10 százalék megtakarítást eredményezhet.

Címlapkép: Getty Images

