Ezekben a megyékben fillérekért vehetsz családi házat: már néhány millióért is van ajánlat

Megugrott a kereslet az ingatlanok terén, összességében idén is emelkedtek az árak, de markáns különbségek láthatók a különböző területeken is. A megyeszékhelyeken a használt lakásoknál 15 százalékos drágulás történt, így decemberre 485 ezer forintra nőtt az átlagos négyzetméterár. A HelloVidék most a dél-alföldi régiót járta körbe, hogy kiderítse, hol és mennyiért lehet lakást vásárolni, és melyek az egyes megyék legnépszerűbb települései a vásárlók körében.

Az áfacsökkentés és a támogatások nagy lökést adtak a lakáspiacnak. Elsősorban a vidéki családi házak építése ugrott meg idén a hazai lakáspiacon, a társasházprojektek lassabban indultak be az áfacsökkentés nyomán. Az első félévben megugrott az adásvételek száma, és az árak is kilőttek az év elején. A bérlakáspiac lassan kezdett el magára találni. Jövőre lassulhat a használt lakások árának növekedése, az új lakásoké azonban tovább drágulhat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A megyeszékhelyeken eladó új lakóingatlanok négyzetméterára 2021 elejétől számolva 19 százalékkal 651 ezer forintra emelkedett. A legnépszerűbb városok Debrecen, Győr, Székesfehérvár, Szeged és Veszprém, itt 500-611 ezres átlagos négyzetméterárral vásárolhatunk otthont. Azonban vannak olcsóbb lehetőségek is, ugyanis Kaposváron 316 ezer, Békéscsabán 287 ezer, míg Salgótarjánban ár 187 ezer forint/ négyzetméter árral számolhatunk, ha otthont vásárolnánk. Azonban más megyékben is lelhetünk lakásra, házra jutányos áron. Olcsón adják a házakat a Dél-Alföldön? A dél-alföldi régió megyéiben átlag körüli, vagy az alatti lakásárak jellemzők. A három megye – Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés – közül Csongrád-Csanád a legdrágább, ahol az OTP legfrissebb Lakóingatlan Értéktérképe szerinti 345 ezer forintos átlagos négyzetméterár kicsivel meghaladja a – Budapest nélkül számított - 331 ezer forintos országos átlagot. Ezzel szemben Bács-Kiskun 289 ezer forintos átlaga elmarad attól, Békés megye pedig az utolsó előtti helyen áll az ország megyéinek sorrendjében, 213 ezer forintos átlaggal. Azonban itt sem minden olcsóbb, ugyanis Kecskemét lakásárak tekintetében az ötödik, Szeged pedig a hatodik legdrágább megyeszékhelye az országnak, előbbi 404 ezer, utóbbi 396 ezer forintos átlagos négyzetméterárakkal. Kecskemét egyértelműen az ipari tevékenységnek – autógyártás – Szeged pedig az oktatási, kutatási tevékenységnek és a régióközponti szerepkörének köszönhetően emelkedik ki gazdaságilag a régióból. A harmadik megyeszékhelyre, Békéscsabára ugyanez nem igaz, az ottani árak – a megyeszékhelyek közül - egyedül a salgótarjánit előzik meg, 246 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. Azonban a különbségek építési forma, és megyi bontásban is változóak. Ami a régió lakásépítési számait illeti, az Eltinga Vidéki Lakáspiaci Riportja alapján tíz lakásosnál nagyobb társasházban Csongrád-Csanád megyében mintegy 1000 lakás épül, melyek legtöbbje Szegeden valósul meg. Ez egyébként a megyeszékhelyek közül országosan az egyik legmagasabb érték. Bács-Kiskun megyében hasonló méretű projektekben mintegy 700 lakás épül, Békésben viszont kevesebb mint 50 – mondta el Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője a HelloVidéknek.

