Óriási bírságot kockáztatnak karácsony után a háztulajok: egy apró figyelmetlenség és repül a csekk

Bár sokan Vízkereszt napján kezdik el lebontani karácsonyfájukat, ám akad, aki már az ünnep után közvetlenül megválik a fenyőfájától. Ám nem mindegy, mikor és hová helyezi ki a fákat a lakosság. Komoly büntetést kockáztat az, aki nem a szabályoknak megfelelően válik meg a karácsonyfától. Az FKF szerint végül energia lesz a begyűjtött fenyőkből a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiban.

Bár egyre többen döntenek a műanyag karácsonyfák mellett, azért a lakosság túlnyomó része még mindig az élő fenyőfákra esküszik. Ezeknek a növényeknek természetesen megvan a saját miliőjük, azonban az ünnepek végeztél jócskán akad velük gond.

A műfenyőket egyszerűen csak elcsomagoljuk, és jövő karácsonyt a pincében, padláson várják. A cserepek megvásárolt fákat tovább lehet gondozni vagy akár kiültetni a kertbe. Sőt, sok helyen már visszaváltható opcióval is lehet karácsonyfát venni, így az eladó az ünnepek végeztével egyszerűen visszaveszi a fákat.

Csak Budapesten több százezer fát dobnak ki

Azonban a legtöbb esetben a helyzet nem ilyen egyszerű, és a lakástulajoknak maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy annak rendje és módja szerint kezeljék az immár hulladéknak számító karácsonyfákat. Az FKF Zrt. Budapesten a karácsonyi ünnepeket követően több mint félmillió fenyőfát szokott begyűjteni a kukák mellől vagy a kijelölt gyűjtőhelyekről.

Az FKF korábbi tájékoztatása szerint az elhasznált fenyőfák kihelyezésénél a lakosság többféle lehetőség közül választhat: kihelyezhetik a kukák mellé vagy a kijelölt gyűjtőhelyek egyikére el is vihetik azokat. Ezek között a társaság oldalán lehet böngészni!

A kukák melletti vagy utcai kihelyezéseknél azonban figyelni kell, hogy a fák ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.

Az FKF szerint egyébként általában Vízkeresztet, január 6-át követően kezdődik az igazi kihelyezési dömping, amely általában egy-másfél hónapig tart. Ilyenkor úgynevezett fenyőfa járatok szállítják el a karácsonyfákat, a gyűjtőjárművek normál rendszerű hulladékszállító járművek és a fenyőfákat elszállító kocsik a kommunális gyűjtést végzőkhöz hasonlóan járatrendszerben, meghatározott útvonalon dolgoznak.

Ezért a társaság azt javasolja, hogy lehetőség szerint a lakók a háztartási hulladék elszállítását megelőző este helyezzék ki a fákat a kukák mellé, vagy a kijelölt gyűjtőhelyre. A társaság tapasztalatai alapján egyébként március elejétől kezdve már csak nagyon elvétve kerülnek ki karácsonyfák a gyűjtőhelyekre.

Ha nem figyelsz, jön a bírság!

Az ajánlásokra különösen érdemes figyelni, hiszen a nem megfelelően kihelyezett fákért adott esetben büntetés is kiszabható.

Az a személy ugyanis, aki az előírtaknak nem megfelelően dobja ki tűlevelűjét, tetten érés során köztisztasági szabálysértési eljárásba fogható. Aminek a helyszíni bírsága 5 ezer és 50 ezer forint között lehet. Feljelentés esetén azonban a szabálysértési hatóság akár 300 ezer forintra is büntethet.

Ugyanis köztisztasági szabálysértést követ el többek között az, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el.

Ez lesz a kidobott fákkal

A kiszolgált tűlevelűeket először felaprítják, majd ezt követően a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek. A fenyő a magas gyantatartalom miatt kitűnő tüzelőanyag, amelyből termikus hasznosítással (elégetéssel) több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak fűtési gőzt, és villamos áramot.

Ha inkább magad hasznosítanád újra a levedlett karácsonyfát, akkor is rengeteg lehetőség közül választhatsz! A fenyőfa felaprításával például kiváló talajtakaró készíthető, ami azután a fák tövébe szórva tápanyagforrás és a talaj nedvességét is magában tartja. Emellett a kertben is jól hasznosítható, különösen a nem lekövezett kerti utakat érdemes leszórni ezzel, amely így eső idején sem lesz sár.

A fenyőfát kisebb darabokra vágva felhasználhatjuk téli tüzelőnek is. Arra viszont mindenképp figyeljünk, hogy a tűlevelek, apró ágak annyira intenzív égést produkálnak, hogy be is robbanhat tőlük a kandalló vagy a kályha. Emiatt ezeket a részeket inkább a kertben égessük el és a nagyobb darabokat használjuk csak fel zárt térben égetésre. Tartósan egyébként nem érdemes fenyőfával tüzelni, mert a kéményben lerakódhat a gyanta, amitől az könnyen eldugulhat.

A tűlevelek savtartalma aránylag magas, így kiváló tápanyagot szolgáltatnak a növényeknek. Rázd le a megszáradt tűleveleket a fenyőről, majd söpörd össze őket, ezután akár a lakásban, akár a kertben található növények trágyázására felhasználhatod.