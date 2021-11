Ez lenne a hosszú élet titka? Így készül a legendás szigetközi ecetes hal

Aki még nem kóstolta, kicsit tart tőle, mert meglehetősen szokatlan a recept, de bizton állíthatjuk, hogy annál finomabb. Szigetközben ünnepi étel és egy tökéletes eljárás a hal tartósítására. Mutatjuk, miért érdemes megkóstolni az ecetes halat.

Közhely vagy sem, évtizedek óta statisztikai adatok mutatják ki, hogy a halfogyasztó nemzetek hosszú és minőségi életet tudnak élnek. Ilyen például Japán és jó néhány nyugat európai ország társadalma, akik 60 kg halat fogyasztanak el fejenként egy évben, míg mi magyarok átlagosan csupán 6,5 kg –t. Jobbára ennek a 6 kilónak is a nagy részét, csaknem felét, karácsonykor, vagy annak környékén esszük meg. A hal viszont olyan zsírsavakat és fehérjéket tartalmaz, azaz úgy táplálja a szervezetünket, ami kevés élelmiszerről mondható el - írja a HelloVidék.

Okinava szigetén például feltűnően hosszú életű népcsoport él. A titok igen egyszerű, nem nagyon jutnak vörös húsokhoz, inkább halat, rizst, zöldséget és gyümölcsöt esznek szójafélékkel kiegészítve, ami a legkönnyebben emészthető fehérjeforrás. A hal legnagyobb előnye, hogy nagy mennyiségű omega-3 zsírsavat tartalmaz, aminek rengeteg jó hatása van.

Amennyiben nincs horgász ismerősünk, és mi sem vagyunk azok, maradnak a boltok, ahonnan be tudjuk szerezni az egész halakat és a filéket is. Érdemes nagyobb mennyiségben megvenni, porciózva berakni a mélyhűtőbe, főleg ha jó árat fogunk ki, és többször fogyasztjuk majd. Amennyiben nem szeretjük a szálkákat, arra is van megoldás. Szigetközben nem véletlenül találták ki az ecetes hal receptúráját, mivel nagyon apró szálkás halak is kerültek a hálóba, és a rántott halból is maradt ki néha egy pár patkó. Ezért történt az, hogy erős és ízes ecetes-cukros-sós lébe tették le a rántott pontypatkókat, mint egy savanyúságot, és napokig érlelték. Az apró szálkákat így az ecetsav szétmarta, felpuhította, azok eltűntek, a nagyokat pedig egyszerűen csak ki lehetett húzni. A hal átvette a lé ízét, a szép fehér hús megmaradt, és kitűnő hideg előétel vált belőle.

