Napvilágot láttak a friss tervek: ez lesz az ikonikus "dobozos üdítő", Körszálló helyén

Megkezdődött a Városmajor szélén található ikonikus Körszálló bontása, amely a tervek szerint teljesen átalakítva, lakásokkal és szolgáltatásokkal fog visszatérni 2028-ra. A 60 éves, egyedi formájú épület jelentős részét lebontják, majd újjáépítik, ami szakmai vitákat is generált - jelentette a Telex.

A napokban kezdték el bontani Budapest egyik emblematikus épületét, a Szilágyi Erzsébet fasor 47. szám alatt található Körszállót. A fogaskerekű végállomásával szemben magasodó, Szrogh György által tervezett késő modern épület, amely 1967-ben Budapest Szálló néven nyitotta meg kapuit, hamarosan jelentős átalakuláson megy keresztül.

A jelenlegi munkálatok még csak előkészítő jellegűek, a látványosabb bontási fázis ősszel várható. A 64 méteres torony háromnegyedét – egészen a negyedik emeletig – elbontják, majd újjáépítik, miközben a megmaradt részeket is teljesen átalakítják. Az épület tulajdonosa, a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Asset Management Zrt. idén júniusban kapta meg az engedélyt a tervek megvalósítására.

A Körszálló átalakítása szakmai körökben komoly vitákat váltott ki. Neves építészek áprilisban közös nyilatkozatban tiltakoztak, arra hivatkozva, hogy az elmúlt években a hatvanas-hetvenes évek legértékesebb késő modern épületei sorra váltak bontások áldozatává. Tima Zoltán, a tervezett újjáépítés felelős tervezője erre reagálva hangsúlyozta, hogy nemcsak bontásról, hanem újjáépítésről is szó van.

A 30 méter átmérőjű betonhenger építése 1965-ben kezdődött, miután a lejtős területről több ezer köbméter földet elhordtak. Az építés során először a vasbeton lépcsőházat húzták fel, majd szintenként haladva köré építették a hengert. Az akkoriban modernnek számító csúszózsalus technikával készült épület 90 millió forintba került, ami akkor jelentős összegnek számított.

A szállodát 1967 szilveszterén adták át, bár az utolsó napokban is lázas munka folyt, hogy határidőre elkészüljön. A Pest Megyei Hírlap beszámolója szerint az átadáskor már 50 vendég foglalhatott helyet a luxusszállodában, ahol első osztályú étterem, bár, eszpresszó, tető-eszpresszó és magyaros borozó várta a látogatókat. Érdekesség, hogy majdnem a korábban a helyén álló Florida Kioskról nevezték el, de végül a Budapest név mellett döntöttek.

A szobák enyhén pizzaszelet alakúak voltak, keskeny előtérrel, fürdőszobával és nyers fa hatású bútorokkal. Különleges vonzerőt jelentett a felsőbb emeletekről nyíló panoráma, amit az épület formája miatt nem mindennapi, enyhén félköríves ablakokon keresztül lehetett csodálni.

A Körszálló fénykorát az átadása utáni évtizedekben élte. A '70-es években már a külföldiek által is kedvelt hotelként emlegették. Falai között számos híresség megfordult: Hofi Géza, Koós János és Korda György szórakoztatta a vendégeket, de járt itt Roger Moore, Tony Curtis, Heinrich Böll Nobel-díjas író és Willy Brandt német kancellár is. Az épületben tartották a magyar–szlovák miniszteri tárgyalásokat a bős–nagymarosi vízlépcsőről.

A szórakozási lehetőségek is bőségesek voltak: eszpresszó, éjszakai bár, borozó és 1980-ig Cola- és drinkbár is működött az épületben. A tetőn található bár hivatalos neve Panoráma volt, de mivel a legendák szerint az országban elsők között itt lehetett Coca-Colát kapni, a Cola-bár elnevezés ragadt rá. Ezt később biztonsági okokból bezárták, helyén panorámás lakosztályokat alakítottak ki.

Az épület méretei és formája miatt nemcsak elismerést, hanem kritikát is kapott. Egy 1971-es városképi vitán a városra "tehénkedő" épületként emlegették. Azok, akiknek nem tetszett a 64 méteres henger, olyan gúnynevekkel illették, mint a "budai hengermű", a "dobozos üdítő" vagy a "félig bevert szeg".

A Körszállóról az a városi legenda is elterjedt, hogy képes forogni – egyesek szerint naponta egyszer, mások szerint óránként egy szobányit haladt. Természetesen ez nem volt igaz, ahogy az sem, hogy egyedi, hajlított bútorokkal kellett volna felszerelni a körcikk alakú szobákat.

A szállót 30. születésnapjára felújították, de korábban is volt több rekonstrukciója. Az 1997-es féléves bezárása alatt megszépítették a szobákat, lecserélték a nyílászárókat, és a kihasználatlan tetőtérben panorámás apartmanokat alakítottak ki. A kétezres években azonban már nem volt olyan fényes a hotel története, utolsó éveiben filmforgatások helyszíneként is szolgált.

A szálló végzetét a Covid-járvány hozta el: 2020-ban 15 hónapra bezárt, majd 2021-ben kollégiumként és munkásszállóként nyitott újra. 2024-ben a Danubius Hotels Zrt. eladta Garancsi István cégcsoportjának, és január 15-én végleg bezárt. A tulajdonosváltás után hamar eldőlt a sorsa: a műszakilag és szerkezetileg leromlott állapotú épületet jelentősen átalakítják.

A tervek szerint az új, 63,3 méter magas épületben 48 lakás, wellness- és fitneszlétesítmények, irodák és étterem kap helyet. Megmarad a sugárirányú pillérrendszer és a homlokzat gyűrűs megjelenése, de a földszintről induló, jellegzetes csigalépcső a bontás áldozatául esik. A hotel parkolójának helyét parkosítják, a parkolást mélygarázsban oldják meg.

Az energetikailag is teljesen megújuló épületben talajszondás és hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer lesz. A bontás 2026 elejéig tart majd, az újjáépítés pedig a tervek szerint 2028 első negyedévében fejeződik be. A folyamatról a Körszálló.hu oldalon osztanak meg információkat.