Az Erste Bank teljesen kivezeti MasterCard bankkártyáit, és a következő hónapokban minden ügyfelének Visa kártyára cseréli a meglévő plasztikokat.
Napvilágot láttak a friss tervek: ez lesz az ikonikus "dobozos üdítő", Körszálló helyén
Megkezdődött a Városmajor szélén található ikonikus Körszálló bontása, amely a tervek szerint teljesen átalakítva, lakásokkal és szolgáltatásokkal fog visszatérni 2028-ra. A 60 éves, egyedi formájú épület jelentős részét lebontják, majd újjáépítik, ami szakmai vitákat is generált - jelentette a Telex.
A napokban kezdték el bontani Budapest egyik emblematikus épületét, a Szilágyi Erzsébet fasor 47. szám alatt található Körszállót. A fogaskerekű végállomásával szemben magasodó, Szrogh György által tervezett késő modern épület, amely 1967-ben Budapest Szálló néven nyitotta meg kapuit, hamarosan jelentős átalakuláson megy keresztül.
A jelenlegi munkálatok még csak előkészítő jellegűek, a látványosabb bontási fázis ősszel várható. A 64 méteres torony háromnegyedét – egészen a negyedik emeletig – elbontják, majd újjáépítik, miközben a megmaradt részeket is teljesen átalakítják. Az épület tulajdonosa, a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Asset Management Zrt. idén júniusban kapta meg az engedélyt a tervek megvalósítására.
A Körszálló átalakítása szakmai körökben komoly vitákat váltott ki. Neves építészek áprilisban közös nyilatkozatban tiltakoztak, arra hivatkozva, hogy az elmúlt években a hatvanas-hetvenes évek legértékesebb késő modern épületei sorra váltak bontások áldozatává. Tima Zoltán, a tervezett újjáépítés felelős tervezője erre reagálva hangsúlyozta, hogy nemcsak bontásról, hanem újjáépítésről is szó van.
A 30 méter átmérőjű betonhenger építése 1965-ben kezdődött, miután a lejtős területről több ezer köbméter földet elhordtak. Az építés során először a vasbeton lépcsőházat húzták fel, majd szintenként haladva köré építették a hengert. Az akkoriban modernnek számító csúszózsalus technikával készült épület 90 millió forintba került, ami akkor jelentős összegnek számított.
A szállodát 1967 szilveszterén adták át, bár az utolsó napokban is lázas munka folyt, hogy határidőre elkészüljön. A Pest Megyei Hírlap beszámolója szerint az átadáskor már 50 vendég foglalhatott helyet a luxusszállodában, ahol első osztályú étterem, bár, eszpresszó, tető-eszpresszó és magyaros borozó várta a látogatókat. Érdekesség, hogy majdnem a korábban a helyén álló Florida Kioskról nevezték el, de végül a Budapest név mellett döntöttek.
A szobák enyhén pizzaszelet alakúak voltak, keskeny előtérrel, fürdőszobával és nyers fa hatású bútorokkal. Különleges vonzerőt jelentett a felsőbb emeletekről nyíló panoráma, amit az épület formája miatt nem mindennapi, enyhén félköríves ablakokon keresztül lehetett csodálni.
A Körszálló fénykorát az átadása utáni évtizedekben élte. A '70-es években már a külföldiek által is kedvelt hotelként emlegették. Falai között számos híresség megfordult: Hofi Géza, Koós János és Korda György szórakoztatta a vendégeket, de járt itt Roger Moore, Tony Curtis, Heinrich Böll Nobel-díjas író és Willy Brandt német kancellár is. Az épületben tartották a magyar–szlovák miniszteri tárgyalásokat a bős–nagymarosi vízlépcsőről.
A szórakozási lehetőségek is bőségesek voltak: eszpresszó, éjszakai bár, borozó és 1980-ig Cola- és drinkbár is működött az épületben. A tetőn található bár hivatalos neve Panoráma volt, de mivel a legendák szerint az országban elsők között itt lehetett Coca-Colát kapni, a Cola-bár elnevezés ragadt rá. Ezt később biztonsági okokból bezárták, helyén panorámás lakosztályokat alakítottak ki.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az épület méretei és formája miatt nemcsak elismerést, hanem kritikát is kapott. Egy 1971-es városképi vitán a városra "tehénkedő" épületként emlegették. Azok, akiknek nem tetszett a 64 méteres henger, olyan gúnynevekkel illették, mint a "budai hengermű", a "dobozos üdítő" vagy a "félig bevert szeg".
A Körszállóról az a városi legenda is elterjedt, hogy képes forogni – egyesek szerint naponta egyszer, mások szerint óránként egy szobányit haladt. Természetesen ez nem volt igaz, ahogy az sem, hogy egyedi, hajlított bútorokkal kellett volna felszerelni a körcikk alakú szobákat.
A szállót 30. születésnapjára felújították, de korábban is volt több rekonstrukciója. Az 1997-es féléves bezárása alatt megszépítették a szobákat, lecserélték a nyílászárókat, és a kihasználatlan tetőtérben panorámás apartmanokat alakítottak ki. A kétezres években azonban már nem volt olyan fényes a hotel története, utolsó éveiben filmforgatások helyszíneként is szolgált.
A szálló végzetét a Covid-járvány hozta el: 2020-ban 15 hónapra bezárt, majd 2021-ben kollégiumként és munkásszállóként nyitott újra. 2024-ben a Danubius Hotels Zrt. eladta Garancsi István cégcsoportjának, és január 15-én végleg bezárt. A tulajdonosváltás után hamar eldőlt a sorsa: a műszakilag és szerkezetileg leromlott állapotú épületet jelentősen átalakítják.
A tervek szerint az új, 63,3 méter magas épületben 48 lakás, wellness- és fitneszlétesítmények, irodák és étterem kap helyet. Megmarad a sugárirányú pillérrendszer és a homlokzat gyűrűs megjelenése, de a földszintről induló, jellegzetes csigalépcső a bontás áldozatául esik. A hotel parkolójának helyét parkosítják, a parkolást mélygarázsban oldják meg.
Az energetikailag is teljesen megújuló épületben talajszondás és hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer lesz. A bontás 2026 elejéig tart majd, az újjáépítés pedig a tervek szerint 2028 első negyedévében fejeződik be. A folyamatról a Körszálló.hu oldalon osztanak meg információkat.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
A lomtalanítási időpontokat a Társaság a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével.
Kigyűjtöttük, hol, mikor és mit visznek el az érintett településeken a lomtalanítás 2025-ös őszi szezonjában.
Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak.
Lezárult a távhőprogram, a pályázatkezelő a benyújtási lehetőséget a keretösszeg 120 százalékának elérése után, 2025. augusztus 21-én felfüggesztette.
A kamattámogatott hitelre vásárlókra várnak az eladók, hiszen magasabb árakat érhetnek el általuk.
Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el.
A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.
Törésvonalak Magyarországon: hol van törésvonal Magyarország területén, érinti-e a Szent András-törésvonal Magyarországot? Hol található a Szent András-törésvonal térképen?
A szakértők között sem volt egyetértés a tekintetben, hogy az Otthon Start Program áremelkedést, vagy árcsökkenést fog-e hozni.
Pénteken még többfelé lehet eső, majd szombattól visszatér a napos-gomolyfelhős idő élénk, olykor erős széllel és 20-25 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklettel.
Szigorú beköltözési korlátozást vezettek be a magyar városban: 100 ezret fizethet, aki itt venne házat, lakást
Magyar nyelvtudás is szükséges azoknak, akik Sátoraljaújhelyen akarnak ingatlant venni, valamint 100 ezer forintos hozzájárulást is beszed az önkormányzat a beköltözőktől.
A vevői kivárás és a csökkenő külföldi kereslet miatt érezhetően lassul a magyar luxusingatlanpiac.
2024-ben Európában csak Luxemburgban emelkedett nagyobb arányban a lakástranzakciók száma, mint a magyar piacon.
Az ország egész területére figyelmeztető jelzést adott ki a meteorológiai szolgálat, több helyen felhőszakadás is érkezhet.
Közeleg augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe, ami kiváló alkalmat teremt az otthoni kenyérsütés kipróbálására.
Július 3-án e-mailben értesítette ügyfeleit a Revolut, hogy a személyes szerződési feltételek módosításokon mennek át, szeptemberben pedig hivatalosan is élesítik azokat.
Lengyelországban 2023 nyarán indult el a magyar Otthon Start programhoz hasonló államilag támogatott hitelkonstrukció, amely jelentős hatással volt az ingatlanpiacra.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.