Óriási sokk ez a magyar lakástulajdonosoknak: ingjük, gatyájuk rámegy erre az év végén

Nem csillapodott a magyar családok felújítása láza annak ellenére sem, hogy drasztikus drágulás következett be 2021-ben. Az építéshez, felújításhoz szükséges anyagok árára is rányomta bélyegét a járvány okozta válság, majd a felújítási támogatás (és hitel) év eleji bevezetése olyan mértékű szakemberhiányt eredményezett, hogy a munkadíjak is jelentősen emelkedtek. Így a felújítások költségei teljesen elszálltak. Mi lesz a szakemberek díjaival és mikor várható mérséklődés? Ennek jártunk utána.

Már az idei év első negyedévében – vagyis januártól márciusig tartó időszakban – 17 százalékkal került többe az építkezés, mint egy évvel korábban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. Ez egy 50 milliós építkezés esetében 8,5 millió forint többletköltséget eredményez. Bár az emelkedés jellemző volt a járvány előtti években is, főként a munkaerő emelkedő költsége állt a háttérben, míg idén nagy súllyal esett a latba az alapanyagárak drasztikus emelkedése. Egyes anyagok kevésbé, míg mások nagymértékű áremelkedésen mentek át: az ÉVOSZ felmérése szerint az év első felében a hideg padlóburkolatok, tetőcserepek, és a beton ára 9-12 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, addig a gipszkarton 23, a hőszigetelő anyagok 47, a faanyag 72 százalékot drágult. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ez pedig nemcsak az építőipart hozta nehéz helyzetbe, hanem a lakosságot is. Év elején készült felmérések alapján ugyanis rengetegen terveztek felújítást ebben az évben az újonnan bevezetett családtámogatás segítségével és anélkül is. Az alapanyagárak nem várt mértékű elszállása, és a szakemberhiány azonban rengeteg háztartás terveit húzta keresztül. 2021 októberében körülbelül 20-25 százalékkal kerül többe építeni, mint februárban, viszont már az elmúlt három-négy évben is évről évre körülbelül 10-12 százalékkal drágult az építkezés. Mostanra az ÉVOSZ elnökének elmondása alapján nagyjából 10-15 százalékkal mérséklődtek az árak, és Koji László nem is számít további drámai drágulásra, viszont arra sem, hogy az árak visszatérnek a korábbi szintre. Az idén már további alapanyagár emelkedésre nem számít Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője sem, viszont a lakosság számára fő szempont, hogy a szakemberek díjai valószínűleg már nem fognak számottevően mérséklődni. INDUL A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TIRMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba. Év eleje óta a munkálatok közül a leginkább a padlóburkolat készítése drágult a leginkább a KSH lapunkkal közölt adatai szerint: 11,9 százalékkal. A redőny készítése, beszerelése sem olcsó mulatság, 10,7 százalékkal emelkedett a szakemberek munkadíja. A fürdőszoba-felújítás költsége is jelentősen drágult: a mosdó felszerelése 8,9, a fürdőkádaké 8,1 százalékkal. A vizes bázisú festés négyzetmétere 6,8, az oldalfal tapétázása 6,9 százalékkal lett drágább 8 hónap alatt. Ezek a munkálatok korábbi években 12 hónap alatt nem mentek át ekkora dráguláson. Tavaly viszont szintén nagymértékű emelkedés láthattunk éves szinten a munkadíjak tekintetében. 2019-ről 2020-ra 15,3 százalékkal drágul a padlóburkolás, 15,8 százalékkal a festés, 16,2 százalékkal a tapétázás. A redőny készítésének díja ehhez képest 8,5 százalékkal magasabb – 2021-re már az élre ugrott ez a munkálat drágulásban, vélhetően a műanyagok és a faalapanyag áremelkedése miatt is.

