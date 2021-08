Ez már rablás: elszálltak az albérletek árai az egyetemvárosokban

A nyári főszezon áremelkedést hozott az albérletpiacon. A KSH-ingatlan.com lakbérindexe szerint országosan 2,7 százalékos volt a havi szintű emelkedés. A kínálati oldalon látható drágulás ellenére a mostani bérleti díjak még elmaradnak a 2020 januári csúcsértékektől. Országszerte augusztus közepén közel 19 ezer kiadó lakóingatlanból választhattak a bérlőjelöltek. Budapesten több mint 13 ezer, a megyeszékhelyeken pedig több mint 3600 albérlet szerepelt a kínálatban. Budapesten az átlagos bérleti díj 145 ezer forint volt. A legnagyobb egyetemvárosok közé tartozó Debrecenben, Szegeden és Pécsen 10 ezer forinttal emelkedett a bérleti díj.

A nyári albérletszezon élénkülést eredményezett az országos és a fővárosi albérletpiacon – derül ki az ingatlan.com összefoglalójából, amely a KSH-ingatlan.com lakbérindexének júliusi eredményei mellett ismerteti a kínálati piacra augusztus közepén jellemző árakat.

Drágulás történt, tovább szűkült az albérlet-árolló

A lakbérindex szerint a múlt hónapban országosan 2,7 százalékkal növekedtek a bérleti díjak a kínálati piacon a júniusi szinthez képest, a fővárosban pedig 2,4 százalékos növekedésről tanúskodik a mutató. Az idén januári mélyponthoz képest több mint 8 százalékkal növekedtek az átlagos bérleti díjak.

Számítani lehetett az élénkülésre és a bérleti díjak emelkedésére is, főként a nyári albérletszezon júliusi indulása miatt, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után a diákok is megjelentek a keresleti oldalon. Bár a nyári hónapokban alapvetően a diákok generálják a legnagyobb keresletet, a keresleti oldalt erősítik az adott városban munkát vállalók bérlőjelöltek is. A koronavírus-járvány utáni visszarendeződéssel több, máshonnan odaköltöző alkalmazott keres magának újra lakhatási megoldást az egyetemvárosokban.

– mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, hogy a 2015-ös átlagokhoz képest a lakbérindex szerint az országos bérleti díjak 38, a budapestiek 30 százalékkal voltak magasabbak idén júliusban, ám ez még elmarad a 2020 januárjában elért rekordtól, amikor mind az országos, mind a fővárosi mutató bő 40 százalékkal haladta meg a 2015-ös szintet.

Mennyiért kínálják az albérleteket?

Az ingatlan portál elemzéséből az is kiderül, hogy az idén – az év első nyolc és él hónapjában - az albérletek iránt érdeklődők száma ugyan éves összevetésben csökkent, de 3 százalékkal nőtt a járvány előtti szinthez, azaz 2019 azonos időszakához képest. Augusztus közepén országosan közel 19 ezer kiadó lakásból válogathattak a bérlők. Budapesten több mint 13 ezer lakóingatlan szerepelt a kínálatban, a megyeszékhelyeken több mint 3600 ingatlanból lehetett választani.

Budapesten augusztus közepén a kiadásra kínált lakások és házak bérleti díja 145 ezer forintot tett ki, ami 5 ezer forintos csökkenést jelent 2020 augusztusához és 20 ezer forintos visszaesést 2019 azonos időszakához képest. A portál friss elemzése szerint augusztus közepén a nagy egyetemvárosok közül: