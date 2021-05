Megrohannák ezt a kerületet: ha tehetné, a legtöbb budapesti ide költözne

Reprezentatív felmérést végzett a fővárosiak körében a Pozsonyi úton épülő lakópark építtetője, hogy megtudja, mik a fővárosi lakásvásárlók preferenciái és elképzelései az álomotthonnal kapcsolatban. A Duna Pearl megbízásából az Opinio piackutató applikációval végzett kutatás azt mutatja, az ingatlanvásárlás szempontjából továbbra is rendkívül vonzó célpont az Újlipótváros, míg sokan preferálják a természet- és a vízpart közelségét is.

Új szakaszához érkezett az újlipótvárosi Duna Pearl építése: közelednek végleges magasságuk eléréséhez a lakópark épületei. Az épülő lakások értékesítése már javában zajlik, az itt készülő apartmanok csaknem negyven százaléka már elővételben el is kelt. A beruházó arról készíttetett felmérést, hogy megtudja, milyen tényezők fontosak a fővárosiak számára, amikor költözésről, lakásvásárlásról gondolkodnak. Az derült ki a felmérésből, hogy a budapestiek közel 40 százaléka szívesen költözne az Újlipótvárosba, ha módja lenne rá. Ez az arány a magasabb iskolai végzettség arányában tovább emelkedik. A válaszolók kétharmada számára a városrész különleges atmoszférája a legvonzóbb jellemző az Újlipótvárosban.

A Duna Pearl elsősorban arra volt kíváncsi a felméréssel, hogy az általa kínált ingatlantípusok mennyire találkoznak a budapestiek igényeivel, ugyanis éppen a vízparti panoráma, a rengeteg zöldfelület teszi vonzóvá a Duna új ékkövének is nevezett lakóparkot, amely éttermeket, kávézókat és egy illusztris szállodát is magában foglal majd a Pozsonyi út és Kárpát utca között. A felmérésből kiderült, hogy egy elképzelt álomotthon szempontjából a természet közeliség és a zöld felületekhez való közelség a legfontosabb: a válaszadók átlagosan 70 százaléka az álomotthon legfontosabb kritériumának jelölte ezt, amelyet a Duna Pearl a karnyújtásnyira lévő folyóparttal biztosítani is tud az otthonkeresőknek.

A felmérés szerint a lakások kialakításában a tágas terek megléte és a minőségi felszereltség is kiugróan fontos a budapestiek számára, a lehetséges lakásstílusok között pedig a lakópark által is kínált modern jelleg került az élre (38 százalékkal). Újlipótváros esetében a jól szervezett tömegközlekedés is előnynek számít, sok válaszadó fontos kritériumnak jelölte ezt is. Emellett a zsúfolt városi forgalomban valóságos kincsnek számít, hogy a lakópark mélygarázsaiban tárolók és parkolóhelyek állnak bőségesen rendelkezésre, így a városrészt jellemző parkolási gondok a majdani lakókat nem érintik kedvezőtlenül. Újlipótváros esetében vonzó a rengeteg kis bolt, színes üzletkínálat is, a kutatás szerint a fiatalok és a női válaszadók esetében ez is hangsúlyos pozitív elem lehet a Duna Pearl lakásainak vonatkozásában.