100 giga ingyen internetet ad a Telenor: ők kérhetik a kedvezményt

Bár a Telenor szolgáltatásai nem esnek az ingyenes internet-hozzáférést biztosító kormányrendelet hatálya alá, a mobiltársaság november 27-ével díjmentessé tette hálózatán az oktatási oldalak elérését, most újabb kedvezményt nyújt a vészhelyzetben: 100GB ingyenes, szabadon felhasználható adatforgalmat biztosít Magyarországon Hipernet Home+, Hipernet Home, Hipernet és MyHipernet Home, Digitális Jólét 2GB tarifacsaládok tarifáit használó lakossági ügyfeleink számára. Az ingyenes adatkeret igénybevételéhez iskolai igazolás sem szükséges.

A Telenor mobilszolgáltatóként önként csatlakozik a kezdeményezéshez és a nagyképernyős (számítógépes, tabletes) lakossági hordozható mobilinternet felhasználók számára, iskolai igazolás nélkül is 30 napra egyszeri 100 GB ingyenes adatforgalmat biztosít (minden Hipernet Home+, Hipernet Home, Hipernet, MyHipernet Home és Digitális Jólét 2GB tarifacsaládok tarifáit használó lakossági előfizetőnek), ezzel támogatva az otthoni tanulást és munkavégzést, illetve gondtalan ünnepeket a koronavírus második hullámában. Az ingyenes, egyszeri 100 GB adatjegyet a lakossági ügyfelek a MyTelenor online önkiszolgáló felületen, a MyTelenor alkalmazásban, a 1220-as telefonos ügyfélszolgálaton és a Telenor üzleteiben is aktiválhatják, ám a jelenlegi vírushelyzetben az érintkezésmentes, elsősorban az online csatornák használatát javasolja a szolgáltató.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztetve a Telenor már november 27-étől hálózatán ingyenesen elérhetővé tette a főbb oktatással kapcsolatos weboldalak elérhetőségét minden előfizetője számára, így ezen oldalak látogatása nem terheli az előfizetők aktív adatkeretét. Most a vírushelyzetre való tekintettel a Telenor a korábbi terveken felül azok számára szeretne segítséget nyújtani, akinek már most a Hipernet az elsődleges otthoni internet-hozzáférésük és a korlátozások, iskolabezárások vagy otthoni munka miatt átmenetileg megnövekedett adatforgalmat generálnak. Az ajánlat december 1 és 31 között vehető igénybe, így, ha az aktiválástól számítva az ünnepek is beleesnek a 30 napba, úgy ezt az időszakot, a családdal és barátokkal való kapcsolattartást is gondtalanabbá teszi az érintett lakossági Telenor ügyfelek számára a most bejelentett ingyenes adatjegy.

A Telenor folyamatosan elemzi a vírushelyzet alakulását és társadalmi hatásait, keresi a lehetőséget, hogy a kormányzati intézkedésekkel összhangban, a vállalat lehetőségeihez mérten segítse és támogassa előfizetőit a vészhelyzet idején.