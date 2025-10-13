2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
Depressziós 6 éves gyermek ül a lépcsőn egy régi lépcsőházban. A fiú sír és karjaiba rejti a fejét.
Oktatás

Ezer sebből vérzik a hazai gyermekvédelem: már alig van munkaerő, ebből mi lesz?

Pénzcentrum
2025. október 13. 09:00

Súlyos munkaerőhiány jellemzi az állami gyermekotthonokat, ahol átlagosan minden negyedik álláshely betöltetlen - derült ki a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság dokumentumából.

Az RTL Híradóhoz eljuttatott hivatalos dokumentum szerint 2024 végén az állami fenntartású gyermekotthonokban átlagosan 24 százalékos volt a munkaerőhiány. Különösen kritikus a helyzet két budapesti intézményben, ahol a betöltetlen állások aránya meghaladja az 50 százalékot.

Molnár László, aki több mint húsz évig vezette a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, az RTL-nek nyilatkozva elmondta: "Nem újkeletű a probléma ez a gyerekvédelemben", és hozzátette, hogy tud olyan intézményről, ahol tucatnyi gyerekre egyetlen nevelő jutott.
Címlapkép: Getty Images
