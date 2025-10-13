Karácsony Gergely szerint bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője.
Ezer sebből vérzik a hazai gyermekvédelem: már alig van munkaerő, ebből mi lesz?
Súlyos munkaerőhiány jellemzi az állami gyermekotthonokat, ahol átlagosan minden negyedik álláshely betöltetlen - derült ki a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság dokumentumából.
Az RTL Híradóhoz eljuttatott hivatalos dokumentum szerint 2024 végén az állami fenntartású gyermekotthonokban átlagosan 24 százalékos volt a munkaerőhiány. Különösen kritikus a helyzet két budapesti intézményben, ahol a betöltetlen állások aránya meghaladja az 50 százalékot.
Molnár László, aki több mint húsz évig vezette a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, az RTL-nek nyilatkozva elmondta: "Nem újkeletű a probléma ez a gyerekvédelemben", és hozzátette, hogy tud olyan intézményről, ahol tucatnyi gyerekre egyetlen nevelő jutott.
A Városmajori Gimnázium hosszú idő óta rendkívül népszerű a felvételiző diákok körében, az igazgató most a Pénzcentrumnak adott interjút.
Téli szünet 2025/26: mikor lesz a karácsonyi szünet, avagy a téli szünet 2025/2026 évében? Hosszabb lesz a téli szünet most, mint a tavalyi téli szünet...
A szakértők szerint az oktatási rendszer "pazarlóan" működik.
Tíz év alatt javult az EU-ban a tanár–diák arány: ma már kevesebb tanuló jut egy pedagógusra, mint korábban.
A magyar kormány 2001-ben nyilvánította október 6-át a magyar nemzet gyásznapjává.
Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs
Az idei őszi szünet 11 napos lesz, október 23-tól november 2-ig tart majd,. Így két nappal hosszabb, mint a múlt évi volt. Mutatjuk, hogy mégis...
Egyre több alsós és felsős általános iskolás tanul két vagy több idegen nyelvet az Európai Unió területén.
Egyetemi őszi szünet 2025: mikor lesz az őszi szünet a magyar egyetemeken, lesz-e egyáltalán ősziszünet?
Egyetem őszi szünet 2025-ben: mutatjuk, melyik intézményben mikor lesz az egyetemi őszi szünet, például BME, BCE, BGE, METU vagy az Óbudai Egyetem őszi szünet 2025...
2024. május 31. után Magyarországon csak azok a pedagógusok tölthetnek be pedagógusi munkakört, akik a szakképzettségük vagy szakképesítésük megszerzését követően esküt tettek.
Hatvan iskolában indul a tanév első félévében mesterségesintelligencia-kurzus (MI) a tanrendbe építve - jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
A tavalyi év statisztikája jelentősen meghaladja a korábbi évfolyamok mutatóit.
Egy vizsgaelnök szerint anyanyelvi szintű fogalmazások buktatták le a diákokat, de a bizonyítványokat már nem vehetik el.
Egy magyar alapítványi iskola esetében akár évi pár százezer forintból is megoldható a tanulás, ugyanakkor a brit elitiskolákban ez az összeg meghaladhatja a 10 millió...
A Szülői Hang szerint a gyerekeknek minimum fél órás ebédszünetre lenne szükségük.
A svédasztalok alkalmazásakor az élelmiszerbiztonsági kockázatok kezelése, a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása és az ételpazarlás megelőzése is kiemelt figyelmet kíván.
A szülők számára is térítésmentesen elérhető a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modulja.
2025-ben is elérhető lesz a KRÉTA laptop igénylés tanulók és pedagógusok részére. A határidő még nem ismert, de néhány fontos részlet már kiderült.
Megnéztük, milyen különórák a legkeresettebbek, mennyit kérnek a tanárok, és milyen arányban keresik a diákok az online oktatást.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.