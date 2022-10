Ennek sok pedagógus örülhet: itt a kormány ígérete, hamarosan nagy béremelés jön

Már négy év múlva jelentős béremelés jöhet az oktatásban, a kormány erre Brüsszelben tett ígéretet.

Felgyorsítja a pedagógus-béremelés ütemét a kormány, ami azt jelenti, hogy 2028 helyett már 2026-ban eléri a pedagógusbér a diplomás átlagbér 80 százalékát - értesült a Szabad Európa. November 19 után így már megszülethet a megállapodás arról a helyreállítási alapról, melyből Magyarország is komoly összegre számíthat.

Mint a lap megjegyzi, az elmúlt időszakban komolyan fegyorsultak a tárgyalások Brüsszel és a magyar fél között, hazánk ugyanis komoly rugalmasságot mutat az uniós elvárások tekintetében. Az EU elvárásai között szerepelt az is, hogy a pedagógusok bérét végre rendezzék, és hazánk ebben most így tett vállalást. Egy korábbi cikk leírta azt is, hogy az intézményrendszerben is változás jöhet, ahol például nincs szaktanár egyes tárgyak tanítására, ott térségi központokba vonhatjk össze az általános iskolákat, így remélik megoldani a súlyos pedagógushiányt.