Folytatódik a tanársztrájk: nemzetközi bíróság elé kerülhet a magyar pedagógusok ügye

Nem riadnak vissza a legújabb korlátozó rendelet ellenére sem a pedagógus szakszervezetek attól, hogy folytassák a sztráksorozatot. Ha kell, nemzetközi bíróságra viszik az ügyet.

Amit a kormány tett, nemcsak jog-, hanem demokráciaellenes is – nyilatkozta Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke a Népszavának, reagálva a péntek este megjelent kormányrendeletre. Ebben az áll, hogy a sztrájkkal érintett munkanapokon reggel 7 óra és iskolák esetében 16 óra, általános iskola esetében 17 óra, óvodák esetében 18 óra között kell felügyelni a gyerekekre. Ezzel a jogszabály gyakorlatilag megtiltotta a szakszervezeteknek, hogy valódi sztrájkot szervezhessenek az iskolákban. Azt is előírták, hogy az iskoláknak a tanórák 50 százalékát – érettségiző osztályok esetében a kötelező érettségi tantárgyak 100 százalékát – meg kell tartaniuk.



A PSZ alelnöke szerint ez szembemegy a sztrájktörvénnyel, mely szerint a munkabeszüntetés idején biztosított elégséges szolgáltatásokról a szakszervezeteknek és a kormánynak kell megállapodnia, ha ez nem sikerül, bíróság dönt a kérdésben. A január 31-én megtartott kétórás figyelmeztető sztrájk - amelyben több mint 26 ezer pedagógus és oktatási dolgozó vett részt - esetében már másodfokú, jogerős bírósági döntés is született arról, hogy az elégséges szolgáltatások körébe nem tartozhat bele, hogy a tanárok sztrájk közben is tanítsanak. A Fővárosi Ítélőtábla azt is kimondta: a járványhelyzetre hivatkozva nem lehet korlátozni a sztrájkjogot, akadályozni a sztrájk megtartását.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagja, Nagy Erzsébet azt is elmondta, az Oktatási Világszervezetet és az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetét is megkeresték, illetve attól sem riadnak vissza, hogy amennyiben szükséges, nemzetközi bíróságra vigyék az ügyet. Közben a március 16-ára meghirdetett határozatlan idejű sztrájk szervezését és a sztrájkbizottsági egyeztetéseket is folytatják. Nagy Erzsébet elmondása szerint mindenben a sztrájktörvénynek megfelelően fognak eljárni.