Szigorítás a magyar iskolában: bukhatja a vizsgát, aki nem tartja be a kötelező maszkviselést

A járványhelyzet változása miatt 2021. november 2. napjától az Egyetem belső, zárt tereiben (tanterem, folyosó, iroda stb.) a szájat és orrot egyaránt takaró maszk viselete kötelező – áll a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem honlapján.

A tanórán maszkot nem viselő hallgató teljesítményértékelésen, vizsgán való részvétele megtagadható. Az éppen órát tartó oktatónak azonban nem kell viselnie a maszkot.

A negyedik hullámban nagy ütemben növekszik a fertőzöttek és kórházi ápolásra szorulók száma idehaza, de a közép- és kelet-európai régió több országában is, és a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció tovább romló helyzetet jelez előre. Bár állami szinten nem is igazán szimpatizálnak a kötelező maszkviselés visszavezetésével, a BME nem az első intézmény, ami saját hatáskörön belül vezeti be azt.

A Hegyvidéki Önkormányzat kulturális és sportintézményeiben november 1-től a hat éven felülieknek kötelező a szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk viselése, írja a hegyvidek.hu. A Hegyvidéki Sportközpont és Tanuszoda területén november 2-tól kötelező a maszk használata.

A sportintézményekben a medencetérre nem vonatkozik a szabályozás. A Hegyvidéki Önkormányzat épületébe belépő ügyfeleknek pedig már október 13. óta kötelező maszkot viselniük. A BME-s eljárással szembeni különbség, hogy itt az önkormányzat jelezte, az ügyfélfogadás során eljáró munkatársak az ügyfélfogadás alatt szintén kötelesek maszkot viselni.