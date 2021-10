Rengeteg magyar vallott színt: ők már szinte egyáltalán nem tartanak az új koronavírustól

A Budapesti Corvinus Egyetemen Dr. Szántó Richárd és Dudás Levente vezetésével második alkalommal készült felmérés az egyetemi diákok körében a koronavírus-járványról és a vírussal kapcsolatos félelmekről. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a járvány negyedik hullámának küszöbén hogyan változott az egyetemisták hozzáállása a még a második hullám elején készült tavaly novemberi felméréssel összehasonlítva.

Az egyetemisták koronavírussal kapcsolatos félelmeit vizsgáló új kutatás 400, alap- és mesterszakos corvinusos hallgató kérdőíves megkérdezésével készült. Az eredmények alapján a diákok már sokkal kevésbé tartanak a koronavírus-járványtól. Már nem számítanak arra, hogy sok ember megbetegedne Magyarországon, viszont továbbra is úgy gondolják, hogy a betegség súlyos is lehet, ha esetleg mégis elkapnák.

A megkérdezett egyetemisták mintegy fele véli úgy, hogy a koronavírussal kapcsolatos statisztikák túlbecsülik a veszélyt, és még mindig sokan gondolják azt is, hogy a korlátozó intézkedések többet ártanak a gazdaságnak, mint amennyi előnyt hoznak a társadalomnak. Ezeknek a kétkedő hangoknak az aránya nem nagyon változott az elmúlt évben. Dacára viszont annak, hogy ma sokkal kevesebb helyen kötelező maszkot hordani, mint tavaly novemberben, a hallgatók többsége továbbra is bízik a maszk megelőző hatásában.

Minél nagyobb fenntartással kezeli valaki a vírus veszélyességéről szóló híreket, annál kevésbé tart a koronavírus-járványtól. Azok viszont, akik fontosnak tartják, hogy az emberek odafigyeljenek másokra és tegyenek egymásért, a koronavírus-járványt is veszélyesebbnek tartják. Ez nem változott meg egy év alatt. Azok a diákok viszont, akik jobban figyelnek és hallgatnak a vírus szakértőkre, láthatóan jobban aggódnak a COVID miatt, mint egy évvel korábban. Mindezek ellenére úgy tűnik, a diákoknak egyre határozottabb véleménye van a koronavírusról, és ezt egyre kevésbé tudják mások lényegesen befolyásolni.

A kutatók az oltásokról is kérdezték a diákokat. A megkérdezett egyetemisták lényegesen jobban megbíznak a koronavírus elleni vakcinákban, mint a magyar lakosság általában. A diákok körében a legnépszerűbbek a Pfizer és a Moderna oltások voltak. Bizalomra ad okot, hogy a válaszadók háromnegyede tudott mondani olyan oltóanyagot, amelyet teljes mértékben elfogadhatónak tart, és csak pár százalék volt azoknak az aránya, akik mindenfajta oltást elutasítanak. Kiderült, hogy a szakértőkbe vetett bizalom növeli a vakcinák elfogadottságát, de akik szkeptikusak a koronavírus súlyosságával kapcsolatban vagy úgy gondolják, hogy az állam már így is túlságosan beleavatkozik az életükbe, azok általában az oltásokat is kevésbé fogadják el.