Ez most az egyik legértékesebb diploma a munkaerőpiacon: bruttó 600 ezres átlagfizetés várja a végzetteket

A Financial Times minden szeptemberben kiadja a világ 100 legjobb menedzsment képzését listázó rangsorát A listán 12 éve folyamatosan szerepel a Corvinus Vezetés és szervezés mesterszakja, amely idén a rangsor 91. helyén végzett

A világ több száz üzleti iskoláját monitorozva a Financial Times minden évben összeállítja nemzetközi rangsorát a legjobb üzleti iskolákról és képzéseikről. A Financial Times Masters in Managment globális rangsorán idén a 91. helyen szerepel a Corvinus Vezetés és szervezés mesterképzése. A program 12 éve folyamatosan jelen van a neves brit üzleti lap rangsorán.

Ez a rangsor is mutatja, hogy a Corvinus egy nemzetközileg is versenyképes magyar egyetem. Az a célunk, hogy 2030-ra a Budapesti Corvinus Egyetem képezze Magyarország és Közép-Európa felelős gazdasági és társadalmi elitjét

- mondja Takáts Előd, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. A világ top 100 menedzsment képzése között mindössze öt közép-kelet-európai program szerepel, köztük egyetlen magyarországi programként a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és szervezés mesterszakja. A Financial Times ár-érték arány tekintetében is rangsorolta a képzéseket, ebből a szempontból idén a 22. helyen végzett a Corvinus képzése. A rangsor arra is kitér, hogy

a Corvinus programján végzettek 91%-a három hónapon belül el tud helyezkedni a munkaerőpiacon.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai szerint a Corvinuson Vezetés és szervezés mesterképzésen diplomázott hallgatók átlagfizetése három évvel a végzésük után bruttó 628.000 Forint, ami 11%-kal magasabb az ugyanezt a mesterképzést más hazai egyetemen elvégzettek átlagfizetésénél. Ráadásul a corvinusos hallgatók diplomájuk értékét még egy CEMS (The Global Alliance in Management Education) képzéssel is növelhetik. A CEMS két féléves, külföldi egyetemi félévet és szakmai gyakorlatot is tartalmazó képzés, amely Magyarországon csak a Corvinuson érhető el.

A mesterszakot idén elkezdő hallgatók pedig még az eddiginél is értékesebb diplomával léphetnek majd ki a munkaerőpiacra. A Corvinus szakmegújítási programja keretében ugyanis idén szeptembertől a Vezetés és szervezés mesterszak is megújult formában és tartalommal indul el. Munkáltatói, végzett és jelenlegi hallgatói visszajelzések alapján modernizálta az Egyetem a képzés tartalmát, felépítését, módszertanát, és a legfontosabb kimeneti kompetenciákat. A megújult Vezetés és szervezés szakon elsajátítható vezetői szemlélet így már a közép- és felsővezetői pozíciók későbbi betöltését is megalapozza.