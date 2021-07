Így indul a 2021/22-es tanév: őrületes ajánlatokkal készül a Tesco, Aldi, Lidl, Spar, Auchan

Nemcsak a szülők, diákok és tanárok számára okoz fejtörést az iskolakezdés, hanem az is kérdés, hogy a kiskereskedelemben milyen kiegészítő termékeké lesz a főszerep. Inkább a füzeteket, iskolatáskákat, vagy a digitális eszközöket, esetleg az íróasztalokat, vagy az ergonomikus székeket viszik a szülők a korábbi éveknél nagyobb mennyiségben. Az idei tanév ismét a hagyományos tantermi körülmények között kezdődik, persze nem lehetünk biztosak benne, meddig fog ez tartani, és hogy újra digitális tanrendre kell-e majd átállni. Megkérdeztük a legnagyobb áruházláncokat, érezhető-e bármilyen attitűd változás a vásárlók részéről, és arról is beszéltek nekünk, hogyan készülnek az idei tanévre a választékkal. Úgy tűnik, hogy az iskolakezdési szezon igazi berobbanására még várni kell a vásárlói érdeklődést tekintve, viszont a termékkínálat alapján a boltláncok felkészültek a magyar diákok tantermekbe való visszatérésére.

A 2021/2022-es tanév előre láthatóan a pandémia előtt megszokott hagyományos formában indul, és az előző évvel ellentétben idén a tanév rendjét is időben kihirdették. A tanév azonban így sem indul kihívások nélkül. A pedagógushiány például egyre nagyobb gondot okoz. Szakemberek szerint jóval több, mint tízezer tanár és tanító hiányzik a rendszerből.

A legsúlyosabb a helyzet Budapesten és Pest megyében, pusztán az üres állások alapján, viszont a kisvárosokban, falvakban még nehezebb feladat egy-egy állás betöltése. A 2023/2024-es tanévben érettségizőknek pedig már most a megváltozott érettségi vizsgakövetelményekre gondolva kell majd folytatniuk a felkészülést a hátralévő tanulmányaik alatt.

Bonyolítja a helyzetet a járvány szakértők által rebesgetett fokozódása, és lehetséges negyedik hulláma, ami esetén az oktatást valószínűleg nem teljes digitális átállással, hanem valamilyen hibrid megoldással próbálnák megoldani.

Nem csak a szülőknek, tanároknak és diákoknak nagy esemény viszont, hogy nyakunkon az iskolakezdés, hanem a kereskedelmi láncoknak is komoly felkészüléssel jár ez az időszak. Mennyire vásárolnak új iskolatáskát, füzetet, színes ceruza készletet, illetve az esetleges digitális oktatáshoz nélkülözhetetlen tabletet, és laptopot a szülők 2021-ben? A Pénzcentrum többek között erre kereste a választ.

Július végén, augusztus elején szokott indulni a roham az akciós iskolaszerekért, iskolatáskákért. Ilyenkor kell megvenni a tornafelszerelést, és az új íróasztalt, asztali lámpát, a gurulós széket is. Arra is kíváncsiak voltunk, ezeket a nem egy szezonra szánt termékeket milyen számban veszik a magyarok, és hogy a tavalyi, kényszerű digitális fordulat még az idei tanévben is okozott-e megemelkedett érdeklődést a digitális eszközök, például a laptopok és a tabletek iránt.

A Pénzcentrum ezért megkérdezte a nagy áruházláncokat: a Tescót, az ALDI-t, a SPAR-t, az Auchant és a Lidlt, hogyan készülnek a boltok az iskolakezdésre, mi látható az eddigi eladási számokból. Még szerényebben vásárolnak a szülők, diákok, vagy ugyanakkora a kereslet mint a korábbi nyarakon volt? Az előző évek gyakorlatát követik, ami a kínálatot illeti, vagy változtattak-e idén a boltok?

A Tesco beszámolója szerint az iskolatáskák és az újdonságnak számító termékek iránti kereslet növekedett meg a legjelentősebb mértékben a tavalyi évhez képest. Eddigi tapasztalataik azt mutatják, hogy a vásárlók bíznak benne, hogy a jelenléti oktatás kitart a tanév végéig és a diákok szívesen kipróbálnak újdonságokat is. A valódi nagybevásárlás viszont évről évre egyre későbbre toldóik.

Sokan most mennek szabadságra, nyaralni, így a legnagyobb érdeklődésre a brit multinál augusztus végén számítanak. Az elegendő mennyiségű készlettel, erre már most felkészültek. Összesen közel 4 millió füzettel, 60 ezer iskolatáskával és ugyanennyi tolltartóval, valamint közel 2 millió írószerrel várják az iskolaszezont.

Az iskolaszezonos választékuk, elmondásuk szerint majdnem háromszor nagyobb, mint az év közbeni állandó választék. Nagyon sok friss licensz (szuperhősös, rajzfilmes/filmes, gamer) termék, kiterjedt írószercsalád is elérhető ilyenkor üzleteikben. Minden árkategóriában és minden korosztályra próbálnak alternatívával szolgálni, hogy a kisiskolástól egészen az egyetemistáig minden korosztály megtalálja, amit keres. A Tesco azt is elárulta, mik a szezon kedvenc füzetmintái.

Nagyon sokan keresik a klasszikus, mostanában újraaktualizált licensz termékeket, ilyenek például a Tom&Jerry, a Harry Potter, vagy a Jóbarátok, ugyanakkor a tavalyi sikeres bevezetés után nagyobb sajátmárkás választékkal is készülnek, amik fiatalos és vidám mintáikkal az áruházlánc reményei szerint szintén nagy sikert aratnak a szülők és gyerekek körében.

Az áruházláncot arról is megkérdeztük, egy-egy kiegészítő hány "szezont" húz le egy átlagos diáknál. Tapasztalataik szerint füzeteket, írószereket, valamint a gyurmát, ragasztót, zsírkrétát jellemzően évente megvásárolják, míg a táskákat vagy tolltartókat általában 2-3 évente cserélik a magyar szülők.

Az ALDI is nagy erőkkel készül az iskolakezdésre. Szezonális kínálatában iskolaszerekkel, és alapfelszerelések széles választékával várja a tanulásra készülő gyermekeket és szüleiket. A szortiment a tavalyi év kínálatához képest bővült, az iskolakezdéshez szükséges termékek választékából a vásárlók irodai széket, számológépet és ruházati cikkeket is választhatnak. A vállalat iskolakatalógusa júliusban már az üzletekbe és a háztartásokba került, ebben 48 termék részletes bemutatása szerepel, az iskolakezdési szezon során azonban az áruházlánc összesen több mint 80, a készlet erejéig kapható termékkel várja az iskolába készülő diákokat.

Eddigi tapasztalataik szerint elsősorban a klasszikus iskolakezdés termékei fogynak, a szülők egyelőre nem igen számolnak egy esetlegesen bevezetésre kerülő digitális oktatással.

Az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlások az ALDI várakozásai szerint is leginkább augusztus második felétől válnak jelentőssé, ekkortól számítanak nagyobb forgalomnövekedésre. Az áruházlánc az őszi iskolakezdéshez szükséges termékválasztékával szeptember végéig várja vásárlóit, mivel sok esetben az oktatási intézmények csak a tanév megkezdését követően teszik közzé az évkezdéshez szükséges tanszerlistát.

A SPAR is bizakodóan várja az iskolakezdést. Bár forgalmuk a pandémia miatt, tavaly visszafogottabb volt, a 2020-as záróeredményük alapján a helyzet normalizálódásával 2021-ben jelentősen nagyobb érdeklődésre számítanak. Ezért 2021. július 21-től érvényes, idei iskolakezdéssel kapcsolatos katalógus a szokásosnál szélesebb választékot kínál az áruházlánc vásárlóinak.

Várakozásaink szerint idén főleg az árskála két végpontja lesz hangsúlyosabb: a kedvezőbb árú, illetve a prémium kategóriás termékek kereslete fog lényegesen növekedni

– árulta el a Pénzcentrumnak Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Az üzletlánc az idei tanévre újult választékkal készül, például nagyobb arányban jelennek meg a kedvezőbb árú taneszközök a főbb termékkategóriákban, amelyek közé a füzetek, tolltartók, íróeszközök és a kötelező iskolaszerek tartoznak. Július közepétől szeptember derekáig az őszi becsengetés árucikkei kitüntetett helyet kapnak a teljes hipermarket-hálózat kínálatában.

A járványügyi készültség fenntartására tekintettel a SPAR idén speciális termékeket is elérhetővé tesz a tanulóknak és a tanároknak. A továbbra is a készleten található tisztasági csomagok, fertőtlenítők, egyéb egészségügyi árucikkek mellett a cég bővítette antibakteriális toll és filctoll kínálatát.

A vállalat az esetleges otthoni tanulásra – és tanításra készülve laptopokkal, bluetooth hangszórókkal, fülhallgatókkal, monitorokkal és más számítástechnikai termékekkel, illetve ergonomikus székekkel is segíti a készülődést.

A Lidl Magyarország tanévkezdési kampánya, beszámolójuk szerint csak most csütörtökön indul. Ekkortól lesznek náluk is elérhetőek az időszakos készlet részét képező különféle tanszerek és kiegészítő termékek. Augusztusban további akciókat terveznek, és készülnek Last Minute ajánlatokkal is, közvetlenül az iskolakezdés előtti időszakra.

Az áruházlánc legkeresettebb termékei most az ergonomikus, párnázott hátrészes, sokzsebes, tárolós iskolatáska, a töltött tortató és persze a füzetek. Utóbbiakból egészen a legolcsóbb, egyszerűbb kivitelektől a prémium kategóriás, fotóminőségű borítós füzetekig számos típus elérhető és az üzlethálózat szerint az összes termék megtalálja a maga vevőközönségét.

Az Auchan több mint 2000 termékkel készülünk az iskolakezdésre. Augusztus 5-től pedig ismét tanszergyűjtési akciót hirdet a Nagycsaládosok Országos Egyesületével keröltve, melynek célja rászoruló családok iskolakezdésének megsegítése, emellett munkavállalóik 12 év alatti iskolás gyermekeinek egy egyedi sajátmárkás "Irány a suli" ajándékcsomaggal kedveskednek. Az üzletlánc a készlet- és választék bővítés mellett elindította "Tervezd meg álmaid iskolatáskáját" című pályázatát, ahol a több száz jelentkezőből végül 21 gyermek iskolatáskáját készítik el.

A szülők igazi nagy rohamát az Auchan is augusztus második felére várja. Első tapasztalataik szerint a fekete és a pasztell színű termékek számítanak slágernek, de nagyon népszerűek az űr témájú, az autós és az állat mintás füzetek és tanszerek is. A hipermarket-lánc azt is megerősítettek, hogy a fogyóeszközöket, mint például az írószereket, füzeteket, rajzlapot jellemzően. minden évben cserélik a magyar szülők, míg a táskát, tolltartót hosszabb ideig használják, akár 2-3 évig is.

A nagy láncok beszámolóinak tanulsága, hogy a boltokban az előző évek tapasztalatihoz mérten ismét nagy a kereslet a hagyományos oktatás kellékei iránt, és a szülők nem igen számolnak a digitális oktatásra való esetleges átállással. Emiatt, bár egyes boltláncok változtattak némiképp kínálatukon, helyenként kimondottan a megváltozott helyzetre is tekintettel, általánosságban elmondható, hogy nem a digitális oktatásra készülnek, sem a termékekben, sem kampányaikban, akciós kiadványaikban.